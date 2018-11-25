نعرض لكم عملائنا الأعزاء أسعار الفضة في مصر اليوم، كثيرا ما يتم السؤال عن أسعار الفضة وعن معيارها وذلك لما تشغله الفضة من أهمية في تلك الأيام حيث تم التوجه إليها بكثرة خصوصا في المناسبات والهدايا وأيضا يتم استخدامها حاليا في الأفراح عوضا عن الشبكة وذلك لعدم توافر أموال لشراء الذهب ويعد تخفيض علي الشباب وقد تقدم الفضة كتذكار أو هدية للرجال والنساء أيضا فهي ذات سعر مناسب للجميع وتناسب كلا النوعين ولهذا يتم الإقبال عليها بكثرة.

أسعار الفضة في مصر اليوم

أسعار الفضة في مصر اليوم، يوجد العديد من أنواع الفضة فمنها النقية ومنها ذات المواد المعدنية الأخري ومعها نفسة من الفضة ومنها الاسترليني ومنها البريطاني وتعد الفضة من النوع الاسترليني من اكثر الأنواع التي يتم شرائها والإقبال عليها بكثره حيث تكون قليله في السعر نوعا ما، وسنقوم اليوم في موقعنا بعرض أسعار الفضة التقريبية والتي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة حيث يكون سعر الفضة غير ثابت ويختلف مع اختلاف الدولار إما بالزيادة أو النقصان ونقوم دائما بمتابعة الأسعار وإنزالها مباشرة علي موقعنا.

أسعار الفضة في مصر 2018

نتابع معا أسعار الفضة في مصر اليوم، ونعرض الآن إليكم أخر أسعار الفضة ويتم أخذ المصنعية عليها حوالي 25 جنية وذلك حسب سعر الفضة ولا يتم أحتسابها علي سعر مادة الفضة الخام نفسها.

جرام فضه عيار 99.9 نقي سعره بالجنية المصري يساوي 9.62 جنية وسعره بالدولار يساوي 0.54.

جرام فضه عيار 95.8 فضه بريطاني سعره بالجنية المصري يساوي 9.23 وسعره بالدولار يساوي 0.52.

جرام فضة عيار 92.5 فضه استرليني سعره بالجنية المصري 8.91 وسعره بالدولار 0.50.

جرام فضة عيار 90 سعره بالجنية المصري 8.67 جنية وسعره بالدولار يساوي 0.49.

جرام فضة عيار 80 سعره بالجنية المصري 7.71جية وسعره بالدولار 0.43.

سعر الأوقية الفضية بالجنية المصري تساوي 299.54 جنية وبالدولار تساوي 16.78.

كانت أسعار الفضة في مصر وأسعار بالدولار نظرا لتغيرها علي أساس تغيره ونقوم بمتابعة كل الأسعار الجديدة التي يتم الإعلان عنها بصفة مستمرة، ويوجد الآن حالة من استقرار الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي ولهذا يعتبر وقتنا الحالي من افضل الأوقات التي من الممكن شراء الفضة فيها كهدية أو استخدامها شبكة للعرائس بدلا من الذهب وتكون قيمة جدا ويفضلها الكثيرين.