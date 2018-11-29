نتحدث اليوم عن أسعار الرمل والزلط في مصر، أي عملية إنشاء مباني لابد من توفير المواد التي نقيم بها البناء ومن عناصر البناء الرمل والزلط والطوب والأسمنت وغيرهم من المنتجات والعناصر التي تقيم البناء بأفضل حال ويجعله صالح للعيش به ومن أهم المكونات التي لا يستطيع البنائين الاستغناء عنها هي الرمل والزلط فلابد دائما من توافرهم، واليوم نقوم بعرض أسعار الرمل والزلط حيث يتابع العملاء المقبلين علي بناء منازل أو شركات وغيرها من المباني أسعار مواد البناء وتناسبه مع الميزانية المحددة لها وخصوصا بعد ارتفاع أسعار العديد من المواد وعدم استقرار العملة.

أسعار الرمل والزلط في مصر

أسعار الرمل والزلط في مصر، يوجد العديد من الأفراد وخصوصا رجال الأعمال القيام ببناء منازل سكنية وعمارات وتأجيرها في العام أو الشهر حتي تعود بمبالغ مالية تحقق أربح وقد تستخدم في التجارة وغيرها من الأمور ولهذا دائما ما يتابعوا أسعار مواد البناء والتي من أهمها الرمل والزلط، ويتم بيع الزلط والربع بالمتر ويأخذ الأفراد ما يريدونه من كميه فالرمل لا يستخدم في البناء وتشييد المنال فقط فمن يربون حيوانات أليفة يريدون الرمل لجعله تحتهم وأيضا في بعض الأفراح الشعبية قد يريدونه لوضعه علي الأرض وغيرها من الاستخدامات التي قد تكون مفيدة غير البناء وكذلك الزلط يتم استخدامه في أمور كثيرة أخري.



أسعار بيع الرمل والزلط في مصر2018

نتابع أسعار الرمل والزلط في مصر، وبعد أن وضحنا ما الاستخدامات التي من الممكن استخدام الرمل بها والزلط نقوم الآن بعرض الأسعار الحصرية والتي تم إنزالها في العديد من الأسواق المختلفة والمؤكد من مصادرها ويتم تغيير الأسعار حال تغيرها في الأسواق وعرض كل ما هو جديد علي موقعنا.

أسعار الرمل في مصر اليوم

سيارة كبيرة رمل 10 متر سعرها 600 جنية مصري.

سيارة كبيرة رمل 20 متر سعرها 1100 جنية مصري.

سيارة صغيره رمل تحتوي علي 4 متر رمل سعرها 280 جنية.

سيارة صغيره رمل تحتوي علي 2 متر رمل سعرها 140 جنية.

أسعار الزلط في مصر اليوم

متر الزلط الناعم سعره في مصر يتراوح ما بين 180 جنية إلي 190 جنية.

متر الزلط الكبير سعره في مصر يتراوح ما بين 120 جنية غلي 130 جنية.

كانت تلك ملخص أسعار الرمل والزلط في مصر لسنه 2018.