نقدم اليوم أسعار الطوب الأحمر في مصر، يعد الطوب من العناصر الأساسية في أي عملية بناء قد يتم إنشائها فلا يمكن بناء منزل أو مصنع أو أي مكان علي سطح الأرض بغير وجود الطوب وذلك لرصه وتثبيته وعمل الجدران به وبهذا يتم إنشاء المبني، ويهتم المقاولون والعاملين في مجال الإنشاءات بأسعار الطوب أول بأول وهذا بسبب عدم استقرار الأسعار في السوق المصرية وعدم أستقرار الأحوال الاقتصادية أجمعها ويهتم أيضا كل من هو مقبل علي بناء كمنزل جديد لابد من التأكد من سعر الطوب لمعرفه هل يمكن شراءه وإتمام منزله أم لا، ولهذا عملائنا الأعزاء سنقوم اليوم بعرض أسعار الطوب بكل أنواعه وما هي أنواعه المختلفة ونتابع تغير الأسعار ونعرضها باستمرار.

أسعار الطوب الأحمر في مصر

أسعار الطوب الأحمر في مصر، ونعرض الآن أسعار الطوب بمقاساته وسعر الألف طوبة بالجنية المصري



طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12.5×6 سم سعر الألف طوبة 630 جنية.

طوب أسمنتي مفرغ ألف طوبة بسعر 3729 جنية مقاس 40×20×12 سم.

طوب أسمنتي مفرغ ألف طوبة بسعر 4746 جنية مقاس 40×20×20 سم.

طوب طفلي مثقب مقاس 25×12×6.5 سم بسعر 495 جنية ألف طوبه.

طوب طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم بسعر 918 جنية للألف طوبه.

طوب رملي وردي مقاس 25×12×6 سم بسعر 839 جنية ألف طوبة.

طوب رملي خفيف م3 مقاس 60×20×20 سم بسعر 550 جنية.

كانت تلك أسعار الطوب في الفترة الأخيرة والتي يتم البيع والشراء بها.

أسعار واستخدامات الطوب الأحمر في مصر

نتابع معا أسعار الطوب الأحمر في مصر واستخداماته، توجد العديد من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة من الطوب الأحمر بها فمن الممكن أن نقوم بصنع الأواني الفخارية من الطوب الأحمر وصنع الأدوات والأواني المنزلية المتعددة منه وليس له أي أضرار محتمله فالطوب الأحمر يصنع من الطين لا يتأثر بالرطوبة أو التأثر بالأملاح، ويتم استخدامه بكثرة في الدول الأوروبية حيث لا يتأثر بالطبيعية ولا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة عالية فيمكن استخدامه في أي شيء بسهولة، ويوجد العديد من أنواع الطوب ومنها الطفلي الأحمر والطوب الحراري والطوب الأسمنتي والأسقف الريس والرملي الوردي والرملي الخفيف.