إليكم احدث أسعار الموتسيكلات اليوم في مصر لعام 2018 وذلك لمختلف أنواع الموتسيكلات ( موتسيكلات صينى – موتسيكلات حلاوة – موتسيكلات تايجر – موتوسيكلات دايون – موتوسيكلات هوجن – موتسيكلات ريس ) ذلك لأن الكثير يبحث عن سعر الموتسيكلات الصيني وغيرها، ونطرح أسعار جميع أنواع الموتوسيكلات المختلفة لقراء موقع نجوم مصرية، لمعرفة أحدث سعر للموتسيكلات، ويمكنكم معرفة أسعار السيارات في مصر 2018 مباشرة من هنا. والموتسيكلات لها كثير من العشاق، وخاصة الشباب الذين يعتبرون الموتسيكل هو هواية لهم، ويكثر الاهتمام بالبحث عن أسعار الموتسيكلات لأنها تناسب جميع الفئات من الشعب المصري، بمختلف طبقاته الاجتماعية، كما يعتبره الكثير من الشباب هواية في ركوبه، ويمكنكم معرفة أسعار التكاتك في مصر من هنا بالتفصيل.



أسعار الموتسكلات (حلاوة)

أنواع موتوسيكلات حلاوة المواصفات سعر الموتوسيكل موتوسيكل حلاوة تايجر 150CC 14.500 جنيه موتسيكلات حلاوة وينج 150cc 13.500 جنيه موتوسيكل حلاوة اكسبريس موديل 2018 13.100 جنيه

مميزات موتوسيكلات حلاوة

تعتبر من أفضل أنواع الموتوسيكلات.

ثابته على الطرق يرجع ذلك لثقل وزنها.

تتميز بوجود تبريد هوا وتبريد زيت.

موفر في استهلاك البنزين مقارنة بأنواع الموتوسيكلات الأخرى.

له القدرة للسير لمسافات بعيدة.

أسعار الموتسكلات (دايون)

أنواع موتسيكلات دايون سعر الموتوسيكل موتسيكل دايون 2bb 10.500 جنيه موتوسيكل دايون 3 11.600 جنيه موتسيكل دايون 4 اكسبريس 12.500 جنيه موتوسيكل دايون 4c 12.750 جنيه الموتسيكلات الدايون العادية دايون 6 15.300 جنيه الموتسيكلات الدايون المعدل دايون 6 15.800 جنيه موتسيكل دايون 7 13.500 جنيه سعر موتسيكلات دايون A 40 12.500 جنيه

مميزات متوسيكلات دايون

شعبية لحد كبير.

قطع غيار متوفرة.

اسعار تناسب جميع الفئات.

أسعار الموتسيكلات الهوجن فى مصر 2018

موتسيكلات هوجن اسعار الموتسيكلات 2018 موتسيكل هوجن 3 11.200 جنيه موتسيكلات هوجن 4 الجديدة اكسبريس 13.000 جنيه موتسيكلات هوجن 5 13.100 جنيه موتسيكل هوجن 7 13.750 جنيه. هوجن 8 12.500 جنيه اسعار موتسيكلات هوجن 10 12.800 جنيه

مميزات موتسيكلات هوجن

موتسيكلات هوجن تتحمل اثقالا زائدة.

تتجمل العمل الكثير.

ماركة مميزة ومعروفة.

اسعار الموتسيكلات الصينى

سعر موتوسيكل سبورت 150هو 13.500 جنيه.

سعر موتوسيكل سبورت وعادة 200 هو 14950 جنيه.

اسعار ماكينات السوبر لايت الصينى 17.500 جنيه.

اسعار موتوسيكل النحلة هو 9.800 جنيه.

اسعار موتسيكلات الريس في مصر 2018

تمثل موتسيكلات الريس شغف الكثير من الشباب في الوطن العربي ومصر، وتعتبر موتسيكلات الريس الأعلى سعر من بين أنواع الموتوسيكلات التي ذكرنها في هذه المقالة واليكم أسعار موتسيكلات الريس المستعملة في مصر.

أسعار موتسيكلات الريس فى مصر 2018 المستعملة تتراوح ما بين 25.000 جنيه الى 30.000 جنيه.

فى مصر 2018 المستعملة تتراوح ما بين 25.000 جنيه الى 30.000 جنيه. أسعار موتسيكلات الريس المستعملة في مصر 2018 (استعمال خفيف) تتراوح أسعارها ما بين 30.000 جنيه إلى 60.000 جنيه.

أسعار الموتوسيكلات الأخرى المتواجدة في السوق المصري

هناك بعض الموتوسيكلات الاخرى التي توجد بالسوق المصري والتي نطرحها لكم كما يلي من خلال الجدول الآتي الذي يوضح أسعار الموتوسيكلات في مصر لمعظم الأنواع.

انواع الموتوسيكلات سعر الموتوسيكل بالجنيه Vlc 200cc عادة و سبورت 14800 جنيه vlm 200cc 18,000 جنيه كى واى سوبر لايت 200cc 17,750 جنيه النحلة 9,700 جنيه

أسعار موتوسيكلات بوكسر 2018 /2019

من خلال بيان الأسعار لموتسيكلات بوكسر في محافظة بني سويف في معارض مختلفة فان الأسعار كما يلي: