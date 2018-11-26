أخبار السودان: أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق الأسود والرسمي

نستعرض معكم أسعار الدولار في السودان مقابل العملة الوطنية الجنيه اليوم، حيث اتخذ البنك المركزي قرار يوم 4 فبراير 2018 الماضي يقوم بموجبه بتحرير سعر الصرف وما تلى ذلك من تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولعل من أبرزها الدولار الأمريكي الذي تراوح سعره التأشيري وفق تصريحات محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر لوكالة رويترز للأنباء حينها ما بين 28.8 جنيه إلى 31.5 جنيه مقابل كل دولار، وبالتبعية ارتفعت جميع الأسعار في سوق تداول وصرف العملات بالسودان في البنوك والسوق الموازية.
سعر بيع وشراء العملات في السوق الأسود اليوم
البداية مع سعر العملة السودانية في السوق الحرة، حيث يعمل السوق الأسود في السودان على جذب العديد من المواطنين لتجارة العملات من خلاله، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بينه وبين السعر الرسمي في البنوك، ويشهد حاليا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق الأسود مقابل الجنيه بعض الاستقرار بالسودان، وكانت أسعار عملة السودان في السوق الحرة اليوم على النحو التالي
|العملة
|السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني
|الدولار الأمريكي
|54.50
|الريال السعودي
|14.53
|اليورو الأوروبي
|61.58
|الدرهم ألإمارتي
|14.93
|الريال القطري
|14.95
|الجنيه المصري
|3.05
|الجنيه الاسترليني
|69.76
|الدينار الكويتي
|135.20
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أسعار صرف الدولار في السودان في مختلف البنوك
يشهد حاليا سوق سعر صرف الدولار في السودان الارتفاع النسبي بعض التقلبات، وذلك ناتج عن القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية، وكانت أسعار الدولار في البنوك بالسودان على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|
بنك الخرطوم
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.4990
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375
إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق الأسود
أشار محافظ البنك إلى أنه وفي إطار محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة فأنه لن يتم السماح لأي شركة استيراد بوضع أي كمية من الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات التي تم الحصول عليها بالشراء من السوق الأسود في الحسابات البنكية لتلك الشركات، ولم يوضح عبد القادر خلال تلك التصريحات قيمة الأحتياطي النقدي الذي تمتلكه السودان من العملات الأجنبية.
عوامل تؤثر في تحديد سعر الدولار بالسودان
يعد العامل الأساسي الذي أدي إلى قرار البنك المركزي لتخفيض سعر العملة السودانية بشكل كبير هو ضعف الاحتياطي النقدي، وعدم توافر السيولة الكافية من العملات الأجنبية لتلبية أحتياجات الدولة الاستيرادية، كذلك تواجد عامل آخر وهو أن أغلب المواطنين قد اتجه إلى بيع ما لديه من عملات في السوق السوداء، فالأزمة التي يمر بها الجنيه السوداني حاليا تحتاج من الجميع أن يتكاتف لمواجهتها، ومساندة جهود الدولة السودانية في محاولة السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
التعليقات
الله ينتقم منهم شردونا الجوا تعبان والبرا تعبان اكتر لايوجد حل الا الانتفاضه
اللهم يا مهون اللهم
هون لنا امورانا
اللهم ارزقنا الاخلاص
قال الله لو امنوا اهل القري وتقو لفتحنا
عليهم بركات من السما والاض
نحن جميعاً حكاماً ومحكومين علينا الرجوع
الي الله لو عرف الراعي ما عليه ولو عرفة
الرعية ما عليها لصلح حال العباد والبلاد
اطيعوا اولي منكم
اكتب تعليقك هنا…إن شاء الله ينخفض سعر الدولار بإذن الله
ياالله تلرمنا الصبر الصبر مفتاح الفرج
فياوطني ان ما النفس عانت اقدم للفداع روحي بنفسي ?السودان كل خير وأمان
اللهم أصلح اولاة أمرنا وقادتنا يا رحمن يا رحيم
الصبر مفتاح الفرج
ضاقت واستحكمت حلقاتها
مطلوب الناس تتحلي بالصبر
لأنه إذا أحب الله عبدا ابتلاه
والبلد ماشى علي خير
وصيه للشعب نحن بالمقارنه
مع باقي الشعوب في نعمه
نحسد عليها يجب علينا أن ننبذ الفرقة
والشتات وان نقف وقفة رجل واحد
لرفعة البلد ونحن الآن اكتر بلد أمن.
