أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 21-4-2019 و سعر كرتونة البيض

أسعار اللحوم والدواجن اليوم, تشهد ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بقيمة جنيه أو اثنين في بعض الأسواق وذلك بعد أن ارتفعت بشكل مفاجئ الأيام الماضية كما أنها تختلف أيضا من تاجر الى أخر حسب المكان وتعتبر الدواجن هي البديل الآول للحوم الحمراء نظرا لأنها من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك خاصة بعد ارتفاع سعر اللحوم ويرجع من أسباب ارتفاع سعر الدواجن بالفترة الاخيرة الى عدة عوامل أهمها سعر الدولار وزيادة أسعار الأعلاف بصورة كبيرة وكذلك الأدوية البيطرية واللقاحات الذي يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

أسعار اللحوم والدواجن.

ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم جدول يوضح الأسعار بالإضافة إلى جميع أنواع الطيور وأيضا سعر اللحوم الحمراء وأيضا أسعار كرتونة البيض داخل الأسواق المصرية التي تعد من أهم السلع الغذائية التي تهم الأسر المصرية ويتابع تحرك أسعارها الموطن بشكل يومي نظرا لأهميتها الكبيرة حيث يزيد الاقبال على الدواجن لأنها مصدر قوي من مصادر البروتين الذي يعتمد عليها المستهلك في نظامه الغذائي

أسعار اللحوم اليوم في مصر.

أما بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء فقد شهدت إستقرارا بالفترة الماضية نظرا لعدم الإقبال عليها لعلو أسعارها ومن بين أسباب إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء قلة المعروض بالأسواق، والكميات المتوفرة منها بجانب ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم البلدية ، في ظل استيراد الأعلاف خاصة المستورد ، والأمصال المستوردة , ومن المعروف أن الاستيراد يعتمد على سعر الدولار, كما يمكنكم معرفة سعر الذهب اليوم في جميع البنوك والسوق السوداء

الكندوز من 110 إلى 135 جنيه البتلو من 150 إلى 180 جنيه الضأن 130 إلى 140 جنيه اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 130 جنيه

أسعار الدواجن اليوم في مصر.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت منذ فترة قرار وزاري بحظر بيع الدواجن الحية داخل عدد من المحافظات وذلك تبعا للتكليفات الرئاسة، وتطبيقاً للمادة 70 من قانون عام 2009، والذي نص على حظر بيع الدواجن الحية وذلك من أجل حماية المواطنين وحماية صحتهم بالإضافة للحفاظ على البيئة من التلوث، وحماية صناعة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 28.00 جنيه 28.50 جنيه لحم ساسو كيلو 41.00 جنيه 41.50 جنيه لحم بلدي كيلو 38.00 جنيه 38.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 07.50 جنيه 07.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 4.80 جنيه 5.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.75 جنيه 06.00 جنيه بط مسكوفي يوم 15.50 جنيه 16.00 جنيه بط مولارد يوم 15.50 جنيه 16.00 جنيه

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 36.00 جنيه 36.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 38.00 جنيه 38.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 38.00 جنيه 38.50 جنيه وفي الفترة الأخيرة شهدت الأسواق المصرية إستقرار في سعر الدواجن بمختلف المحافظات على إختلاف أنواعها سواء كانت فراخ بيضاء,أو الفراخ البلدي , الساسو , كما إستقرت أيضا أسعار الدواجن المجمدة, ومن المتوقع أن تظل أسعار الدواجن في حالة ثبات في الساعات القليلة القادمة , وتختلف كل محافظة عن الأخرى بنسبة بسيطة يرجع السبب في ذلك لغياب بورصة الدواجن، وأن السعر فيختلف من مزرعة لأخرى.

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