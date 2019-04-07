أسعار الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الأحد 7-4-2019

تعتبر معرفة أسعار الدولار ذو أهمية كبيرة لدى الكثير من المصريين وذلك لما للدولار من أهمية كبيرة في الكثير من المعاملات، حيث يتوقف سعر الكثير من السلع المصرية على أسعار الدولار، فاذا ارتفعت أسعار العملة الخضراء ارتفع سعر السلع في مصر واذا انخفض سعره انخفض معه سعر الكثير من السلع

وأسعار الدولار في البنوك المصرية سواء البنوك الحكومية المصرية او البنوك الخاصة المصرية، اليوم نقدم لحضراتكم كافة التفاصيل عن سعر العملات الصعبة الخاصة للبيع والشراء، حيث يختلف سعر الدولار من بنك إلى أخر.

أسعار الدولار في البنوك المصرية الأحد 7-4-2019:

الدولار من أهم العوامل الإقتصادية في الأسواق المصرية، وأهمية الدولار لا تقتصر على أنه عملة فقط لكن تمتد اهميته على كافة أسعار المنتجات داخل البلاد.

مع زيادة سعر الدولار داخل مصر حتى إذا كانت هذه الزيادة طفيفة يؤدي بالتبيعة لإرتفاع أغلب المنتجات، اليوم ومن خلال هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار في البنوك الحكومية، والبنوك الخاصة، وأسباب الإرتفاع تابعوني…

أسعار الدولار في البنوك الحكومية المصرية والخاصة:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.29 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.36 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38 أسبوعين البنك العقاري المصري العربي 17.29 17.39 ساعتين بنك المشرق 17.28 17.38 7 أيام بنك قناة السويس 17.28 17.38 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.28 17.38 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 أسبوعين المصرف المتحد 17.28 17.38 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38 5 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك البركة 17.28 17.38 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.28 17.38 أسبوعين بنك عودة 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.28 17.38 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 أسبوعين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37 أسبوعين بنك بلوم 17.27 17.37 أسبوعين بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 أسبوعين البنك الأهلى اليونانى 17.27 17.37 4 أيام بنك مصر 17.26 17.36 أسبوعين البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 أسبوعين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.26 17.36 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.26 17.39 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.26 17.36 3 أيام المصرف العربى الدولى 17.26 17.36 3 ساعات البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36 أسبوعين

إصدار قرار بشأن السحب الدولاري من قبل البنك المركزي:

صدر قرار من البنك المركزي بإلغاء قرار لسحب الدولار بالحد الأقصى، لأن القرار الملغي

من قبل البنك في الآونة الأخيرة الصادر عام 2012 هدفه الحفاظ على سيولة الدولار في جميع البنوك، وتوجيهها للمواد الإنتاج واستيراد جميع السلع الإستراتيجية، لأن البلاد وقتها كانت تتعرض لظروف صعبة إقتصادية وسياسية.

أحد الصحف البريطانية تشييد بقرار إلغاء سحب الدولار بالحد الأقصى:

والجدير بالذكر أن جريدة فايناشيال تايمز أشادة بهذا القرار، وأكدت أن القرار يعمل على إنتهاء السوق السوداء التي توازي البنوك، حيث يتم من خلالها شراء الدولار وبيعه، وأضافت أيضًا إلى شئ هام جدًا وهو صدور هذا القرار يبين أهمية تعافى الإقتصاد داخل البلاد، وتوفيره في البنوك المصرية.

في يناير العام الماضي 2018 مصر تسدد مبلغ 700 مليون دولار:

صرح مصدر مسئول أن مصر قامت بتسديد 200 مليون دولار خلال أول شهر من العام السابق 2018م، وهذا المبلغ عبارة عن ديون خارجية على البلاد، وأن الدولة تقوم بسداد هذه الديون على دفعتين من كل عام، أول دفعة في أول العام وتحديدًا خلال شهر يناير، والدفعة الثانية تكون في شهر يوليو من نفس العام.

كما صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن حكومة مصر تنوى بسداد 13 مليار دولار تقريبًا ديون خارجية على الدولة، وأن البنك المركزي يمتلك إستراتيجية للحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي حتى يستقر عند مستوى 36 مليار دولار، مع إلتزام البلاد بسداد كافة الديون الخارجية، وأكد أيضًا أن الدولة لم تتأخر بسداد أي دين طوال تاريخها.

تصريح طارق عامر محافظ البنك المركزي جذب 95 دولار بعد تحرير الصرف:

صرح محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر أن القرار الخاص بتحرير سعر الدولار الذي تم إصداره في نهاية عام 2016م ساهم بشكل كبير في جذب نسبة كبيرة جدًا من حركة تداول العملات في البنوك المصرية، حيث دخل البلاد حوالي 95 مليار دولار خلال عام واحد، سواء كانت استثمار أجنبي مباشر أو تحويلات نقدية أو بأي شكل أخر، بعد أن تعرضت الدولة إلى عدة أزمات انتهت بعدم القدرة التامة في جذب عملات أجنبية.

كما أشار أيضًا محافظ البنك المركزي المصري السيد/ طارق عامر: أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي داخل جميع بنوك مصر أدى لتغيير نزرة العالم كله لإقتصاد مصر.

تحديث سعر الدولار داخل البنوك المصرية صباح هذا اليوم:

شهد سعر العملة الأجنبية في كافة بنوك الدولة صباح هذا اليوم إستقرار نسبي إلى حد ما، وهذا لليوم التالي على التوالي بعد العديد من إصلاح الإقتصاد المصري الذي قامت به الحكومة، ونتج عن هذا الإصلاح رفع حجم الإحتياطي من العملة الصعبة في جميع البنوك المصرية.

وتشهد حركة الدولار منذ شهر تقريبا استقرارا يميل إلى الانخفاض والثبات عند الأسعار في الجدول السابق، وربما يرجع ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي التي تشهده مصر ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.