تتمتع سيارات تويوتا Toyota بالعديد من الميزات الفنية والتقنية التي تجعلها محلًّأ للإقبال الكبير على اقتنائها، وقد طرحت الشركة المنتجة السيارات الحديثة من تويوتا في مختلف الأسواق العالمية والعربية، وفي مصر تلقى سيارات تويوتا Toyota اهتمامًا كبير وإقبالًا ملحوظًا على شرائها لما تتمتع به من ميزات لا تتوافر في ماركات اخرى من السيارات، وفي هذه المقال رصدنا أسعار سيارات تويوتا 2018 في السوق المصرية بكافة فئاتها.

أسعار سيارات تويوتا 2018 في مصر

تطرح شركة تويوتا في السوق المصرية المركبات بعدة فئات وهي (تويوتا افانزا 2018، تويوتا كورولا 2018، تويوتا فور تشنر 2018، شيفرولية اوبترا 2018)، وفيما يلي أسعار سيارات تويوتا 2018 لكل فئة على حده:

سيارة تويوتا افانزا 2018

تعتبر سيارة تويوتا افانزا 2018 من السيارات التي تشهد نسبة مبيعات جيدة في مصر فهي سيارة مميزة وتُطرح المركبة 1.5 بسعر 229000 جنيه مصري.

سيارة تويوتا كورولا 2018

تويوتا كورولا 2018 متوفرة في السوق المصرية بفئات ثلاثة مختلفة وهي :

سيارة تويوتا كورولا فئة 1.6 S بسعر 355000 جنيه مصري.

سيارة تويوتا كورولا فئة 1.6 L يصل سعرها إلى 415000 جنيه مصري.

سيارة تويوتا كورولا فئة 1.6 L ليمتد سعرها يصل إلى 465000 جنيه مصري.



سيارة تويوتا فور تشنر 2018

يصل سعر سيارة تويوتا فور تشنر 2018 إلى مليون جنيه مصري، وتعتبر من السيارات الفخمة والمميزة وتحقق نسب مبيعات وإقبال جيدين.

شيفرولية اوبترا 2018

ومن السيارات المميزة في السوق المصرية أيضًا سيارة شيفروليه اوبترا 2018 وتُطرح بفئتين الأولى يصل سعرها إلى 202900 جنيه، أما الفئة الثانية فيصل سعرها إلى 312000 جنيه مصري.

ويجدر التنويه إلى أن أسعار السيارات قد تختلف بعض الشيء من معرض لآخر، لذا يُنصح بالشراء عن طريق التوكيل المعتمد في مصر.