وعندنا فرصة في ظل الأمن أن نحدو
حدو من سبقونا ونتم بي ثرواتنا وان نكون شعب منتج
الله ينتقم من اللوايطه ديل
وطن تافه عيالاتي يملص للشعب أنكستو ويظعط فيهو وماتي
عزيز انت يا وطني السودان
عزيز انت يا وطني
اكتب تعليقك هنا…ح نظل نحبك ي وطن رغما عن كل شي والله انتقم من الظالمين
لك الله ي وطني
نحمدالله فى كل الامور
الحمد الله
الحمد لله على كل حال
الله يحفظ السودان و بخفض الدولار
الحمدالله علي كول حال تيعبنا شديد يا عسل أنت كدي شوية كد شوف علينا نحن المصاكين ديل والارض لي الله
وطني شموخ وطني عزه وطني افتخار ومعزا
وطني شموخ وطني عزه وطني افتخار ومعزه
وطن الصامدين الله يمن عليك بالتقدم والنماء
ربنا يبدل الحال باحسن حال
إن الله مع الصابرين يارب تسهيل الامور
اكتب تعليقك هنا…ربنا يسر ولا تعسر
كان الله في عون الشعب السوداني الصابر
من وطني الي وطني
ربي يسر ولا تعسر
وطني الحبيب
نتمني المزيد من التقدم للجنيه السوداني
بلادي وان جارت علي عزيزة
واهلي وان ضنوا علي كرام
احب مكان وطني السودان
اكتب تعليقك هنا…ربنا يكون في العون
السودان خرا والحكومه اخرا ربنا يصلح الحال
احب وطني السودان مهما كترت الهموم اسفو ترابك واتوسد ضراعي وانوم
ده وطن ولا مجرد افن لاخير في اي حل الحل الوحيد تغير الحكومة السودانية من جزورها
الوطن كوم والفشل الاقتصادي كوم اخر عشان كده الناس ما
تخلط الحابل بالنابل
الحمدالله علي كول حال تيعبنا شديد يا عسل أنت كدي شوية كد شوف علينا نحن المصاكين ديل والارض لي الله
ربنا يحافظك
اللهم يسر اﻷمور ..سوداني وصابر
اكتب تعليقك هنا… ربنايخير. الحال بالحال انشاءلله
احبك يا سودان الشموخ والعز
اكتب تعليقك ه
نا… وطن الجدود نفديك بالارواح
افديك بالروح يا وطني ، ربي عين بلادي والشعب الغلابة
احبك يا وطني السودان وطن الاجداد دمك يجري في جسدي ونفسي
اللهم.يصلح.حال.الشعب.السوداني
اكتب تعليقك هنا…وطني تفديك النفوس من المطامع والردي
وطني حملتك في فؤادي عازفً احلي نشيد
ربنا يصلح الحال عزيزون
انت ياوطني
عزيز أنت يا وطني
وطني السودان
وطنى مهما طالت حياتى حبأ فى دمى يجري
ok
عزيزي انت ي وطني وطني ::وطني مهما كانت وطني
اكتب تعليقك هنا…يا رب ترخيه
اكتب تعليقك هنا…مواطن. سوداني. وافتخر
اكتب تعليقك هنا… بنحبك يا وطني العذيذ يا سودان العذه والشموخ