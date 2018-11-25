أسعار حلاوة المولد النبوي المخفضة بجميع المجمعات الاستهلاكية بعد إعلانها من وزارة التموين

وزارة التموين تعلن عن أسعار حلاوة المولد بمناسبة مولد النبوي الشريف: خلال الأيام الماضية احتفل جميع المسلمين والأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي، والذي يُعد من أهم الأعياد الدينية التي ينتظرها جميع المسلمين بشتى دول العالم، وقد تم توارث بعد العادات والتقاليد الخاصة بهذا الإحتفال، ومن أهم هذه الطقوس الاحتفالية هو القدوم على شراء الحلوى.

مولد النبوي الشريف وشراء حلاوة المولد بعد ارتفاع الأسعار

والجدير بالذكر أن الحلوى التي يتم صنعها خصيصاً من أجل الاحتفال بهذا اليوم تسمى “حلاوة المولد“، ودائما ما تلقى هذه الأنواع من الحلوى إقبالا كبيراً وضخماً من قبل الشعب المصري إلا أنه قد بدء ينخفض عنها الإقبال خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام هو عيداً لجميع الأمة الإسلامية، وينتظره الأطفال كل عام لشراء الحلوى بجميع أشكالها وأنواعها، ولكن في ظل الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار تراجع الكثير من المواطنين عن شراء الحلوى.

أرتفاع المواد المصنعة لحلوى المولد هذه الأيام

ويرجع عدم إقبال الجمهور على شراء الحلوى إلى الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار حلاوة المولد خاصة بعد أن ارتفعت أسعار المنتجات التي تُصنع منها مثل: “السكر – السمسم – الطحينة – الدقيق – بعض أنواع الزيوت – بعض انواع المكسرات“، لذلك فإن الإقبال عليها قد انخفض بشكل كبير.

وزارة التموين تعلن عن بيع أسعار حلاوة المولد في المجمعات بأسعار مخفضة

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة القابضة للمواد الغذائية والتابعة لوزارة التموين أنه سوف يتم طرح حلاوة المولد بجميع أنواعها بأسعار مخفضة بنسبة 30% ، عن أسعارها التجارية وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة على أن يبدأ توزيعها لطرحها بالمجمعات وقد تم تحديد أسعارها كالتالي:

80 جنيها سعر العبوة التي تزن واحد كيلو جرام، تتكون من 12 صنف

120 جنيها سعر العبوة التي تزن 3 كيلو جرام، تتكون من 15 صنف

كما أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أن سعر العبوة مختلفة تزن 1 كيلو جرام بـ 30 جنيها، تتكون العلبة من 10 أصناف.

على أن تكون كل علبة مشتملة على جميع أنواع حلوى المولد والتي تتكون من “الملبن وحلوى السمسمية وحلوى السودانية”، بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى التي عرف تداولها في هذه المناسبة السعيدة.

وقد بلغت بعض علب الحلوى بمناسبة مولد النبوي الشريف في بعض المحلات الشهيرة ما بين 120 جنيهاً إلى 400 جنيهاً، كما نشر بعض مصنعي الحلوى أسعار جديدة في محلاتهم والتي بلغت ثمن العلبة الصغيرة 80 جنيهاً ووصلت إلى 280 جنيهاً للعلبة الكبيرة، وتتكون كل علبة من علب حلاوة المولد على المكونات الأساسية وهي “الملبن وحلوى السمسمية وحلوى السودانية وحلوى الحمصية والنوجا”.

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