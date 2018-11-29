نستعرض اليوم في موضوعنا أسعار الغسالات في مصر، لا يخلو أي منزل اليوم من الغسالات والتي تعد بمثابة جزء من أي منزل حيث تساعد علي تنظيف الملابس وتجفيفها وتجهيزها علي مرحلة نشر الملابس فقط وأيضا تساعد علي غسيل الملابس الثقيلة والأغطية والسجاجيد\ وغيرها من العناصر التي قد يصعب علي الأفراد القيام بتنظيفها علي الأيدي، ونقوم اليوم بعرض أسعار الغسالات والتي تتعدد أنواعها وأشكالها وأيضا تختلف أحجامها والأوزان التي يمكن أن تقوم الغسالة بحملها، ومن أشهر أنواع الغسالات استخداما في مصر وأكثرهم شيوعا بين الأفراد هي غسالات زانوسي وأيضا يوجد الكثير من الأنواع الأخري التي يمكن استخدامها مثل توشيبا ووايت ويل وغسالات فريش ويونيو اير وال جي وغسالات سامسونج وغيرهم العديد من الغسالات التي من السهل الاختيار بينها وهذا يتوقف علي مدي التكلفة التي يتحملها العميل وما الإمكانيات التي يريد أن تتوفر في الغسالة التي يريد شرائها.

أسعار الغسالات في مصر

أسعار الغسالات في مصر، وكما ذكرنا من قبل أن الغسالات يوجد منها أنواع كثيرة يسهل علي الأفراد الاختيار بينها وخصوصا العرائس الذين يقوموا بالتجهيز لمنازلهم يريدون دائما اختيار الأفضل حتي يستمر معهم فترة طويلة من العمر وهكذا أيضا تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية يريدون أفضل الأنواع حتي يتم بيعها وحصد المكاسب من خلفها، وقد شهد السوق المصري وخصوصا في الأدوات الكهربائية ارتفاع هائل في الأسعار وذلك بعد تعويم الجنية المصري وأيضا لاختلاف أسعار الدولار يوميا وعدم وجود استقرار ولكن الآن يوجد حاله هادئة في الأسواق يمكن الشراء الآن بأسعار مخفضة بعض الشيء، ونتابع علي موقعنا كل جديد ونقوم بعرضة.



أسعار وأنواع الغسالات في مصر 2018

نتابع أسعار الغسالات في مصر، ونعرض الآن أسعار غسالات ايديال زانوسي وتعد من الغسالات الشهيرة جدا وخصوصا بخدمة العملاء حيث يمتلكون سرعة في الاستجابة عند وجود أي عطل بالغسالة الخاصة بهم وتكون أسعارهم بسيطة ومتاحة للجميع ونعرض أيضا غسالات فريش وأل جي وتوشيبا وغسالات سامسونج.

أسعار غسالات سامسونج

غسالة سامسونج سيلفر 1400 لفه سعرها 8199 جنية 12 كيلو.

غسالة سامسونج 8 كيلو سعرها 10.450 جنية تحميل من الأمام.

غسالة سامسونج 14 كيلو سعرها 9500 جنية 14 كيلو وتحتوي علي مجفف 7 كيلو.

عسالة سامسونج تحتوي علي مجفف 10 كيلو سعرها 10.999 جنية 18 كيلو.

غسالة سامسونج فوق اوتوماتيك سعرها 6.425 جنية 9 كيلو أبيض.

غسالة سامسونج فضي سعرها 8.900 جنية 8 كيلو.

أسعار غسالات فريش

غسالة فريش 6 كيلو سعرها 4.719 جنية لون فضي.

غسالة فريش 7 كيلو لون فضي سعرها 6.539 جنية.

غسالة فريش 8 كيلو لون فضي سعرها 6.329 جنية.

غسالة فريش 10 كيلو لون فضي سعرها 8.579 جنية.

أسعار غسالات زانوسي

غسالة زانوسي 7 كيلو تحميل علوي سعرها 7000 جنية.

غسالة زانوسي 7 كيلو تحميل خلفي سعرها 6550 جنية.

غسالة زانوسي 5 كيلو سعرها 4650 جنية تحميل أمامي.

غسالة زانوسي سعرها 5150 جنية 6 كيلو تحميل أمامي.

غسالة زانوسي 8 كيلو تحميل خلفي سعرها 7350 جنية.

أسعار غسالات أل جي

غسالة أل جي تحميل من الأمام 7 كيلو لون سيلفر سعرها 9.990 جنية.

غسالة أل جي 8 كيلو تحميل من الأمام سيلفر سعرها 12.190 جنية.

غسال أل جي فوق أتوماتيك لون سلفر 11 كيلو سعرها 8.999 جنية.

غسالة أل جي تحميل أمامي ستانلس ستيل 10.5 كيلو لون فضي سعرها 19.090 جنية.

أسعار غسالات توشيبا

غسالة توشيبا نص أتوماتيك 7 كيلو ونص لون أبيض سعرها 1.599 جنية.

غسالة توشيبا نص أتوماتيك 10 كيلو ونص لون أبيض سعرها 2.209 جنية.

غسالة توشيبا 8 كيلو فوق أتوماتيك سعرها 4.349 جنية.

غسالة توشيبا فوق أتوماتيك 14 كيلو لون أبيض سعرها 9.285 جنية.

كانت تلك أسعار الغسالات في مصر.