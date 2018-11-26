أخبار السودان: أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق الأسود والرسمي

نستعرض معكم أسعار الدولار في السودان مقابل العملة الوطنية الجنيه اليوم، حيث اتخذ البنك المركزي قرار يوم 4 فبراير 2018 الماضي يقوم بموجبه بتحرير سعر الصرف وما تلى ذلك من تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولعل من أبرزها الدولار الأمريكي الذي تراوح سعره التأشيري وفق تصريحات محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر لوكالة رويترز للأنباء حينها ما بين 28.8 جنيه إلى 31.5 جنيه مقابل كل دولار، وبالتبعية ارتفعت جميع الأسعار في سوق تداول وصرف العملات بالسودان في البنوك والسوق الموازية.

سعر بيع وشراء العملات في السوق الأسود اليوم

البداية مع سعر العملة السودانية في السوق الحرة، حيث يعمل السوق الأسود في السودان على جذب العديد من المواطنين لتجارة العملات من خلاله، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بينه وبين السعر الرسمي في البنوك، ويشهد حاليا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق الأسود مقابل الجنيه بعض الاستقرار بالسودان، وكانت أسعار عملة السودان في السوق الحرة اليوم على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني الدولار الأمريكي 54.50 الريال السعودي 14.53 اليورو الأوروبي 61.58 الدرهم ألإمارتي 14.93 الريال القطري 14.95 الجنيه المصري 3.05 الجنيه الاسترليني 69.76 الدينار الكويتي 135.20

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أسعار صرف الدولار في السودان في مختلف البنوك

يشهد حاليا سوق سعر صرف الدولار في السودان الارتفاع النسبي بعض التقلبات، وذلك ناتج عن القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية، وكانت أسعار الدولار في البنوك بالسودان على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 47.5000 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 بنك النيل 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.4990 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000 47.7375

إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق الأسود

أشار محافظ البنك إلى أنه وفي إطار محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة فأنه لن يتم السماح لأي شركة استيراد بوضع أي كمية من الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات التي تم الحصول عليها بالشراء من السوق الأسود في الحسابات البنكية لتلك الشركات، ولم يوضح عبد القادر خلال تلك التصريحات قيمة الأحتياطي النقدي الذي تمتلكه السودان من العملات الأجنبية.

عوامل تؤثر في تحديد سعر الدولار بالسودان

يعد العامل الأساسي الذي أدي إلى قرار البنك المركزي لتخفيض سعر العملة السودانية بشكل كبير هو ضعف الاحتياطي النقدي، وعدم توافر السيولة الكافية من العملات الأجنبية لتلبية أحتياجات الدولة الاستيرادية، كذلك تواجد عامل آخر وهو أن أغلب المواطنين قد اتجه إلى بيع ما لديه من عملات في السوق السوداء، فالأزمة التي يمر بها الجنيه السوداني حاليا تحتاج من الجميع أن يتكاتف لمواجهتها، ومساندة جهود الدولة السودانية في محاولة السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.