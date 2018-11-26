أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة بدون المصنعية الثلاثاء 27-11-2018

الآن مع أجدد وأحدث أسعار الذهب اليوم لجميع عيارات المعدن النفيس في السوق المصري، حيث نتناول من خلال هذا الموضوع آخر سعر للمعدن الأصفر في محلات الصاغة، والتي تقوم بعرض وبيع المنتجات والمشغولات الذهبية، محدث بشكل يومي ومستمر وفق آخر أسعار معلنة، ويشهد حالياً سوق تجارة وتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع والشراء، ناتج عن أرتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات الأساسية، مما يؤدي إلى ضعف قدرات الشراء للمواطن بالنسبة للسلع الغير أساسية ومنها الذهب، ورغم ذلك يظل الذهب واقتنائه مصدر أمان للأسرة المصرية، كما تظل الشبكة الذهبية أحد الشروط الأساسية المطلوبة من الشباب المقبل على الزواج حديثاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة

هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

متوسط سعر الذهب في أسواق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 706.98 جنيه $39.37 سعر الذهب عيار 22 648.07 جنيه $36.09 اسعار الذهب عيار 21 618.62 جنيه $34.45 اسعار الذهب عيار 18 530.24 جنيه $29.53 سعر الذهب عيار 14 412.41 جنيه $22.97 سعر الذهب عيار 12 353.49 جنيه $19.69 سعر الذهب عيار 9 265.12 جنيه $14.76 اسعار أوقية الذهب 21,987 جنيه $1,225 اسعار جنيه الذهب 4,949 جنيه $275.62 اسعار كيلو الذهب 706,980 جنيه $39,373

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

تتحكم عدة عوامل في أسعار الذهب في السوق المصري أبرزها سعر الدولار اليوم، حيث يمثل سعر الدولار في البنوك أحد العوامل المهمة لتحديد أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق، كذلك عامل العرض والطلب في أسواق تجارة الذهب العالمية، حيث في أوقات الأزمات يعد الذهب مصدر أمن للاستثمار ويزداد الطلب علي المعدن الأصفر، يقابل زيادة الطلب زيادة في السعر بالتبعية.

استهداف رفع الاحتياطي المصري من الذهب

توجد العديد من المناجم في الصحراء الشرقية لمصر، لعل من أبرزها وأشهرها منجم السكري، الذي بدأ الإنتاج منذ ما يزيد على نحو سبعة سنوات، وترغب الحكومة المصرية في استغلال إنتاج خام الذهب في مصر لرفع الاحتياطي النقدي، حيث صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال حضوره لجلسات مجلس النواب أن هناك أتجاه من قبل الحكومة المصرية على أستغلال جزء من إنتاج منجم السكري وتوريده إلى البنك المركزي المصري لرفع الاحتياطي لدي البنك من المعدن الأصفر.

المركزي المصري يعلن ارتفاع سعر رصيد مصر من الذهب

أعلن البنك المركزي المصري خلال بيان صحفي له نشره خلال الشهر الحالي أبريل 2018 أن رصيد الذهب في البنك والذي يدخل ضمن الاحتياطي الأجنبي قد ارتفعت قيمته ليصل إلى 2.825 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 50 مليار جنيه مصري، حيث ارتفعت قيمة سعر الذهب المتواجد في البنك بقيمة تصل إلى نحو 4 مليار جنيه على أساس سنوي، ويستخدم الاحتياطي النقدي (عملات دولية، ذهب) في توفير مختلف احتياجات البلاد الاستيرادية من الخارج، كذلك في تمويل عجز الموازنة والظروف الاقتصادية الطارئة.