أسعار الغسالات في مصر 2018 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف أتوماتيك و الفوق أتوماتيك

أسعار الغسالات في مصر 2018, ارتفعت مع موجة الغلاء التي شهدتها مصر في 2017 عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري الأمر الذي أدى الى حالة من التذبذب في أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل عام ومع بداية عام 2018 استقرت الأسعار مع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وأيضا استقرار الوضع الإقتصادي في مصر ساعد على استقرار أسعار الغسالات بمختلف أنواعها وتعد الغسالات من أهم الأجهزة الكهربائية التي تهم كل ربة منزل فهي لا تستطيع الإستغناء عنها سواء كانت غسالة أوتوماتيك أو غسالة عادية فهي توفر على كل سيدة الكثير من الوقت والجهد وتبحث كل أسرة مصرية على أفضل أنواع الغسالات من بين الأجهزة الكهربائية لكي تناسب مع إستخدامهم الشخصي في غسيل الملابس بجيمع أشكالها.

أسعار الغسالات في مصر 2018.

تتنوع الموديلات للغسالات بمصر ويأتى أشهرها على الإطلاق ايديال زانوسى من أعرق الأنواع وانتشرت فى الفترة الأخيرة أنواع كثيرة مثل توشيبا وال جى وسامسونج ويونيون اير ووايت ويل مما ييسر للمستهلك اختيار ما يناسبه ويناسب امكانياته ويوجد بجميع المقاسات والأوزان منها النصف أتوماتيك سعة 6 كيلو وسعة 7 كيلو وسعة 8 كيلو و10 كيلو وأيضا الغسالات الفوق أتوماتيك سعة 8،10 كيلو و11،12 كيلو وكذلك 14 كيلو كما يوجد الغسالات الأتوماتيك ذات السعات المختلفة منها 8 كيلو و10 كيلو وايضا 11 كيلو, كما يمكنك أيضا معرفة أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2018 لجميع الماركات العالمية

أسعار غسالات ايديال زانوسى.

غسالة زانوسي تحميل علوي 7 كيلو بسعر 7000 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل خلفي 7 كيلو بسعر 6550 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل أمامي 5 كيلو بسعر 4650 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل أمامي 6 كيلو بسعر 5150 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل خلفي 8 كيلو بسعر 7350 جنيه.

أسعار غسالات ال جي..

غسالة ال جي 7 كيلو تحميل من الأمام سيلفر السعر هو 9.990 جنية.

غسالة ال جي تحميل من الامام سيلفر 8 كيلو السعر هو 12.190 جنية .

غسالة ال جي 11 كيلو فوق اوتوماتيك سيلفر السعر 8.999 جنية.

غسالة ال جي تحميل علوي فضي 16 كيلو السعر 10.299 جنية .

غسالة ال جي ستانلس ستيل 10.5 فضي تحميل اماميا السعر 19.090 جنية.

أسعار غسالات فريش..

غسالة فريش فضي 6 كيلو السعر هو 4.719 جنية.

غسالة فريش فضي 7 كيلو السعر هو 6.539 جنية.

غسالة فريش فضي 8 كيلو السعر هو 6.329 جنية.

غسالة فريش فضي 10 كيلو السعر هو 8،579 جنية.

أسعار غسالات توشيبا..

غسالة توشيبا 7 كيلو نص أوتوماتيك أبيض السعر هو 1.599 جنية.

غسالة توشيبا 10 كيلو نص أوتوماتيك أبيض السعر هو 2.209.جنية.

غسالة توشيبا 12 كيلو نص أوتوماتيك ابيض السعر هو 2,480جنية.

غسالة توشيبا فوق أوتوماتيك 8 كيلو السعر هو 4.349 جنية بالطلمبة.

غسالة توشيبا6 كيلو نص أوتوماتيك السعر هو 969 جنية.

غسالة توشيبا 14 كيلو فوق اوتوماتيك السعر هو 9.285 جنية ابيض.

غسالة توشيبا فوق اوتوماتيك 10 كيلو السعر 3.795 ابيض.

غسالة توشيبا 11 كيلو فوق اوتوماتيك السعر 4.140 جنية.

أسعار غسالات سامسونج..

غسالة سامسونج 12 كيلو سيلفر 1400 لفة السعر 8199 جنية.

غسالة سامسونج تحميل من الأمام 8 كيلو السعر هو 10.450 جنية.

غسالة سامسونج 14 كيلو بمجفف 7 كيلو السعر 9500 جنية.

غسالة سامسونج 18 كيلو بمجفف 10 كيلو السعر 10.999 جنية.

غسالة سامسونج 9 كيلو ابيض فوق اوتوماتيك السعر هو 6.425 جنية.

غسالة سامسونج 8 كيلو فضي السعر هو 8،900 جنية.

أسعار غسالات الاطفال..

غسالة لملابس الاطفال 2 كيلو السعر 480 جنيه.

غسالة الـ جي أطفال ـ10 كيلو السعر 650 جنيه.

غسالة سامسونج أطفال 10 كيلو السعر 750 جنيه.

تحديث استقرت أسعار «الغسالة الأوتوماتيك» وسجل سعر غسالة أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي 10 كجم 5100 جنيه، وتوشيبا نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم 2380 جنيهًا بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كجم 8590 جنيهًا، وغسالة آل جى 16 كيلو 10299 جنيهًا.