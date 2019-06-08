أسعار الفراخ في الأسواق اليوم السبت 8/6/2019

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نرصد لكم من خلال هذا التقرير عن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، ويعتبر أسعار الدواجن من أكثر المواضيع بحثاً علي محركات البحث المختلفة من قبل المواطن المصري، الذي يرغب في معرفة أسعار الفراخ المصدر الرئيسي لحصوله على البروتينات الحيوانية، ونحن نتمنى أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة، التي ترضي قرائنا الأعزاء داخل مصر وفي كل مكان.

تعتبر صناعة الدواجن من أهم الصناعات التي تحقق الأمن الغذائي للشعب المصري، فارتفاع أسعار الدواجن يؤثر مباشراً علي المواطن البسيط سلبياً والعكس صحيح، ويتحكم في أسعار الدواجن عدة عوامل من أهمها، قيمة الدولار أمام الجنية نظراً لأن أغلب مكونات صناعة الدواجن تأتي مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

النوع الفئة السعر الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء الكيلو 30 الفراخ الساسو الكيلو 38 الفراخ البلدي الكيلو 37 الأمهات الكيلو 22

أسعار البط اليوم بالأسواق

النوع العمر السعر بط مولار يوم 16 بط مكسوفي يوم 15 بط يبكيني يوم 5

أسعار البيض بالأسواق اليوم

النو ع الفئة السعر البيض البلدي كرتونه 41 البيض الأحمر كرتونه 28 البيض الأبيض كرتونه 26

أسعار الكتاكيت اليوم بالأسواق

النوع العمر السعر الكتكوت البلدي يوم واحد 2,5 الكتكوت الساسو يوم واحد 4 الكتكوت الأبيض يوم واحد 5.5

التوقعات لأسعار الدواجن في الفترة القادمة.

يتوقع المتابعين والمتخصصين في أسعار الدواجن أن تتراجع أسعار الدواجن في الفترة القادمة، نظراً للتراجع المتواصل في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لأن أغلب مكونات الصناعة تستورد من الخارج بالعملة الصعبة ،وفي نهاية التقرير تتمني أسرة نجوم مصرية، إذ دهار صناعة الدواجن في مصر، لكي يتمكن المواطن المصري من تلبية احتياجاته من البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.

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