أسعار الذهب اليوم في الأسواق الأربعاء 28-11-2018 آخر تحديث

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 في الأسواق آخر تحديث، حيث يشغل سعر الذهب في مصر الكثيرون فهناك فئة كبيرة تبحث بشغف عن متوسط سعر الذهب بشكل يومي، وخصوصاً المقبلين على الجواز حديثاً، أو من يريد استثمار أمواله، وادخارها في شراء الذهب، واليوم سنعرض عليكم عبر موقعنا المتميز “نجوم مصرية” متوسط أسعار الذهب في السوق المصري، ونجد أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض شديد في الأسعار ومن المتوقع استمرار الانخفاضات في الفترة القادمة، حيث أن سعر الذهب يتأثر بالسوق العالمي، والأسعار في البورصة المصرية، ومن المتوقع أيضاً أن يشهد سوق الذهب في مصر ركوداً خلال الأيام القادمة، بسبب حلول شهر رمضان المبارك.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018
إذا نظرنا إلي اسعار الذهب اليوم في السوق المصري، فنجد أن الأسعار مستقرة نسبياً، وأن التغيرات التي تحدث هي تغيرات طفيفة سواء هبوط، أو صعود، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ 648 جنيه بدون سعر المصنعية، التي تتراوح عادة بين 40:60 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 5176 جنيه.
|جرام الذهب
|سعر الذهب الاَن بدون المصنعية
|عيار 24
|694
|عيار 22
|636
|عيار 21
|607
|عيار 18
|520
|عيار 14
|405
|عيار 12
|347
|الأونصة
|21.575
|الجنيه الذهب
|4.856
|كيلو الذهب
|693.714
متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
ونعرض عليكم الآن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، التي تتراوح بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك اختلاف محلات الصاغة، من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل عادة نسبة تتراوح من 7 إلي 10% من سعر جرام الذهب، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض تحديث يومي عند وجود أي تغيير في الأسعار.
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي
نعرض عليكم كذلك متوسط سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، في محلات الصاغة المصرية، والجدول التالي يبيّن الأسعار بالتفصيل.
|الوحدة
|الثمن بالجنيه المصري
|الثمن بالدولار
|ذهب عيار 24
|694 جنيه
|$43.00
|ذهب عيار 22
|636 جنيه
|$39.42
|ذهب عيار 21
|607 جنيه
|$37.63
|ذهب عيار 18
|520 جنيه
|$32.25
|ذهب عيار 14
|405 جنيه
|$25.08
|ذهب عيار 12
|347 جنيه
|$21.50
|ذهب عيار 9
|262 جنيه
|$16.13
|أوقية الذهب
|21.575 جنيه
|$1,337
|جنيه الذهب
|4.856 جنيه
|$301.01
|كيلو الذهب
|693.714 جنيه
|$43,000
أسعار الفضة اليوم في مصر
بلغ متوسط سعر جرام الفضة في مصر اليوم عيار 92.5 مبلغ 9.10 جنيه، والسعر غير شامل سعر المصنعية، ونقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الفضة اليوم بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، محدث باستمرار.
|العيار
|السعر بالجنيه المصري
|السعر بالدولار
|سعر أوقية الفضة
|255.89
|16.58$
|عيار 99.9
|8.22
|0.53$
|عيار 95.8 الفضة البريطانية
|7.88
|0.51$
|عيار 92.5
|7.61
|0.49$
|عيار 90
|7.41
|0.48$
|عيار 80
|6.58
|0.43$
توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة
يشهد سوق الذهب المصري حالة من الركود خلال الفترة السابقة بداية من أول شهر أبزيل، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب إلى 760 جنيه لأول مرة في سوق الذهب المصري، وقد تسببت حالة الركود إلى انخفاض أسعار الذهب خلال أواخر أبريل وبداية شهر مايو، وساعد على ذلك استقرار سعر الدولار نسبياً في البنوك المصرية، لأن سعر الذهب يرتبط ارتباطاً كليا بالبورصات العالمية، وبسعر الدولار، ومن المتوقع استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر حتى نهاية شهر رمضان، لأن هدة الفترة من كل عام تشهد ركوداً في سوق الذهب المصري، ثم تحركه مرة أخري خلال تعاملات شهر أكتوبر، خصوصاً وأن مع نهاية عيد الأضحى المبارك يصحبه زيادة كبيرة في مناسبات الخطوبة، والزواج، الأمر الذي يؤدي إلي تحرك سعر الذهب، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة في سعر الذهب بين 20 إلي 35 جنيه حسب جرام الذهب.
طريقة تنقية الذهب
حديثاً يتم تنقية الذهب عن طريق تيارات قوية مائية تعمل علي إزاله الشوائب من المعدن الأصفر، ونظراَ لارتفاع كثافة الذهب فانه قد يستعمل الزئبق أيضاً في تنقية الذهب من الشوائب عن طريق إذابته ثم التقطير للتخلص من الزئبق، وهناك أيضاً بعد الطرق الكيميائية لتنقية الذهب من الشوائب بعد استخراجه من باطن الأرض ولكن الطريقتين التي ذكرناهم هم أفضل وأوفر الطرق، وتعد الصين من أكثر الدول التي تنتج خام الذهب بمعدل 2.700.000 كيلو جرام ذهب سنوياً، يليها استراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
آخر أخبار سعر الذهب
سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر، هذه الفترة هو الارتفاع العالمي والمنصب على أسعار المعدن الأصفر عالمياً حالياً، حيث يتأثر سوق الذهب المحلي بهذا الارتفاع أيضاً، إلى جانب الارتفاعات الملحوظة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك للارتباط الشديد بين الذهب والدولار، من حيث الارتفاع والانخفاض، ويبلغ متوسط سعر الذهب هذه الفترة بمتوسط سعر أكثر أنواع الأعيرة طلباً وإقبالاً وهو عيار 21، والذي يسجل ما بين 650 جنية كأعلى سعر للشراء لـ648 جنية كأقل سعر، وأسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، عبارة عن الأسعار المذكورة في الجداول، ويضاف إليها من 25 إلى 60 جنية لكل جرام من أعيرة الذهب كدمغة، ومصنعية، وذلك عند الشراء فقط، أما في حالة البيع فيباع الجرام صافي السعر، بدون إضافات سواء الدمغة، أو المصنعية.
