أسعار الذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. تراجع ملاحظ لسعر المعدن الثمين وتوقعات سعر الذهب .. هل هو فخ شرائي جديد

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم دخلت في ذبذبة سعرية حيث تحرك الذهب في مستهل تعاملات الافتتاحية الصباحية بالأسواق والبورصات العالمية في نطاق سعري واسع خلال ساعات قليلة، حيث سجل أقل سعر اليوم عند نقطة 1221. دولار للأوقية، في حال نجح في تحقيق القاع السعري المنشود لتغيير الاتجاه الهابط والخروج من القناة الهابطة، أم إن كان حدث اليوم هو فخ شرائي جديد، فجلسة اليوم حددت بنسبة كبيرة مستويات الدعم والمقاومة خلال الجلسات التالية، فقد تأكد الدعم السعري لأسعار الذهب عالميا عند مستوى 1180 دولار للأوقية بعدما اخترق لأسفل نقطة 1180 الغير متوقعة، وأصبح النقاط القوية التي ستقابلها الأسعار في حال محاولة استعادة ما فقده من أسعار هي كالتالي:

النقطة السعرية التالية هي 1218 دولار للأوقية

النقطة التي تعتبر رئيسية الآن كمقاومة تعقوف ارتفاع الأسعارهى نقطة 1245 دولار للأوقية

يعتبر تجاوز نقطة 1245 تعتبر نقطة الخروج من القناة الهابطة والدخول في اتجاه عرضي

هذا يعني أنه في حال الوصول لمنطقة 1245 والاستقرار أعلاها لعدة جلسات من التداول فهذا يعنى أنه قد يتحول الاتجاه العام لأسعار الذهب إلى اتجاه صاعد، وقد تكون نقطة 1245 هي نقطة خروج ثم معاودة الدخول في اتجاه هابط جديد، لذلك لابد من الحذر على تداول المعدن النفيس خلال الفترة القادمة، حيث أن الذهب بجلسة اليوم والتحرك السعري الواسع خلال تعاملاته هو مؤشر لدخول الذهب حيز المضاربة السعرية، خاصة بعدما أصبحت أسواق المال والأسهم عالية المخاطر.

أما عن مناطق الشراء الآمنة لحد ما في منطقة 1180 دولار للأوقية ويتبعها منطقة 1194 دولار للأوقية، حيث أن النطاق السعري ما بين 1180 دولار و 1194 دولار هي منطقة دعم سعري أثبتت قوتها حتى الآن ويمكن الشراء عند هذه المستويات السعرية، أما غير ذلك بنسبة المخاطرة تعتبر متوسطة، أما عن الأسواق المحلية فينصح بشراء الجنيهات الذهبية، والسبائك حتى نتجنب المصنعية على عيارات الذهب المختلفة التي تزيد الخسائر في حال انخفاض الأسعار، أو تلتهم المكاسب في حال ارتفاع الأسعار.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

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