أسعار بوتاجازات فريش Fresh في مصر 2019 جميع الموديلات والمميزات

أسعار بوتاجازات فريش Fresh, يعد جهاز البوتاجاز من الأشياء الهامة في أي منزل، كما يجب أن يكون بجودة عالية، لكي يتحمل التشغيل لفترة طويلة، ومع تعدد الشركات في الأسواق وقيام كل شركة بعرض منتجاتها بأفضل جودة، فإن المستهلك يصاب بالمزيد من الحيرة، ولكن شركة فريش اليكتريك تميزت واثبتت جدارتها بالفعل في أن تتصدر أفضل قائمة للأجهزة المنزلية، من خلال اعتمادها على أحدث الأساليب في الإنتاج، اختيار مواد ذات جودة عالية وفي النهاية تنتج منتجات مصممة بشكل مميز فضلاً عن المتانة، وهي بالفعل استطاعت كسب ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى السعر المناسب لفئة كبيرة منهم.

أسعار بوتاجازات فريش Fresh.

مصنوع من خامات إيطالية بجودة عالية.

تم تصميمه بشكل جذاب يضفي لمسة جمالية على المكان.

يعمل بكفاءة عالية، والحصول على أسرع وأكفأ طريقة لطهي الطعام.

مصنوع من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ، يمكن تنظيفه بكل سهولة.

يتحمل قدرة هائلة من درجات الحرارة المرتفعة، ولا يتعرض للتلف السريع.

امكانية تشغيله لمدة ساعات طويلة دون توقف أو تعرضه للضرر.

البوتاجاز موفر في إستهلاك الغاز.

مميزات بوتاجازات فريش.

يتوافر بخاصية الأمان الكامل ضد تسريب الغاز، والحماية ضد عبث الأطفال.

يحتوي على جهاز للتوقيت يمكن ضبطه بكل سهولة، لعدم احتراق الطعام، والحصول على أطباق مميزة.

يحتوي على شواية تعمل بكفاءة عالية لضمان تسوية ونضج الطعام، من خلال توزيع درجة الحرارة على الطعام للحصول ناضج بشكل متساوي.

يحتوي البوتاجاز على غطاء من الزجاج مصنوع من اقوى الخامات لكي يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

كما انه متوفر بأحجام وقياسات مختلفة لكي يناسب جميع الاحيتاجات، مع ألوام متعددة حتى يناسب الأذواق المختلفة.

تم تزويده بـالإشعال الذاتي بكل سهولة، مع وجود إضاءة داخلية للكشف عن الطعام داخل الفرن.

السعر مناسب بالمقارنة بالأنواع الأخرى, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات كريازى Crease في مصر 2019 جميع الأنواع والموديلات

أسعار بوتاجازات فريش Fresh في مصر 2019.

حيث بلغ سعر بوتاجاز فريش فورنو الذي يتكون من أربعة شعلة والذي يبلغ مقاسه 60*60 استانليس في السوق المصري قيمة 2500 جنيه مصري.

كما سجلت أسعار بوتاجازات فريش في مصر 2018، بسطح استانليس والذي يتكون من أربعة شعلة، والذي يبلغ مقاس البوتاجاز مساحة مقاس 55*55 في السوق المصري قيمة 2200 جنيه مصري.

كما سجل سعر بوتاجاز فريش بونتو سطح استانليس والذي يبلغ عدد شعلاته خمس شعلات، كما أنه مزود بشواية في الفرن، في السوق المصري قيمة 3500 جنيه مصري.

كما بلغ سعر بوتاجاز فريش تانجو الذي يتكون من خمس شعلة استانليس في السوق المصري قيمة 4700 جنيه مصري.

وبلغ سعر بوتاجاز فريش ايطاليانو في السوق المصري، والذي تبلغ مساحته مقاس 60*60 قيمة تصل إلى 3500 جنيه مصري.

كما بلغ سعر بوتاجاز فريش سوبر كاستل الذي يتكون من أربع شعلة والذي يتكون مقاسه 60*60 مزود، في السوق المصري قيمة 3400 جنيه مصري.

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