أسعار ثلاجات وايت ويل White Whale في مصر 2019 جميع الأحجام والموديلات

أسعار ثلاجات وايت ويل White Whale, تُعد ثلاجة وايت ويل من أفضل الماركات التي حازت على ثقة واعجاب فئة كبيرة من المستهلكين، لما لها من خصائص ومميزات، بالإضافة إلى سعرها المناسب للكثير من الأشخاص، فضلاً عن توافرها بأحجام، سعة لترية متعددة، كذلك لها العديد من الألوان المميزة والتي تمتح لمسة جمالية عند وضعها في أي مكان فهي بمثابة تحفة فنية, ثلاجات وايت ويل White Whale صُممت بعناية فائقة لكي تحظى بإعجاب المستهلكين، كما أنها زودت بتقنيات وخصائص عصرية منها, أسعار ثلاجات وايت ويل تناسب الجميع ولها الكثير من الألوان المختلفة التي تناسب جميع الأذواق منها” الفضي، الأبيض، الأسود، الذهبي، إينوكس، البني، سلفر، ستانلس استيل”, تتوفر الثلاجة بأحجام كثيرة منها “16 قدم، 20، 25، 26، 37، 28، 30 قدم”.

أسعار ثلاجات وايت ويل White Whale.

تقنية نوفروست وهي تعمل على إذابة الثلج بشكل أوتوماتيكياً، مع منع تكتل الثلج في الفريزر، بالإضافة الى تقنية البلازما.

يتوافر بها تقنية حديثة تسمى “النانو تيتانيوم” والتي من خلالها يتم القضاء على الروائح الكريهة داخل الثلاجة، بالإضافة إلى قتل البكتيريا الضارة داخل الثلاجة.

أبواب الثلاجة مزودة بحوامل يمكن رص بها كمية كبيرة من الزجاجات مختلفة الأحجام.

تتميز وايت ويل بأرفف من الزجاج القوي شديد التحمل ويعطي مظهراً جميلاً داخل الثلاجة.

تحتوي على كمبريسور يعمل بأعلى كفاء وجودة.

تحتوي على شاشة ليد خارج الثلاجة يمكن التحكم بدرجة حرارة الثلاجة بكل سهولة, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

مميزات ثلاجات وايت ويل.

كما أنها توفر ميزة وجود مفاتيح أمان لمنع تلاعب الأطفال، بالإضافة إلى المظهر الخارجي والداخلي الجذاب.

الثلاجة مزودة بعدد 2 مروحة تعمل على توزيع الهواء الداخلي في الثلاجة.

تم إضافة جهاز تنبيه يعمل بشكل أتوماتيكي لكي يصد أصوات تنبيهية عند ترك باب الثلاجة غير موصد.

تم معالجة الأرفف الزجاجية ضد الكسر او الخدش.

مقبض الثلاجة مصنوع من الألومنيوم اللامع ليضفي جمالاً وجاذبية للثلاجة.

زودت بـ قوالب للثلج متحركة، قابلة للدوران.

باب الثلاجة محشو بحشوة غير قابلة للتعفن، لها القدرة على توفير الكهرباء المستهلكة.

يمكن التحكم بكل سهولة في برودة أدراج الخضروات، مع توافر بها ميزة التبريد والتجميد السريع.

تحتوي على أماكن مخصصة لحفظ الأطعمة لأطول فترة ممكنة طازجة.

تتوفر الثلاجة بموديلات 2 باب، 3 باب وأخرى بـ 4 باب.

أسعار ثلاجات وايت 16,25,27,28,20 قدم.

ثلاجة وايت ويل 16 قدم نوفروست سعة 335 لتر بسعر 10,150 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 20 قدم نوفروست سعة 470 لتر بسعر 13,720 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 25 قدم نوفروست سعة 510 لتر بسعر 16,500 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 26 قدم نوفروست ديجيتال تأتي بسعر 18,600 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم نوفروست سعة 540 لتر بسعر 27,200 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 28 قدم نوفروست سعة 720 لتر بسعر 22,450 جنيه مصري.

أسعار ثلاجات وايت ويل 27 قدم.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم نوفروست سعة 540 لتر زجاج أسود, 4 باب بسعر 27,200 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم نوفروست سعة 540 لتر زجاج بني, بإنذار وتاتش 4 باب بسعر 28,340 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم ديجيتال نوفروست سعة 540 لتر زجاج أسود, 4 باب وجهاز انذار بسعر 30,200 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم ديجيتال نوفروست سعة 540 لتر ستانلس ستيل, 4 باب وتاتش وجهاز إنذار بسعر 30,250 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم 4 باب نوفروست سعة 540 لتر زجاج أسود, جهاز انذار وضمان 3 سنوات بسعر 25,200 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 27 قدم 4 باب نوفروست سعة 540 لتر زجاج بني, تقنية البلازما وجهاز انذار بسعر 25,200 جنيها.

أسعار ثلاجة وايت ويل 16,25 قدم.

ثلاجة وايت ويل 16 قدم نوفروست سعة 335 لتر لون سلفر, بسعر 10,150 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 16 قدم نوفروست سعة 400 لتر باب زجاج أسود, بسعر 11,150 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 16 قدم نوفروست سعة 365 لتر باب زجاج أسود, بسعر 12,800 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 16 قدم نوفروست سعة 365 لتر باب زجاج بني, بسعر 12,800 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 25 قدم نوفروست سعة 510 لتر لون سلفر, أرفف زجاجية وضمان لمدة 3 سنوات تأتي بسعر 18,000 جنيها.

ثلاجة وايت ويل 25 قدم سايد باي سايد نوفروست سعة 510 لتر لون ستانلس ستيل, تتوفر بجهاز إنذار وشاشة تحكم تأتي بسعر 17,100 جنيه مصري.

ثلاجة وايت ويل 25 قدم نوفروست سعة 510 لتر لون سلفر, أرفف زجاجية وتحكم الكتروني وضمان لمدة 3 سنوات تأتي بسعر 16,500 جنيه مصري.

أسعار ثلاجة وايت ويل مينى بار 4.5 قدم.