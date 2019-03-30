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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 2019/3/30 في الأسواق المحلية.. استقرار الدواجن البيضاء

كتب سمير زيادة آخر تحديث

لم يعد خافيا على أحد أن أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلية المصرية تتأثر بعدة عوامل منها المباشر وأخرى غير مباشرة، وتتحرك الأسعار هبوطا أو ارتفاعا تبعا لتلك العوامل، ومن أهم تلك العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن في مصر، سعر صرف الدولار الأمريكي شأنه في ذلك شأن جميع السلع، حيث أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار المواد العلفية والأدوية الخاصة بالدواجن، التي يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا يشكل عبأَ على أصحاب المزارع مما يضطرهم لرفع أسعار اللحوم والدواجن، وهناك عامل آخر يأتي بالمرتبة الثانية، يتحكم في حركة الأسعار وهو حالتي العرض والطلب.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

نعرض أسعار اللحوم  والدواجن اليوم في الأسواق المصرية وفقا للأسعار المتداولة محليا، وننقل عبر موقع نجوم مصرية أي تطورات تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن فور حدوثها، من خلال تحديث مستمر على مدار اليوم وبشكل دوري، وما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على آخر أسعار اللحوم والدواجن، من خلال الجداول المبينة أدناه.

أسعار اللحوم اليوم

نعرض لكم في الجدول التالي أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية في مصر وهي الأسعار المتوسطة المسجلة وفقا لآخر تحديث للأسعار لهذا اليوم:

المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز110 – 135 جنيه
لحم البتلو150- 180 جنيه
لحم الضأن130 – 160 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لآخر تحديث للأسعار:

المادةالسعر بالجنيه المصري
كيلو فراخ بيضاء25 جنيه
كيلو فراخ بلدي29 جنيه
بط مسكوفي17 جنيه
بط مولارد18 جنيه
بط بلدي35 – 45 جنيه
كيلو الأرانب45 – 50 جنيه
زوج الحمام45– 55 جنيه
كيلو ديك رومي35 – 45 جنيه
زوج السمان20 – 25 جنيه
كيلو الأوز45 – 55 جنيه
كرتونة بيض أبيض33  جنيه
كرتونة بيض أحمر34  جنيه
كرتونة بيض بلدي38 جنيه

تحديثات أسعار اللحوم والدواجن اليوم

استقرت أسعار اللحوم والدواجن نهاية الاسبوع الماضي، بعد الإنخفاض في أسعار الدواجن التي تلت ارتفاع ملحوظ في أسعارها خلال الفترة الماضية ليسجل اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيه بعد أن وصل قبل أسابيع إلى 32 جنيه، واما اسعار اللحوم فلم يطرأ عليها اي تغيير يُذكر .


عن الكاتب

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت محامي في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في كتابة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، من هواياتي السفر، والسباحة والخيل ( تربية)، الوضع العائلي متزوج.

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