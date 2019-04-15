أسعار الساخنات الغاز في مصر 2019، أيام قليلة ويهل علينا فصل الشتاء الذي يزداد فيه استخدامنا للمياه الساخنة، فسخانات المياه من أهم الأشياء الحيوية في كل منزل والتي ارتفعت في الفترة الأخيرة لشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه المصري، ومن أكثر الأنواع انتشاراً في مصر الساخنات الغاز التي يفضل الكثيرون شراؤها عن الساخنات الكهربائية، فهناك الكثير من أنواع ساخنات الغاز الأعلى جودة ومن أبرزها ساخنات أريستون، وكريازي، ويونيفرسال، وأيضاً سخانات وايت ويل وسخانات تورنيدو، ثم تأتي سخانات فايلنت يونيون تك واريون كل هذه الأنواع من السخانات الغاز المتداولة في مصر، حيث أننا سنوضح أسعار سخانات الغاز في مصر خلال العام الحالي.

أسعار سخانات الغاز في مصر 2019

سخان اريستون غاز 6 لتر بسعر 60 جنيها.

سخان اريستون غاز سعة 10 لتر بسعر 1180 جنيها.

سخان كريازي غاز سعة 5 لتر بسعر 1500 جنيها.

سخان كريازي غاز سعة 10 لتر بسعر 2200 جنيها.

سخان يونيفرسال غاز سعة 5 لتر بسعر 900 جنيها.

سخان يونيفرسال غاز سعة 10 لتر بسعر 1300 جنيها.

سخان تورنيدو غاز سعة 6 لتر بسعر 700 جنيها.

سخان تورنيدو غاز سعة 10 لتر بسعر 830 جنيها.

سخان فريش غاز سعة 6 لتر بسعر 1620 جنيها.

سخان فريش غاز سعة 10 لتر بسعر 1920 جنيها.

سخان وايت ويل غاز سعة 5 لتر بسعر 1240 جنيها.

سخان وايت ويل غاز سعة 10 لتر بسعر 1590 جنيها.

أسعار سخانات غاز يونيفرسال 2019 في كارفور

سخان غاز دايموند من يونيفرسال، بسعة 6 لتر، باللون الأبيض، بسعر 1.500 جنيه مصري. سخان غاز دايموند من يونيفرسال، بسعة 10 لتر، باللون الأبيض، بسعر 1.710 جنيه مصري. سخان غاز للمياه سعة 10 لتر من يونيفرسال، بسعر 1.750 جنيه مصري. يونفرسال سخان غاز 6 لتر ديجيتال غاز طبيعي، بسعر 1.350 جنيه مصري.

أسعار سخانات غاز فريش في مصر

سخان مياه غاز 6 لتر من فريش، متاح باللون الفضي، متوفر بسعر 1.298 جنيه مصري.

سخان مياه غاز 6 لتر من فريش، مصنوع من استانلس، متوفر بسعر 1.090 جنيه مصري.

سخان مياه غاز 6 لتر من فريش، مصنوع من ستانلس ستيل، متوفر بسعر 1.999 جنيه مصري.

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