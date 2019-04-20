أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 جميع الموديلات وأهم مميزاتها

أسعار ثلاجات توشيبا, تعتبر الثلاجة من الأجهزة الكهربائية الضرورية داخل المنزل من أكثر الثلاجات لذلك يتابع العديد كل ماهو جديد في أنواع الثلاجات وأسعارها في الأسواق المصرية خاصة بعد موجة إرتفاع الأسعار بالفترة السابقة, وسوف نتعرف من خلال هذة المقالة عن أخر أسعار وأنواع ثلاجات توشيبا حيث تحظى بإقبال كبير عليها في الشراء نظرا لما تتميز به منتجات توشيبا من مزايا متعددة المواصفات والمميزات التي جعلتها الأفضل على الساحة وسط العديد من الماركات الأخرى المتعددة, حيث يوجد العديد من الألوان لثلاجة توشيبا فمنها اللون الأبيض, الفضي, الذهبي , الأسود, والإستانليس ستيل كما لا يوجد بها أي مشاكل أو عيوب وتعمل بكفائة عالية الجودة.

مميزات ثلاجة توشيبا.

تحظى شركة توشيبا بالعديد من المزايا التي جعلتها الأكثر إنتشارا في مصر والدول العربية فهي أكثر انواع الثلاجات التي توفر الطاقة والكهرباء, مزودة بخصية عزل الروائح داخل الثلاجة , تمتاز بتكنولوجيا الإنفرتر التي تقوم بالحصول على درجة التبريد المطلوبة بدون عمل الموتور بكامل طاقته, تعمل الثلاجة بنظام التجميد السريع من أجل الحصول على الثلج في أسرع وقت, يوجد بنظام التجميد للثلاجة نظام حماية فوق بنفسجية وذلك لضمان الحفاظ على الطعام من التلف, بجانب انها تصنع من خامات عالية الجودة, كما حرصت على صناعة درج طعام بخاصية ig + وهذه الخاصية من أجل الحفاظ على الخضروات والفاكهة طازجة لفترة طويلة .

أسعار ثلاجات توشيبا.

سعر ثلاجة توشيبا 11 قدم نوفروست سعة 277 لتر بسعر 4,740 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا 12 قدم نوفروست سعة 304 لتر بسعر 5,040 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا 13 قدم نوفروست سعة 328 لتر بسعر 5,510 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا 14 قدم نوفروست سعة 335 لتر بسعر 6,070 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا 16 قدم نوفروست سعة 377 لتر بسعر 7,400 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا 18 قدم نوفروست سعة 377 لتر بسعر 7,450 جنيها.

أسعار ثلاجات توشيبا 2 باب

ثلاجة توشيبا GR-W77UDZ-E(BS) بسعة 657 لتر 2 باب مزودة بتكنولوجيا الانفرتر لون استانلس تأتى فى مصر بسعر :23100

ثلاجة توشيبا 14 قدم 2 باب بسعة 277 لتر لون أبيض نوفروست GR-EF31-W يصل الي بسعر 4.465 جنيها

ثلاجة توشيبا 14 قدم 2 باب بسعة 304 لتر لون أبيض نوفروست GR-EF33-W يصل الي 4.800 جنيها

ثلاجة توشيبا 16 قدم 2 باب بسعة 335 لتر بلازما لون ذهبى نوفروست GR-EF40P-J-G يصل الي المصرى سعر 5850 جنيها.

اسعار ثلاجات توشيبا 3 باب

يصل سعر ثلاجة توشيبا 3 باب بسعة 340 لتر لون أبيض نوفروست GR-EFV45-W الي 5950 جنبها

يصل سعر ثلاجة توشيبا 3 باب بسعة 307 لتر لون أبيض نوفروست GR-EFV35-W يصل الي 4775 جنيها

ملحوظة يتغير سعر الثلاجات 3 باب بنسبة بسيطة حسب اللون حوالي 50 جنية فرق بين لون وأخر

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