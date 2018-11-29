نهتم اليوم بالحديث عن أسعار السيراميك جميع الأنواع في مصر، يهتم العديد من الأفراد بأسعار السيراميك خصوصا المقبلين علي تجهيز منازلهم والمقبلين علي الزوج وذلك حيث لا تستقر الأسعار لدي مواد البناء والتشطيبات وكثيرا ما يتم رفع الأسعار ولهذا نقوم دائما في موقعنا بتتبع كل ما هو جديد من أسعار عرضها فورا علي الموقع الخاص بنا، وتعددت شركات صنع السيراميك ومن أهم الشركات التي تقوم بذلك المجال شركة كيلوباترا وشركة سيراميك الجوهرة وشركة المظلوم والعديد من الشركات الأخري التي لها أسم عريق في مجال بيع وصنع السيراميك وقد ترتب علي تعدد شركات السيراميك تعدد الألوان وأشكال رسومات السيراميك واختلاف طفيف بينهم في الأسعار، ولكننا نقوم بعرض الأسعار الأكثر شيوعا بين الشركات والتي يبيع السوق بها.

أسعار السيراميك جميع الأنواع في مصر

أسعار السيراميك جميع الأنواع في مصر، ويوجد العديد من أنواع السيراميك وأشكاله المختلفة والرسومات التي توجد علية وهذا ما يسمي بالفرز ويوجد في السيراميك فرز أول وفرز ثاني وفرز ثاالث وسنوضح بالتفصيل الفرق بين كل فرز والأخر.

الفرز الأول من السيراميك ما يكون رائع في الشكل ولا يوجد به أي عيوب وألوانه ثابتة جدا ولذلك يكون ذو سعر مرتفع.

الفرز الثاني من السيراميك لا يختلف كثيرا عن الفرز الأول غير أنه يوجد به بعض العيوب الطفيفة جدا والتي تكاد لا تكون واضحة بل يعلمها فقط من يكون لدية خبره في أنواع السيراميك ومن يعملون بصنعة البلاط ويكون سعره متوسط وعلية إقبال أكثر عن الفرز الأول والثالث.

الفرز الثالث من السيراميك يكون به العديد من العيوب والتي تكون واضحة جدا ويمكن معرفتها بكل سهولة حتي لمن ليس لديهم خبرة بالأنواع ولذلك يكون سعره قليل.

وبعد أن فرقنا بين أنواع السيراميك لابد وأن نذكر أن المادة الخام التي صنع منها السيراميك الأساسي واحدة وهي الصلصال والزجاج والأسمنت وفي الصناعة تحدث العيوب وبعد فرزهم يتم بيع كلا من الممتاز بمفردة والذي به عيوب بمفردة.

أسعار السيراميك فرز أول وثاني وثالث في مصر

نتابع أسعار السيراميك بجميع أنواعه في مصر، وبعد أن ذكرنا الفرق بين أنواع السيراميك نذكر أسعار كل نوع من الأنواع،

سعر الفرز الأول من متر السيراميك يتراوح ما بين 49 جنية إلي 60 جنية، وسعر الفرز الثاني من متر السيراميك يتراوح ما بين 40 جنية إلي 50 جنية، وسعر الفرز الثالث من متر السيراميك يتراوح ما بين 35 جنية إلي 40 جنية.

متر السيراميك فرز أول

متر الأرضية الباركية يبلغ متوسط سعره من 50 جنية إلي 60 جنية.

متر الأرضية العادية يبلغ متوسط سعره من 45 جنية إلي 60 جنية.

متر سيراميك كيلوباترا يبلغ موسط سعره من 85 جنية غلي 100 جنية.

متر سيراميك لابوتية يبلغ متوسط سعره من 25 جنية إلي 28 جنية.

متر الأرضيه الليزر يبلغ متوسط سعره من 50 جنية إلي 70 جنية.

متر حوائط المطبخ الليزر يبلغ متوسط سعره من 50 جنية إلي 80 جنية.

متر حوائط المطبخ العادي يبلغ متوسط سعره من 45جنية إلي 60 جنية.

متر السيراميك فرز تاني

متر سيراميك لابوتية يبلغ متوسط سعره من 18 جنية إلي 20 جنية.

متر السيراميك مارسيليا يبلغ متوسط سعره من 27 جنية فيما فوق.

متر سيراميك رويال يبلغ متوسط سعره من 25 جنية مصري فيما فوق.

متر السيراميك فرز ثالث