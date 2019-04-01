أسعار الريال السعودي اليوم | الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

نعمل على تقديم أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء تحديث تعاملات الساعة، وكذلك السوق السوداء، لعل أسعار الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 1 إبريل 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في البنك الأهلي المصري نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.63 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أقل سعر للبيع: 4.62 أعلى سعر للشراء: 56.79 المصرف العربى الدولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 56.79 57.15 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.61 4.63 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.61 4.64 يومين بنك عودة 4.61 4.63 3 أيام بنك بلوم 4.61 4.63 51 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.6 4.64 يومين البنك الأهلي المصري 4.6 4.63 3 أيام بنك مصر 4.6 4.63 9 ساعات بنك قناة السويس 4.6 4.64 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.59 4.62 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.59 4.63 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.59 4.63 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.59 4.64 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.59 4.63 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.59 4.63 يومين كريدى أجريكول 4.58 4.63 3 أيام بنك المشرق 4.58 4.63 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.58 4.64 3 أيام البنك الزراعى المصرى 4.58 4.64 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.58 4.64 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.58 4.63 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.58 4.64 يومين بنك الإسكندرية 4.57 4.63 3 أيام المصرف المتحد 4.57 4.63 يومين بنك التنمية الصناعية 4.57 4.63 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.57 4.67 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.54 4.68 أسبوعين بنك البركة 4.53 4.67 يومين

أسعار الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين أسعار الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.75 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.78 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.

كما نرحب دوماً بجميع تعليقاتكم عن توقعات أسعار الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.