أسعار الذهب اليوم 28 رمضان 1440 بالسعودية | بيان مؤشرات جلسات التعامل حتى الساعة

أسعار الذهب بالسعودية يومياً وفق تقارير الجلسات اليومية لساعات التعامل الثلاث من بداية التعاملات لمنتصف تعاملات اليوم لختام التعاملات اليومية، نقدمه لكم بتقرير شامل يرصد فورياً مؤشرات أسعار الذهب اليوم بالسعودية، ويقدم لكم أحدث أخبار وتغيرات المعدن الأصفر بالمملكة .

والآن وعبر هذا التقرير إليكم أحدث الأسعار الآن بتاريخ 28 رمضان 1440 للذهب بالمملكة العربية السعودية، شامل عيار 24 من الذهب بالمملكة وأيضاً سعر عيار 22، وأسعار عيار 21 و 18 و 14 بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية الذهبية ليوم الأحد 2 يونيو 2019 .

بيان أحدث أسعار الذهب اليوم 2 يونيو 2019 بالسعودية

أفادت مؤشرات أسعار الذهب اليوم الأحد 28 رمضان بالسعودية، أن أسعار الذهب شامل سعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية الذهبية قد حققت ووصلت للأرقام السعرية التالية :

سجل العيار 24 من المعدن الأصفر اليوم الحد داخل الأسواق السعودية للذهب سعر 157.48 ريال، وسعر العيار 22 من الذهب اليوم بالمملكة وصل إلى سعر 144.36 ريال، وعن سعر عيار 21 من الذهب بالمملكة العربية السعودي فلقد أكدت بيانات السوق حتى الساعة أن سعره قد وصل إلى 137.80 ريال سعودي، وعيار 18 من الذهب سجل 118.11 ريال سعودي، وسجل العيار الأقل في التداول بسوق السعودية للذهب وهو عيار 14 سعر 91.86 ريال .

وبالمتابعة أيضاً لأحدث الأسعار اليومية للذهب بالسعودية، وجدنا وفق أحدث الأنباء أن سعر الجنيه الذهب اليوم 28 رمضان 2 يونيو 2019 سجل 1102 ريال سعودي، ووصلت الأوقية الذهبية اليوم بالسعودية لسعر 4898 ريال سعودي .

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