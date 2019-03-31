أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-04-2019 بالجنيه المصري- محدث

في محلات الصاغة والأسواق المالية بمصر يشهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا متوالي منذ بداية الأسابيع الماضية، فبعد ارتفاع سعر جرام الذهب إلى ما لا يقل عن ثلاثون جنيها خلال هذا الشهر، ولقد جاء هذا الارتفاع في سعره دون سبب واضح جلى، فسعر الذهب في الأسواق العالمية طرأ عليه هذا الارتفاع الكبير، ووصل سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية عيار الواحد والعشرون إلى 644، وبلغت قيمة أوقية الذهب 21,823 إلى 21,894،واستقر سعر الذهب في الجلسة المسائية، ليصل سعر جرام الذهب عيار ال24 خلال الأيام السبع الماضية إلى ما يقارب 7.15 جنيها مصري وهذا جدول يشير إلى سعر الذهب، ولمعرفة أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار ومفاجئات لشركة غبور

توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميا

على الرغم من هبوط سعر الذهب، ليصل إلى ادني مستوى له خلال عام 2018 إلى أن خبراء الذهب، مؤيدون إلى انه سوف يعود ليتعافى خلال شهر يناير المقبل، ليشهد انتعاشا جديدا، ويرجع السبب لهذا، لبداية موسم الشراء لمستهلكي ومستثمري المعدن النفيس، لإعادة توازن المحافظ المالية لديهم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء -2019 في محلات الصاغة

عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام. عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام. عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام. أوقية الذهب 1298 دولارا.

جرام الذهب سعر الذهب في مصر

عيار 24 715 عيار 22 646 عيار 21 624 عيار 18 533 عيار 14 431 عيار 12 353 الأونصة 21.930 الجنيه الذهب 4.936 كيلو الذهب 705.143

سعر الذهب اليوم

مقارنة لسعر الذهب في السوق المصري والأسواق العالمية

يعتبر الذهب الملاذ الأمن لرؤس الأموال حيث نجد الاتجاه إلى هذا المعدن النفيس في فترات اللغط السياسي، والاهتزاز الاقتصادي في منصات الدول الكبرى، وأيضا يرتبط سعر الذهب ارتباط وثيق بسعر برميل البترول، والفائدة على السندات في البنك المركزي، جميه هذه العوامل تؤثر بالسلب أو الإيجاب على سعر الذهب في السوق العالمي.

الوحدة 2017-07-07 2017-07-06 2017-07-05 2017-07-04 2017-07-03 2017-07-02 2017-07-01 2017-06-30 عيار 24 38.99 $ 39.24 $ 39.45 $ 39.47 $ 39.34 $ 39.78 $ 39.91 $ 39.91 $ عيار 22 35.74 $ 35.97 $ 36.16 $ 36.18 $ 36.06 $ 36.47 $ 36.58 $ 36.58 $ عيار 21 34.12 $ 34.34 $ 34.52 $ 34.54 $ 34.42 $ 34.81 $ 34.92 $ 34.92 $ عيار 18 29.24 $ 29.43 $ 29.58 $ 29.60 $ 29.50 $ 29.84 $ 29.93 $ 29.93 $ الجنيه الذهب 272.95 $ 274.69 $ 276.12 $ 276.29 $ 275.38 $ 278.46 $ 279.37 $ 279.37 $ الأونصة الذهب 1,212.82 $ 1,220.56 $ 1,226.90 $ 1,227.66 $ 1,223.61 $ 1,237.30 $ 1,241.33 $ 1,241.33 $ الكيلو 38,993.07 $ 39,241.92 $ 39,445.75 $ 39,470.19 $ 39,339.98 $ 39,780.12 $ 39,909.69 $ 39,909.69 $

من هذا الجدول الذي يوضح سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي في السوق العالمي، نجد أن سعر الذهب في السوق العالمية انخفض جرام أل 21 وهو المتداول الأكبر في السوق المصري 80 سنت أي ما يقارب أل 15 حنيها مصري ولكن في السوق المصري انخفض نفس العيار 14 جنيها مصري، أي ما يعادل الانخفاض العالمي.

سعر الذهب في مصر اليوم



مازال سعر الذهب يشهد بعض التراجع فلقد وصل امس في نهاية الجلسة سعر الجرام عيار ال21 إلى 609 جنيها مصريا وافتتحت الجلسة الصباحية على هذا السعر ولكنه سرعان ما تراجع في جلسة الطهيرة ليصل إلى 608في تمام الساعة الواحدة واحدي عشر دقيقة، بتوقيت مصر.

أسعار الذهب في محلات الصاغة الان



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 731 إلى 734 عيار 22 670 إلى 673 عيار 21 640 إلى 642 عيار 18 549 إلى 550 عيار 14 427 إلى 428 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,747 إلى 22,819 الجنيه الذهب 5,120 إلى 5,136 الكيلو 731,429 إلى 733,714

سعر الذهب في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي وسوف نوالى سيادتكم باخر التحديثات في سعر المعدن النفيس أولا بأول، حيث تستمر الجلسات المتابعة ليوم السبت، حتى الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 736.34 جنيه $39.01 سعر الذهب عيار 22 668.31 جنيه $35.76 سعر الذهب عيار 21 639.31 جنيه $34.13 سعر الذهب عيار 18 532.26 جنيه $29.26 سعر الذهب عيار 14 426.20 جنيه $22.76 سعر الذهب عيار 12 358.17 جنيه $19.50 سعر الذهب عيار 9 271.13 جنيه $14.63 سعر أوقية الذهب 22,156 جنيه $1,213 سعر جنيه الذهب 5,874 جنيه $273.07 كيلو الذهب 796,327 جنيه $39,010

وبالمقارنة الجلية بين الجدول الخاص بالمعاملات خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع نجد استمرار ارتفاع سعر الذهب بشكل ملحوظ، ويرجع السبب على حسب ما ورد على لسان بعض رجال الاقتصاد وتجار الذهب إلى اتجاه الاتحاد الفيدرالي إلى رفع الفائدة على الودائع للمرة الثالثة مما يجعل الاستثمار في الذهب في الوقت الراهن، غير مجدى اقتصاديا وضد سياسية راس المال.

تحديث يومي أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب اليوم استقرارا في التعاملات المسائية الثلاثاء على أسعار أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تدولا في سوق الصاغة المصري 643 جنيها بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ووصلت سعر الأوقية إلى 22.730 جنيه مصري، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 استقر اليوم عند 737جنيهًا، وسجل$1,296 سعر الذهب عيار 18 نحو 550 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 732 جنيهًا للجرام، وصل الجنيه الذهب 5112 جنيهًا.

تحديث أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 12-02-2019

استقرار مشوب بالحذر في أسعار الذهب اليوم فلقد بدئت الجلسة الافتتاحية بثبات سعر أوقية الذهب عند 22,761 إلى 22,772 جنيها مصري وهو ما يوازى 1282 دولار أمريكي، وسجل سعر كيلو الذهب، 731,429 إلى 733,714 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار ال21 ما يقارب ال643 جنيه وعيار ال18 550.72 جنيه، سجل اليوم 734 جنيهات.