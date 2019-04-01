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أسعار الدولار اليوم | الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك .. تحديث سعر صرف العملة الخضراء

كتب محمد عصام آخر تحديث

نقدم لمتابعينا أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك المصرية مع تحديث سعر صرف العملة الخضراء، حيث نتابع سوياً أسعار العملة الخضراء في جميع البنوك المصرية، وكذلك شركات الصرافة المختلفة، وهذا عقب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بـ تعويم سعر صرف الدولار منذ شهور ماضية، ولهذا وعلى نحو يومي نجد تغير في سعر العملات، وبالأخص الدولار الأمريكي، لنجده تقريباً وبشكل يومي يتأرجح في بعض الفترات بين الصعود، وفي فترات أخرى يصيبه الهبوط، وهذا طبقاً لآليات الطلب والعرض، كما نجد أسعار الدولار في مصر تشهد حالة طفيفة من الإرتفاع التدريجي، بعدما شهد أول ذلك العام هبوط مفاجئ، ليصل سعره لنحو الـ 16.00 جنيه مصري في فترة عطلة المصانع الرسمية في دولة الصين وتوقف حركة الإستيراد.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 إبريل 2019

اليوم نجد أسعار الدولار اليوم تشهد حالة إستقرار، وهذا بعد الصعود التدريجي له لمدة الأسبوع الكامل، لتتراوح أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 17.40 إلى الـ 17.44 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 17.50 إلى الـ 17.54 جنيه، وعبر جدول سعر الدولار اليوم نتابع كافة البنوك الرسمية في مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أقل سعر للبيع: 17.33أعلى سعر للشراء: 17.29
المصرف العربى الدولىمصرف أبوظبى الإسلامى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى17.2917.383 أيام
اتش اس بى سى HSBC17.2817.383 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)17.2817.383 أيام
البنك المصرى الخليجى17.2817.38يومين
البنك الأهلى اليونانى17.2817.383 أيام
بنك التعمير والإسكان17.2817.383 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.2817.38يومين
كريدى أجريكول17.2817.383 أيام
بنك البركة17.2817.383 أيام
بنك قناة السويس17.2817.38يومين
بنك التنمية الصناعية17.2817.383 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى17.2717.373 أيام
بنك مصر إيران التنمية17.2717.373 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.2717.37يومين
بنك الإستثمار العربي AIB17.2717.373 أيام
البنك العقاري المصري العربي17.2717.373 أيام
بنك بلوم17.2717.373 أيام
بنك عودة17.2717.373 أيام
بنك المشرق17.2717.37يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.2619.573 أيام
المصرف المتحد17.2617.36يومين
البنك الأهلي المصري17.2617.363 أيام
بنك الكويت الوطني NBK17.2617.36يومين
البنك الزراعى المصرى17.2617.363 أيام
بنك الإسكندرية17.2617.363 أيام
بنك مصر17.2617.363 أيام
البنك المركزى المصرى17.2517.39يومين
المصرف العربى الدولى17.2317.336 أيام

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء

لعل البنك المركزي المصري نجح وبجدارة في أن يقضي على السوق الموازية، وتمكن من حد حالات الشراء والبيع العشوائية التي كانت تصيب العملات في مصر، فقد صارت أسعار السوق السوداء على مقربة شديدة من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية، حتى أصبح الفارق لا يتعدى الـ 5 قروش، لتسجل أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ بنحو الـ 17.55 عند الشراء، بينما تسجل نحو الـ 17.65 جنيه عند البيع، ويتوقع الخبراء في السوق المصرفي أن تتراجع الأسعار قليلاً على نحو متوازي مع التراجع لدى البنوك المصرية، وهذا بعد أن إنتهى المستوردين من جلب متطلبات السوق المحلي المصري من ملابس وسلع كافية لموسم عيد الفطر المبارك ومن قبله موسم رمضان.

سعر الدولار الجمركي

– الجميع على علم بأن الحكومة المصرية تقوم بتدعيم سعر الدولار الجمركي، وهذا الغرض يؤدي لتخفيض أسعار السلع المستهلكة، ولو على نحو طفيف، وفي الطبيعي نجد سعر الدولار الجمركي يمثل نسبة الـ 90% من سعر الدولار في بنوك مصر، وبالفعل وكما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من الـ 16.25 إلى نحو الـ 16.00 جنيه مصري.

– مصدرة إدارة تقييمات الجمارك عقب القرار الصادر من وزارة المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 جنيه بالنسبة للسلع الإستهلاكية، بينما قضت بتحرير السعر إلى الـ 17.97 جنيه بالنسبة للسلع الإستفزازية والترفيهية، وتلك السلع التي يطبق عليها قرار التحرير شملت السجائر، وهدايا أعياد الميلاد، وأدوات المكياج والتجميل، ومعجون الأسنان، والصابون، وأيضاً بعض الأنواع من الفاكهة، وأيضاً بعض أنواع الأسماك والتي منها الجمبري، كما أن القرار قد شمل الأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية التي تستورد من الخارج.

توقعات أسعار الدولار في مصر الفترة المقبلة

من المتوقع له أن حالة الهبوط التدريجي في أسعار الدولار أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وهذا بعد إنتهاء موسم شهر رمضان المبارك، وأيضاً عيد الفطر المبارك، وحينما يقوم المستوردين من إنتهاء سد ما يحتاجه السوق المصري من سلع متنوعة، وكان سعر العملات في مصر للمتابع، يجده قد تحرك في البنوك المصرية الرسمية في نهايات شهر مايو السابق، حيث خلال الفترة الماضية قد إرتفع سعر الدولار من الـ 17.73 جنيه إلى الـ 17.87 جنيه، ليكون قد وصل منذ تنفيذ قرار التعويم إلى أعلى سعر له.


عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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