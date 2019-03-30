أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 2019/3/30 في الأسواق المحلية.. استقرار الدواجن البيضاء

لم يعد خافيا على أحد أن أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلية المصرية تتأثر بعدة عوامل منها المباشر وأخرى غير مباشرة، وتتحرك الأسعار هبوطا أو ارتفاعا تبعا لتلك العوامل، ومن أهم تلك العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن في مصر، سعر صرف الدولار الأمريكي شأنه في ذلك شأن جميع السلع، حيث أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار المواد العلفية والأدوية الخاصة بالدواجن، التي يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا يشكل عبأَ على أصحاب المزارع مما يضطرهم لرفع أسعار اللحوم والدواجن، وهناك عامل آخر يأتي بالمرتبة الثانية، يتحكم في حركة الأسعار وهو حالتي العرض والطلب.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

نعرض أسعار اللحوم والدواجن اليوم في الأسواق المصرية وفقا للأسعار المتداولة محليا، وننقل عبر موقع نجوم مصرية أي تطورات تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن فور حدوثها، من خلال تحديث مستمر على مدار اليوم وبشكل دوري، وما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على آخر أسعار اللحوم والدواجن، من خلال الجداول المبينة أدناه.

أسعار اللحوم اليوم

نعرض لكم في الجدول التالي أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية في مصر وهي الأسعار المتوسطة المسجلة وفقا لآخر تحديث للأسعار لهذا اليوم:

المادة / كيلو السعر مقابل الجنيه المصري لحم الكندوز 110 – 135 جنيه لحم البتلو 150- 180 جنيه لحم الضأن 130 – 160 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لآخر تحديث للأسعار:

المادة السعر بالجنيه المصري كيلو فراخ بيضاء 25 جنيه كيلو فراخ بلدي 29 جنيه بط مسكوفي 17 جنيه بط مولارد 18 جنيه بط بلدي 35 – 45 جنيه كيلو الأرانب 45 – 50 جنيه زوج الحمام 45– 55 جنيه كيلو ديك رومي 35 – 45 جنيه زوج السمان 20 – 25 جنيه كيلو الأوز 45 – 55 جنيه كرتونة بيض أبيض 33 جنيه كرتونة بيض أحمر 34 جنيه كرتونة بيض بلدي 38 جنيه

تحديثات أسعار اللحوم والدواجن اليوم

استقرت أسعار اللحوم والدواجن نهاية الاسبوع الماضي، بعد الإنخفاض في أسعار الدواجن التي تلت ارتفاع ملحوظ في أسعارها خلال الفترة الماضية ليسجل اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيه بعد أن وصل قبل أسابيع إلى 32 جنيه، واما اسعار اللحوم فلم يطرأ عليها اي تغيير يُذكر .