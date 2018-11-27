استقرار متذبذب لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر وما زلنا داخل القناة الهابطة والأسعار مرشحة لمزيد من التراجعات

أسعار الذهب عالمياً اليوم تدخل مجال الذبذبة الحادة جديد بعدما صعد اليوم بعنف في البورصات والأسواق العالمية، حيث تجاوز السعر انخفاضا عن مستوى 1235 دولار، حيث سجل المعدن الثمين اليوم بعض التذبذبات السعرية، وبذلك يستهدف سعر الذهب مستوى الدعم مرة أخرى عند سعر 1218 دولار للأوقية، وذلك بعدما حقق أعلى سعر اليوم عند مستوى 1246 دولار للأوقية، ومن المتوقع مزيد من الضغوط البيعية، لذلك ما زلنا ننصح بالتريث في الشراء، حتى تتضح الصورة تماما، ويتضح الاتجاه العام لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

أما عن الاتجاه العام للمعدن النفيس فما زال اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، وذلك طبعا للرسم البياني اليومي والأسبوعي والشهري، أما عن حالة السوق في الوقت الراهن، فيتعرض السوق لتذبذب سعري قوي، قد تكون مصطنعة، وقد تكون حقيقية، وفي كلتا الحالتين السوق ليس في وضع يسمح له بالحكم علية، وتغيير الاتجاه العام لأسعار المعدن الثمين إلى الأعلى يشوبها الكثير من الحذر، فيجب أن تستقر الأسعار عند قاع سعري لفترة حتى نتأكد أنه قاع سعري حقيقي.

من الوارد بقوة أن تكون حركة الأسعار الهبوطية مصطنعة، وذلك تحسبا لعمليات تصحيح عنيفة للغاية بأسواق المال والبورصات العالمية، فكبار المستثمرين يقومون بالشراء على مراحل وفي الخفاء عند كل نقطة سعرية جديدة، فالأسواق المالية العالمية قد تتعرض بشكل مفاجئ لعمليات تصحيح أسعار بعد الارتفاعات القوية للغاية على مؤشرات الأسواق الكبرى والناشئة، لذلك يلجأ المستثمرون للملاذ الأكثر أماناً وهو الذهب وقت الأزمات.

ومن ضمن الأسباب لتراجع أسعار الذهب أيضا، الأزمات المالية والاقتصادية التي لها بعض البلدان في الوقت الحالي، وعلى رأس هذه الدول، تركيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وقد تلجأ هذه الدول لبيع جزء من الاحتياطيات الذهبية لتغطية الانكشافات التي قد تحدث عن عجزها لسداد ديونها، وبالطبع بيوت الخبرة تعرف ذلك جيداً، وتنصح عملائها بالتريث في شراء الذهب، حيث يتوقع الكثيرين من الخبراء استمرار هبوط الأسعار لفترة قد تطول.

أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي المصري

سعر الذهب بالسوق المصري له محددات تتحكم في أسعاره ومن هذه المحددات عاملان غاية في الأهمية، وهذا العاملان هما كالتالي:

العامل الأول : سعر الدولار مقابل الجنيه له أثر كبير على أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث أن التداول على المعدن النفيس عالميا يتم بالدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه له أثر كبير على أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث أن التداول على المعدن النفيس عالميا يتم بالدولار الأمريكي. العامل الثاني : يتمثل في حركة أسعار الذهب بالبورصات والأسواق العالمية، فالذهب سعره عالمي وأي هبوط أو ارتفاع في أسعاره عالميا يتبعه حركة مماثلة في ذات اللحظة على سعر الذهب محليا.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

وسنتابع معكم أي تغير قد يطرأ على الحركة السعرية على أسعار الذهب عالميا ومحليا، ويسعدنا التواصل معكم، وفي حال كان لديكم استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات تباعاً

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