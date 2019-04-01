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أسعار الريال السعودي اليوم | الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

كتب محمد عصام آخر تحديث

نعمل على تقديم أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء تحديث تعاملات الساعة، وكذلك السوق السوداء، لعل أسعار الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 إبريل 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في البنك الأهلي المصري نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.63 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أقل سعر للبيع: 4.62أعلى سعر للشراء: 56.79
المصرف العربى الدولىبنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية56.7957.153 أيام
اتش اس بى سى HSBC4.614.633 أيام
البنك المصرى الخليجى4.614.64يومين
بنك عودة4.614.633 أيام
بنك بلوم4.614.6351 دقيقة
البنك المركزى المصرى4.64.64يومين
البنك الأهلي المصري4.64.633 أيام
بنك مصر4.64.639 ساعات
بنك قناة السويس4.64.643 أيام
المصرف العربى الدولى4.594.625 أيام
بنك الإستثمار العربي AIB4.594.633 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى4.594.633 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)4.594.643 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.594.633 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.594.63يومين
كريدى أجريكول4.584.633 أيام
بنك المشرق4.584.63يومين
البنك الأهلى اليونانى4.584.643 أيام
البنك الزراعى المصرى4.584.64يومين
بنك مصر إيران التنمية4.584.643 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى4.584.633 أيام
بنك الكويت الوطني NBK4.584.64يومين
بنك الإسكندرية4.574.633 أيام
المصرف المتحد4.574.63يومين
بنك التنمية الصناعية4.574.633 أيام
البنك العقاري المصري العربي4.574.673 أيام
بنك التعمير والإسكان4.544.68أسبوعين
بنك البركة4.534.67يومين

أسعار الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين أسعار الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.75 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.78 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.

كما نرحب دوماً بجميع تعليقاتكم عن توقعات أسعار الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.


عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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