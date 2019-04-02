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أسعار الذهب في السعودية اليوم 3 إبريل 2019

كتب مصطفى محمود السيد آخر تحديث

أسعار الذهب في السعودية وفي غيرها من الدول العربية وكذلك غير العربية دائما في تغير لارتباطها بقيمة هذه المادة التي تقل قيمة أي مادة على سطح الأرض إلا هي، ألا وهي الذهب، لكن الجميل في تغير أسعار الذهب في السعودية أو في غيرها من الدول أن هذا التغير وإن كان بالسالب فسرعان ما يكون بالموجب، بل تشهد أسعار الذهب في بعض الفترات ارتفاعاً كبيراً، وذلك بالطبع يخضع للاقتصاد العالمي تارة، وتارة أخرى لاقتصاد البلد التي تتغير بها أسعار الذهب.

أسعار الذهب في السعودية بين الصعود والهبوط:

من المعلوم عزيزي القاريء أن أسعار الذهب في تغير مستمر كما ذكرنا بالأعلى، لكن في السعودية أو في الدول العربية بشكل خاص ونظرا للتدهور الإقتصادي الذي تمر به الدول العربية وتكاد لا تنهض منه بعضها، فإن أسعار الذهب تكون دائما بين الصعود والهبوط، وفي بعض الدول العربية النامية تكون اسعار الذهب متغيرةً تغير شبه يومي، والآن نعرض لكم اسعار الذهب في السعودية من خلال هذه القائمة:

قائمة أسعار الذهب في السعودية اليوم 2 إبريل:

الجرام/العيارالريالالدولار
واحد جرام/24155.93 ريال41.58 $
واحد جرام/22142.94 ريال38.11 $
واحد جرام/21136.44 ريال36.38 $
واحد جرام/18116.95 ريال31.18 $
واحد جرام/1490.96 ريال24.25 $
واحد جرام/1277.97 ريال20.79 $
أوقية الذهب4,849 ريال1,293 $
الجنيه الذهب1,092 ريال291.06 $
كيلو الذهب155,931 ريال41,579 $

وفي الختام عزيزي القاريء نتمنى أن نكون قد أفدناك ببعض المعلومات عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.

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عن الكاتب

مصطفى محمود السيد

اسمي مصطفي محمود من شبرا الخيمة محافظة القليوبية بمصر، أدرس بكلية التجارة الفرقة الثالثة. أحب الكتابة والتأليف والرياضيات والرسم. أهوى القراءة والمعرفة.

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