نعرض اليوم في موقعنا أسعار السخانات في مصر، بحلول فصل الشتاء والجو القارص والمياه شديدة البرودة من المؤكد أن جميع الأفراد يريدون الحصول علي الماء الساخن لتنفيذ جميع أغراضهم دون التعرض إلي الماء البارد وتحمل ذلك البرد أو الذهاب إلي تسخين المياه علي النار لكي يتم الاستحمام أو غسيل الأواني وغيرها من المهام التي يكون من الصعب غسلها بالماء البارد، فيلجأ الجميع إلي شراء السخانات إما الكهربائية أو السخانات الغاز، ونقوم اليوم في موقعنا بالتعرف علي أسعار السخانات في مصر والتي تم بيعها بالأسواق علي أساس تلك الأسعار.

أسعار السخانات في مصر

أسعار السخانات في مصر، بعد قرار تعويم الجنية المصري تم ارتفاع أسعار جميع الأدوات الكهربائية ومن ضمنها أسعار السخانات الغاز والكهربائية وسنقوم اليوم بعرض أخر أسعار السخانات لعام 2018.



سخان مياه غاز 35 لتر نوعه تورنيدو 35 لتر لون أوف وايت يحتوي علي لمبه إل إي دي تستخدم كمؤشر لدرجة الحرارة سعره 9250 جنية مصري.

سخان مياه غاز 65 لتر نوعه تورنيدو لونه أوف وايت به لمبه إل إي دي توضح مؤشر درجة الحرارة سعره 1850 جنية.

سخان مياه غاز 55 لتر لونه سيلفر نوعه تورنيدو مزود بلمبه إل إي دي توضح مؤشر درجة الحرارة سعرة 1890 جنية.

سخان مياه ديجيتال غاز سعته 50 لتر مياه سعره 4950 جنية.

سخان مياه ديجيتال غاز سعته 50 لتر مياه سعره في الأسواق المصرية 1260 جنية.

سخان مياه غاز سعته 10 لتر لونه فضي سعره في الأسواق المصرية 1550 جنية.

أسعار سخانات الغاز في مصر 2018

نتابع معا أسعار السخانات في مصر، نستكمل أسعار السخانات بأنواعها وسعتها حتي نفيد العملاء بنوعية السخانات التي تناسبهم والتي يمكن شرائها وفحصها جيدا.

سخان غاز نوعة توشيبا سعته 10 لتر سعره 1950 جنية.

سخان غاز طبيعي سعته 6 لتر سعره 2150 جنية.

سخان غاز سعته 30 لتر لونه أبيض سعره 1950 جنية.

سخان مياه غاز سعته 50 لتر سعره 2450 جنية.

سخان مياه كهربائي نوعه فينوس سعته 50 لتر سعره 1250 جنية.

سخان مياه غاز رقمي سعته 30 لتر سعره 1150 جنية.

سخان مياه كهربائي سعته 50 لتر سعره 1920 جنية.

كانت تلك أسعار السخانات في مصر ويتم أنزال الأسعار وتجديدها كل فتره علي حسب ما يتم تغييره في الأسواق.