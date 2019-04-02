أسعار الذهب في السعودية اليوم 3 إبريل 2019

أسعار الذهب في السعودية وفي غيرها من الدول العربية وكذلك غير العربية دائما في تغير لارتباطها بقيمة هذه المادة التي تقل قيمة أي مادة على سطح الأرض إلا هي، ألا وهي الذهب، لكن الجميل في تغير أسعار الذهب في السعودية أو في غيرها من الدول أن هذا التغير وإن كان بالسالب فسرعان ما يكون بالموجب، بل تشهد أسعار الذهب في بعض الفترات ارتفاعاً كبيراً، وذلك بالطبع يخضع للاقتصاد العالمي تارة، وتارة أخرى لاقتصاد البلد التي تتغير بها أسعار الذهب.

أسعار الذهب في السعودية بين الصعود والهبوط:

من المعلوم عزيزي القاريء أن أسعار الذهب في تغير مستمر كما ذكرنا بالأعلى، لكن في السعودية أو في الدول العربية بشكل خاص ونظرا للتدهور الإقتصادي الذي تمر به الدول العربية وتكاد لا تنهض منه بعضها، فإن أسعار الذهب تكون دائما بين الصعود والهبوط، وفي بعض الدول العربية النامية تكون اسعار الذهب متغيرةً تغير شبه يومي، والآن نعرض لكم اسعار الذهب في السعودية من خلال هذه القائمة:

قائمة أسعار الذهب في السعودية اليوم 2 إبريل:

الجرام/العيار الريال الدولار واحد جرام/24 155.93 ريال 41.58 $ واحد جرام/22 142.94 ريال 38.11 $ واحد جرام/21 136.44 ريال 36.38 $ واحد جرام/18 116.95 ريال 31.18 $ واحد جرام/14 90.96 ريال 24.25 $ واحد جرام/12 77.97 ريال 20.79 $ أوقية الذهب 4,849 ريال 1,293 $ الجنيه الذهب 1,092 ريال 291.06 $ كيلو الذهب 155,931 ريال 41,579 $

وفي الختام عزيزي القاريء نتمنى أن نكون قد أفدناك ببعض المعلومات عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.