سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى الأسواق المصرية..تحديث دائم

في مُتابعة مستمرة نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27– 11- 2018 م،حيث يقوم بمتابعة تغير سعر الذهب في مصر الكثيرون من المقبلين على الزواج، وأيضا المستثمرون الذين يجدون في المعدن الأصفر جمالًا براق، والذين يُتابعون باستمرار وشغف متوسط أسعار الذهب اليومية، وسوف نقدم لكم بموقع” نجوم مصرية” أسعار الذهب بالسوق المصري يومياً، ومن المُلاحظ خلال الأيام السابقة والأيام الحالية استمرار تراجع أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعاً طفيفا،ً ومن المُتوقع أيضا استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر بحلول إجازة عيد المولد النبوي الشريف، حيث يتوجه الاهتمام ناحية شراء حلوى المولد، وهو من أهم مظاهر الاحتفال لدى المصريين بعيد المولد النبوي الشريف.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 -11- 2018 م:

عدم استقرار في أسعار الذهب اليوم، في الأسواق المحلية بمصر حيث نرى أنه فقد حوالي 8 جنيه للجرام الواحد بالأمس، وذلك بسبب هبوط سعر المعدن عالمياً،وارتفع اليوم بقيمة 3 جنيهات لكل عيار، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 611 جنيه بدون مصنعية، والتي قد تزيد أو تقل قليلًا حسب كل محافظة، وسجل الجنيه الذهب اليوم 4,888 جنيه مصري.

عيار الذهب سعر الذهب بمصر بدون مصنعية عيار 24 704 جنيه عيار22 646 جنيه عيار 21 616 جنيه عيار18 528 جنيه عيار 14 415 جنيه عيار 12 345 جنيه الأونصة الذهب 21,790,34 جنيه الجنيه الذهب 4,888 جنيه كيلو الذهب 699,687,25 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة المختلفة:

تتراوح عادتاً قيمة مصنعية ودمغه الذهب ما بين 20 جنيه إلى 70 جنيهاً، والتي تختلف دائما قيمتها حسب المحافظة وحسب نوع عيار الذهب أيضاً والجدير بالذكر أن نسبة المصنعية تتراوح حوالي من 7% إلى 11% من سعر جرام الذهب الواحد، وقد تتغير تلك النسبة حسب تغير أسواق الذهب العالمية.

الوحدة جنيه مصرى دولار مريكي سعر الذهب عيار 24 710,62 جنيه 39,68$ سعر الذهب عيار 22 651,42 جنيه 36,35$ سعر الذهب عيار 21 621,79 جنيه 34,70$ سعر الذهب عيار 18 531,95 جنيه 29,76$ اسعار الذهب عيار 14 414,50 جنيه 23,10$ اسعار الذهب عيار 12 355,31 جنيه 19,84$ اسعار اوقية الذهب عيار 24 22,102 جنيه 1,234$ اسعار الجنيه الذهب 4,974 جنيه 277,72$ اسعار كيلو الذهب 710,623 جنيه 39,673$

انخفاض أسعار الذهب وتوقعات الفترة المقبلة:

من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض سعر الذهب في الفترة الحالية بمصر، هو الخلاف الذي حدث بأمريكا والصين والتي يؤثر تأثيراً كبيراً على البورصة العالمية، والتي بدورها تؤثر على سعر الدولار يومياً والتي تربط بينهما علاقة عكسية، والجدير بالذكر أنه انخفض سعر الذهب بالأمس حوالي 8 جنيه للجرام الواحد والذي لا يعد انخفاضاً كبيراً عن سعره بالسنوات السابقة، ولذلك يشهد سوق الذهب حالة من الركود لارتفاع سعر الذهب بهذا الوقت الحالي بالنسبة للبسطاء، الذين يستثمرون قليلاً من شراء الذهب، وانتظار فترة ارتفاع ثمنه ثم القيام ببيعها و استثمار أرباحه.

ومن المتوقع بارتفاع سعر الذهب في مصر، بالأيام القليلة قبل حلول عيد المولد النبوي الشريفُ والتي تكثر بعده حفلات الزواج، والخطوبة، والتي قد تتسبب في انتعاش سوق الذهب قليلاً بعد مرور العيد وقد توقع الخبراء والمهتمين بالحالة الاقتصادية، بأن تتراوح الزيادة في أسعار الذهب ما يقرب من 15 جنيه للجرام الواحد.

استخراج الذهب في مصر:

يوجد بمصر حوالي 120 منجم من أكبر مناجم الذهب، والتي يقع معظمها بالصحراء الشرقية ويقوم علماء الجيولوجيا وعلماء طبقات الأرض باكتشاف مناجم يومياً بأماكن متفرقة بأرض مصر، ويُعرف منجم السكري بأنه أكبر 10 مناجم للذهب بالعالم، والذي يعتبر من أهم المناجم الذي يدخل عدداً كبيراً من أوقية الذهب، التي يتم استخراجها بواسطة شركات متخصصة لاستخراج المعدن الأصفر من الأرض.

تحديث: انخفض سعر الذهب اليوم السبت عن الاسبوع السابق، وعن الايام الماضية بنسبة 4 جنيهات للجرام الواحد، حيث سجل سعر عيار ذهب 21 قيمة 606 جنيه، وهو يعتبر سعراً منخفضاً لليوم بالنسبة للآونة الاخيرة ،وقد يستمر الانخفاض فى اسعار الذهب يومياً وصولاً الى قبل عيد الاضحى، ثم يرتفع مرة اخري وسوف نتابع معكم التغيرات بسعر الذهب يومياً.