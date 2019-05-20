واصلت أسعار الذهب اليوم استقرارها، الإثنين، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلي، وجاء ذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث سجلت سعر الأوقية اليوم نحو 1277 دولارا، وفى مصر يعمل نحو 5 شركات للتنقيب عن المعدن الأصفر، والمنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، كما أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم أخري، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2019 في مصر وفقا لما يلي:

سعر الذهب عيار 21: 609 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24: 696 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 522 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 406 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب: 4872 جنيها.

سعر الأوقية: 1277 دولارًا.

وفي المقابل انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار وذلك بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض وصل نحو 97 مليون دولار.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

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