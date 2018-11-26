ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-11-2018 في الأسواق المصرية، حيث يشغل سعر الذهب في مصر الكثيرون فهناك فئة كبيرة تبحث بشغف عن متوسط سعر الذهب بشكل يومي، وخصوصاً المقبلين على الجواز حديثاً، أو من يريد استثمار أمواله، وادخارها في شراء الذهب، واليوم سنعرض عليكم عبر موقعنا المتميز “نجوم مصرية” متوسط أسعار الذهب في السوق المصري، ونجد أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض شديد في الأسعار ومن المتوقع استمرار الانخفاضات في الفترة القادمة، حيث أن سعر الذهب يتأثر بالسوق العالمي، والأسعار في البورصة المصرية، ومن المتوقع أيضاً أن يشهد سوق الذهب في مصر ركوداً خلال الأيام القادمة، بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018

إذا نظرنا إلي اسعار الذهب اليوم في السوق المصري، فنجد أن الأسعار مستقرة نسبياً، وأن التغيرات التي تحدث هي تغيرات طفيفة سواء هبوط، أو صعود، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ 648 جنيه بدون سعر المصنعية، التي تتراوح عادة بين 40:60 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 5176 جنيه.

جرام الذهب سعر الذهب الاَن بدون المصنعية عيار 24 697 عيار 22 639 عيار 21 610 عيار 18 523 عيار 14 407 عيار 12 349 الأونصة 21.681 الجنيه الذهب 4.880 كيلو الذهب 697.143

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

ونعرض عليكم الآن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، التي تتراوح بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك اختلاف محلات الصاغة، من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل عادة نسبة تتراوح من 7 إلي 10% من سعر جرام الذهب، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض تحديث يومي عند وجود أي تغيير في الأسعار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي

نعرض عليكم كذلك متوسط سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، في محلات الصاغة المصرية، والجدول التالي يبيّن الأسعار بالتفصيل.

الوحدة الثمن بالجنيه المصري الثمن بالدولار ذهب عيار 24 697 جنيه $43.00 ذهب عيار 22 639 جنيه $39.42 ذهب عيار 21 610 جنيه $37.63 ذهب عيار 18 523 جنيه $32.25 ذهب عيار 14 407 جنيه $25.08 ذهب عيار 12 349 جنيه $21.50 ذهب عيار 9 264 جنيه $16.13 أوقية الذهب 21.681 جنيه $1,337 جنيه الذهب 4.880 جنيه $301.01 كيلو الذهب 697.143 جنيه $43,000

أسعار الفضة اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر جرام الفضة في مصر اليوم عيار 92.5 مبلغ 9.10 جنيه، والسعر غير شامل سعر المصنعية، ونقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الفضة اليوم بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، محدث باستمرار.

العيار السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار سعر أوقية الفضة 256.49 16.58$ عيار 99.9 8.24 0.53$ عيار 95.8 الفضة البريطانية 7.90 0.51$ عيار 92.5 7.63 0.49$ عيار 90 7.42 0.48$ عيار 80 6.60 0.43$

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

يشهد سوق الذهب المصري حالة من الركود خلال الفترة السابقة بداية من أول شهر أبزيل، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب إلى 760 جنيه لأول مرة في سوق الذهب المصري، وقد تسببت حالة الركود إلى انخفاض أسعار الذهب خلال أواخر أبريل وبداية شهر مايو، وساعد على ذلك استقرار سعر الدولار نسبياً في البنوك المصرية، لأن سعر الذهب يرتبط ارتباطاً كليا بالبورصات العالمية، وبسعر الدولار، ومن المتوقع استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر حتى نهاية شهر رمضان، لأن هدة الفترة من كل عام تشهد ركوداً في سوق الذهب المصري، ثم تحركه مرة أخري خلال تعاملات شهر أكتوبر، خصوصاً وأن مع نهاية عيد الأضحى المبارك يصحبه زيادة كبيرة في مناسبات الخطوبة، والزواج، الأمر الذي يؤدي إلي تحرك سعر الذهب، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة في سعر الذهب بين 20 إلي 35 جنيه حسب جرام الذهب.

طريقة تنقية الذهب

حديثاً يتم تنقية الذهب عن طريق تيارات قوية مائية تعمل علي إزاله الشوائب من المعدن الأصفر، ونظراَ لارتفاع كثافة الذهب فانه قد يستعمل الزئبق أيضاً في تنقية الذهب من الشوائب عن طريق إذابته ثم التقطير للتخلص من الزئبق، وهناك أيضاً بعد الطرق الكيميائية لتنقية الذهب من الشوائب بعد استخراجه من باطن الأرض ولكن الطريقتين التي ذكرناهم هم أفضل وأوفر الطرق، وتعد الصين من أكثر الدول التي تنتج خام الذهب بمعدل 2.700.000 كيلو جرام ذهب سنوياً، يليها استراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

آخر أخبار سعر الذهب

سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر، هذه الفترة هو الارتفاع العالمي والمنصب على أسعار المعدن الأصفر عالمياً حالياً، حيث يتأثر سوق الذهب المحلي بهذا الارتفاع أيضاً، إلى جانب الارتفاعات الملحوظة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك للارتباط الشديد بين الذهب والدولار، من حيث الارتفاع والانخفاض، ويبلغ متوسط سعر الذهب هذه الفترة بمتوسط سعر أكثر أنواع الأعيرة طلباً وإقبالاً وهو عيار 21، والذي يسجل ما بين 650 جنية كأعلى سعر للشراء لـ648 جنية كأقل سعر، وأسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، عبارة عن الأسعار المذكورة في الجداول، ويضاف إليها من 25 إلى 60 جنية لكل جرام من أعيرة الذهب كدمغة، ومصنعية، وذلك عند الشراء فقط، أما في حالة البيع فيباع الجرام صافي السعر، بدون إضافات سواء الدمغة، أو المصنعية.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

ثبات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في الأسواق المصرية، بينما انخفضت أسعار الفضة اليوم بعد تعاملات الأمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 697 جنيه مصري، بينما سجل سعر الجرام عيار 21 قيمة 610 جنيه مصري، وسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 4,880 جنيه مصري، وسعر أوقية الذهب 21.681 جنيه مصري، فيما سجلت أوقية الفضة قيمة 256.49 جنيه، والفضة النقية قيمة 8.24 جنيه، والفضة البريطانية 7.90 جنيه، تابعونا ومزيد من الأخبار والتفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الذهب خلال الفترة القادمة.