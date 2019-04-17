أسعار الفسيخ والسردين والرنجة شم النسيم 2019 هي الأكثر بحثاً الآن في مصر قبيل موسم شم النسيم لهذا العام، حيث يهتم المصريون بمقارنة أسعار الفسيخ والرنجة من عام لآخر، فتناول الأسماك المملحة في يوم شم النسيم من الأشياء التي تميز هذا اليوم، ولذا فإن سعر الفسيخ والسردين قد يزيد قليلاً قبل شم النسيم بأيام في المحال المخصصة، بينما قد تقل أسعار الرنجة والفسيخ في الهايبر ماركت والمراكز التجارية نتيجة وجود بعض العروض الخاصة بهذه المناسبة المصرية، نجوم مصرية ينشر لكم أسعار الفسيخ والسردين والرنجة لشم النسيم 2019 من خلال الأسطر التالية.
أسعار الفسيخ والسردين والرنجة شم النسيم 2019
ارتفعت أسعار الفسيخ 2019 بمقدار عشرون جنيهاً للكيلو الواحد عن العام الماضي 2018، بينما ارتفعت أسعار السردين بمقدار عشرة جنيهات للكيلو، أما الرنجة فقد ثبتت أسعارها أو زادت زيادة طفيفة في بعض المحلات، وإليكم تفصيلاً يشمل أسعار الفسيخ والرنجة 2019 في صورة مجمعة من فتح الله هايبر ماركت على النحو التالي:
أسعار الفسيخ 2019
- بصفة عامة تراوحت أسعار الفسيخ 2019 من 80 جنيه حتى 180 جنيه حسب الحجم، وهو ما زاد عن سعر العام الماضي بحوالي 20 جنيهاً للكيلو.
- في المحلات المخصصة لبيع الفسيخ يبدأ السعر من 100 جنيه وحتى 180 جنيه حسب الحجم.
- أما في المراكز التجارية والهايبر ماركت يتراوح سعره ما بين 80 جنيه و140 جنيه حسب الحجم والنوع.
أسعار السردين 2019
- زادت أسعار السردين عن العام الماضي بمقدار 10 جنيهات فسجل السردين الطازج في الهايبر ماركت حوالي 50 جنيهاً للكيلو، بينما وصل سعر السردين المغلف إلى 60 جنيهاً.
- ويتراوح سعر السردين في محلات الفسيخ حوالي 60 جنيه للكيلو.
أسعار الرنجة 2019
- تقريباً سعر الرنجة ثابتاً من العام الماضي إلى العام الحالي وكذلك غالباً ما يكون هناك تفاوتاً طفيفاً في الأسعار من مكان إلى آخر حسب نوع الرنجة وحجمها حول جمهورية مصر العربية.
- يبلغ سعر كيلو الرنجة حوالي 35 إلى 40 جنيهاً في المحلات المخصصة وكذلك في الهايبر ماركت.
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