أسعار الذهب اليوم السبت 1 ديسمبر نوفمبر .. أسعار المعدن النفيس عالميا بنهاية التداولات الأمريكية .. وانعكاسها على الأسعار المحلية

سعر الذهب اليوم في نهاية تعاملات، وبلغت أسعار الذهب مستويات قرب 1217دولار للأوقية مقتربة من مستوى الدعم 1218 دولار للأوقية، وطالما مستويات الأسعار أعلى من مستوى الدعم، مما أعطى الأمل للبعض من قرب الخروج من القناة السعرية الهابطة للمعدن الثمين، ولكن كلما اقترب الذهب من مستويات المقاومة الرئيسية على المدى المتوسط، سرعان ما يعاود الهبوط من جديد وقد ذكرنا سابقا في عدة تقارير أن محاولات ارتفاع الأسعار ما هي إلا فخوخ شرائية يتخلص منها كبار المستثمرين في الذهب الخروج على أسعار مرتفعة، ثم يعاودون الشراء من جديد على أسعار متدنية.

وبذلك يتوقع أن يتم تجربة الأسعار من جديد على الدعم السعري عند مستوى 1218 دولار لللأوقية، وإذا فشلت الأسعار في الاستقرار أعلى المستويات السعرية 1218 دولار للأوقية، فقد نعاود التجربة من جديدعلى دعم 1180 دولا للأوقية.

هذا وقد صرح “بيتر فونج” مدير التداول الذي يعمل لدى “وينج فونج” للمعادن النفيسة في بورصة هونج كونج، حيث صرح: “الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حاليا”.

الملخص التقني لأسعار الذهب اللحظية

ويظن الكثيرين من المتعاملين على الذهب أن الذهب فقد بريقة كملاذ آمن، وذلك بعدما تراجعت أسعاره بنسبة 13% من مستوى 1365.23 دولار في أبريل الماضي، ولكن هذا على غير الحقيقة، فالذهب ما زال هو الحصان الرابح كملاذ آمن وسيظل هكذا لفترات طويلة، فالذهب هو مخزون القيمة الحقيقي في ظل أزمات مالية وجيو سياسية متوقعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

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متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

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