تحديث: سعر جرام الذهب اليوم
تغيرت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 28-11-2018 في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 694 جنيه مصري، بينما سجل سعر الجرام عيار 21 قيمة 607 جنيه مصري، وسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 4,856 جنيه مصري، وسعر أوقية الذهب 21.575 جنيه مصري، فيما سجلت أوقية الفضة قيمة 255.89 جنيه، والفضة النقية قيمة 8.22 جنيه، والفضة البريطانية 7.88 جنيه، تابعونا ومزيد من الأخبار والتفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الذهب خلال الفترة القادمة.
التعليقات
بارك الله فيك
2000جنىه يجىبو كام جرام دهب عيار21برجاء الرد علىا…(وشكرأ)
3 جرام
2000جنىه يجىبو كام جرام دهب عيار21برجاء الرد علىا…(وشكرأ)
نَتْمٌنَيَ الُنَجْاحُ الُبّاُهرَ لُكِلُ لُمٌنَ جْلُسِ لُإمٌتْحُانَ الُشُِهادِةِ
الُلُُهمٌ أجْْعلُنَا مٌنَ الُأوَائلُ يَ رَبّ الُْعااالُمٌيَنَ
هل الوقت مناسب لاشراء الدهب ولا الأسعار هتنزل
مش هتتجوزوا في ايامكم السودة دي
يعنى الل عايز يشترى انسب وقت حاليا
احااحااحا
غويشه عيار 19تعمل كام اليوم عيار 21
لو عايز اشتري ذهب اشترى اليومين دول ولا انتظر شويه
ربنا يعوضك خير، أفضل انك تفضل لبعد العيد سعرة هيتحرك شوية
Ghghhg
Yyut
حرام ربنا يسترها علينا
يارب
حرام ربنا يسترها علينا
معى شلل اطفال الله يحفظكم من كل شر
واطلب المساعده
01128260473
[email protected]
اناعيز اعرف هيزيد ولا هرخس
الحمد لله
ربنا يعنك كلكم
اف
أولاَ : أوجة الشكر للمهندس ( محمد يحي ) علي مجهودة الكبير الممتاز في نشر معلومات قيمة مفيدة عن الذهب ..أما بخصوص اتجاة سعر الذهب عن الفترة القادمة المستقبلية ..فالحقيقة لا يستطيع أي شخص يعرف ذلك ..وإلا كان هذا الشخص ممكن يكون اغني إنسان في العالم ..فعلم الغيب وكل شيء في علم الله وحده .
شكراً ليك أخي أنا ذكرت انها توقعات ليس اكثر او أقل
تحياتي لك أخي الكريم ربنا ييسر الحال
ربنا يكون فى عون الشباب
هاينزل لمدة شهر من يوم ١٥:١٥:٣
انا عايزه اعرف هو هيزيد ولا هيرخص
انامش عارف هيرسه علي ايه الذهب
منك لله يا بلحه
نفسى اشترى خاتم كدا كتير
ربنا يكرمك وتشتري ان شاء الله
طاب هيغل ولا لا
الذهب لا يزوب فى الزئبق ولاكن ممكن يكون مملغم مع الذهب
حرام والله
طتوكزوم
طب هيغلى ولا لا
الله ياكون في عوان الشباب محسوش طعم الحيا ه زي زامان
ز
يبقى ا لذهب الملاز الأمن
الله يسترهاعلي الايام الي جيه
حرام بجد كدا اوفرجدا
والله حرام هي الشباب نقصه
يارب افرجة على الجميع والاخص على الشباب الى عاوز يتزوج
اللهم امين يارب
ايه. أنسب وقت للشراء. يعني حيرخص ولا حيغلي الأيام الجاية
عايزة اعرف أفاصل أزاي مع البياع
يعني بالنسبة للشراء …
يعني سعر 678 ده اللي اشتري بيه الغوايش الممسوحة ولو حيزوزد ممكن يزود كام البياع
سوري للاطالة
معايه خاتمين تشتريهم
حرام عليكم انا عايزة اشترى دهب انا بحب الدهب اوى
يا اختي
اناعايزةاشترى هل هو كدةغالى ولاهيرخص وليةسعرةبقى غالى كدة
كده غالي جدا
الذهب خيالي في الايام الجايه ولا هيرخص ياريت حد يعرفنا من المسؤلين
ايه والله غالي للمره
مش عايزين ??????
هتتجوزى من غير ذهب يعني
حرام عليكم
انا عايزه اعرف إذا كان هيغلى ولا هيرخص عشان انا عايزه اشتري
عند بيع الدهب المستعمل اي الخاص بي كم اخسر من قيمته سواء عيار 21او 18
أنا عندى دهب مستعمل أبيعها فين
هو هينزل ولا يطلع ولا يستقر فهمونه
ليه كده مرتفع
لبلفقفلق
حلرام عليكم
حرام عايز اتجوز
والله
مانتا
شايف
الله يعين الشباب