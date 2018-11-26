أخبار السودان: أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق الأسود والرسمي

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أخبار السودان: أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق الأسود والرسمي
أسعار الدولار في السودان اليوم

نستعرض معكم أسعار الدولار في السودان مقابل العملة الوطنية الجنيه اليوم، حيث اتخذ البنك المركزي قرار يوم 4 فبراير 2018 الماضي يقوم بموجبه بتحرير سعر الصرف وما تلى ذلك من تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولعل من أبرزها الدولار الأمريكي الذي تراوح سعره التأشيري وفق تصريحات محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر لوكالة رويترز للأنباء حينها ما بين 28.8 جنيه إلى 31.5 جنيه مقابل كل دولار، وبالتبعية ارتفعت جميع الأسعار في سوق تداول وصرف العملات بالسودان في البنوك والسوق الموازية.

 

سعر بيع وشراء العملات في السوق الأسود اليوم

البداية مع سعر العملة السودانية في السوق الحرة، حيث يعمل السوق الأسود في السودان على جذب العديد من المواطنين لتجارة العملات من خلاله، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بينه وبين السعر الرسمي في البنوك، ويشهد حاليا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق الأسود مقابل الجنيه بعض الاستقرار بالسودان، وكانت أسعار عملة السودان في السوق الحرة اليوم على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 54.50
الريال السعودي 14.53
اليورو الأوروبي 61.58
الدرهم ألإمارتي 14.93
الريال القطري 14.95
الجنيه المصري 3.05
الجنيه الاسترليني 69.76
الدينار الكويتي 135.20

 

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أسعار صرف الدولار في السودان في مختلف البنوك

يشهد حاليا سوق سعر صرف الدولار في السودان الارتفاع النسبي بعض التقلبات، وذلك ناتج عن القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية، وكانت أسعار الدولار في البنوك بالسودان على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
47.5000
47.7375
بنك بيبلوس أفريقيا
47.5000
47.7375
البنك السعودي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
47.5000
47.7375
بنك النيل الأزرق المشرق
47.5000
47.7375
البنك السوداني الفرنسي
47.5000
47.7375
بنك التضامن الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الوطني الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الجزيرة السوداني الأردني
47.5000
47.7375
بنك فيصل الإسلامي السوداني
47.5000
47.7375
بنك المال المتحد
47.5000
47.7375
البنك الزراعي السوداني
47.5000
47.7375
البنك السوداني المصري
47.5000
47.7375
البنك الأهلي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الثروة الحيوانية
47.5000
47.7375
مصرف السلام
47.5000
47.7375
مصرف التنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك البركة السوداني
47.5000
47.7375
البنك العربى السودانى
47.5000
47.7375
بنك النيل
47.5000
47.7375
مصرف المزارع التجاري
47.5000
47.7375
بنك العمال الوطني
47.5000
47.7375
بنك أمدرمان الوطني
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الوطني
47.5000
47.7375
البنك العقاري التجاري
47.5000
47.7375
بنك النيلين للتنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك تنمية الصادرات
47.5000
47.7375
بنك الإستثمار المالي
47.5000
47.7375
بنك آيفوري
47.5000
47.7375
بنك الشمال الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الساحل والصحراء
47.5000
47.7375
البنك الإسلامي السوداني
47.4990
47.7375
البنك الأهلي المصري
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الخليج
47.5000
47.7375

 

إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق الأسود

أشار محافظ البنك إلى أنه وفي إطار محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة فأنه لن يتم السماح لأي شركة استيراد بوضع أي كمية من الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات التي تم الحصول عليها بالشراء من السوق الأسود في الحسابات البنكية لتلك الشركات، ولم يوضح عبد القادر خلال تلك التصريحات قيمة الأحتياطي النقدي الذي تمتلكه السودان من العملات الأجنبية.

 

عوامل تؤثر في تحديد سعر الدولار بالسودان

يعد العامل الأساسي الذي أدي إلى قرار البنك المركزي لتخفيض سعر العملة السودانية بشكل كبير هو ضعف الاحتياطي النقدي، وعدم توافر السيولة الكافية من العملات الأجنبية لتلبية أحتياجات الدولة الاستيرادية، كذلك تواجد عامل آخر وهو أن أغلب المواطنين قد اتجه إلى بيع ما لديه من عملات في السوق السوداء، فالأزمة التي يمر بها الجنيه السوداني حاليا تحتاج من الجميع أن يتكاتف لمواجهتها، ومساندة جهود الدولة السودانية في محاولة السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.




     