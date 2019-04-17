أسعار الفسيخ والسردين والرنجة شم النسيم 2019 هي الأكثر بحثاً الآن في مصر قبيل موسم شم النسيم لهذا العام، حيث يهتم المصريون بمقارنة أسعار الفسيخ والرنجة من عام لآخر، فتناول الأسماك المملحة في يوم شم النسيم من الأشياء التي تميز هذا اليوم، ولذا فإن سعر الفسيخ والسردين قد يزيد قليلاً قبل شم النسيم بأيام في المحال المخصصة، بينما قد تقل أسعار الرنجة والفسيخ في الهايبر ماركت والمراكز التجارية نتيجة وجود بعض العروض الخاصة بهذه المناسبة المصرية، نجوم مصرية ينشر لكم أسعار الفسيخ والسردين والرنجة لشم النسيم 2019 من خلال الأسطر التالية.

أسعار الفسيخ والسردين والرنجة شم النسيم 2019

ارتفعت أسعار الفسيخ 2019 بمقدار عشرون جنيهاً للكيلو الواحد عن العام الماضي 2018، بينما ارتفعت أسعار السردين بمقدار عشرة جنيهات للكيلو، أما الرنجة فقد ثبتت أسعارها أو زادت زيادة طفيفة في بعض المحلات، وإليكم تفصيلاً يشمل أسعار الفسيخ والرنجة 2019 في صورة مجمعة من فتح الله هايبر ماركت على النحو التالي:

أسعار الفسيخ 2019

بصفة عامة تراوحت أسعار الفسيخ 2019 من 80 جنيه حتى 180 جنيه حسب الحجم، وهو ما زاد عن سعر العام الماضي بحوالي 20 جنيهاً للكيلو.

في المحلات المخصصة لبيع الفسيخ يبدأ السعر من 100 جنيه وحتى 180 جنيه حسب الحجم.

أما في المراكز التجارية والهايبر ماركت يتراوح سعره ما بين 80 جنيه و140 جنيه حسب الحجم والنوع.

أسعار السردين 2019

زادت أسعار السردين عن العام الماضي بمقدار 10 جنيهات فسجل السردين الطازج في الهايبر ماركت حوالي 50 جنيهاً للكيلو، بينما وصل سعر السردين المغلف إلى 60 جنيهاً.

ويتراوح سعر السردين في محلات الفسيخ حوالي 60 جنيه للكيلو.

أسعار الرنجة 2019

تقريباً سعر الرنجة ثابتاً من العام الماضي إلى العام الحالي وكذلك غالباً ما يكون هناك تفاوتاً طفيفاً في الأسعار من مكان إلى آخر حسب نوع الرنجة وحجمها حول جمهورية مصر العربية.

يبلغ سعر كيلو الرنجة حوالي 35 إلى 40 جنيهاً في المحلات المخصصة وكذلك في الهايبر ماركت.

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