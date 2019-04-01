أسعار الدولار اليوم | الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك .. تحديث سعر صرف العملة الخضراء

نقدم لمتابعينا أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 في البنوك المصرية مع تحديث سعر صرف العملة الخضراء، حيث نتابع سوياً أسعار العملة الخضراء في جميع البنوك المصرية، وكذلك شركات الصرافة المختلفة، وهذا عقب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بـ تعويم سعر صرف الدولار منذ شهور ماضية، ولهذا وعلى نحو يومي نجد تغير في سعر العملات، وبالأخص الدولار الأمريكي، لنجده تقريباً وبشكل يومي يتأرجح في بعض الفترات بين الصعود، وفي فترات أخرى يصيبه الهبوط، وهذا طبقاً لآليات الطلب والعرض، كما نجد أسعار الدولار في مصر تشهد حالة طفيفة من الإرتفاع التدريجي، بعدما شهد أول ذلك العام هبوط مفاجئ، ليصل سعره لنحو الـ 16.00 جنيه مصري في فترة عطلة المصانع الرسمية في دولة الصين وتوقف حركة الإستيراد.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 إبريل 2019

اليوم نجد أسعار الدولار اليوم تشهد حالة إستقرار، وهذا بعد الصعود التدريجي له لمدة الأسبوع الكامل، لتتراوح أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 17.40 إلى الـ 17.44 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 17.50 إلى الـ 17.54 جنيه، وعبر جدول سعر الدولار اليوم نتابع كافة البنوك الرسمية في مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أقل سعر للبيع: 17.33 أعلى سعر للشراء: 17.29 المصرف العربى الدولى مصرف أبوظبى الإسلامى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.28 17.38 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38 يومين كريدى أجريكول 17.28 17.38 3 أيام بنك البركة 17.28 17.38 3 أيام بنك قناة السويس 17.28 17.38 يومين بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.27 17.37 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.27 17.37 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 17.27 17.37 3 أيام بنك بلوم 17.27 17.37 3 أيام بنك عودة 17.27 17.37 3 أيام بنك المشرق 17.27 17.37 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 19.57 3 أيام المصرف المتحد 17.26 17.36 يومين البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.26 17.36 يومين البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36 3 أيام بنك الإسكندرية 17.26 17.36 3 أيام بنك مصر 17.26 17.36 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.25 17.39 يومين المصرف العربى الدولى 17.23 17.33 6 أيام

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء

لعل البنك المركزي المصري نجح وبجدارة في أن يقضي على السوق الموازية، وتمكن من حد حالات الشراء والبيع العشوائية التي كانت تصيب العملات في مصر، فقد صارت أسعار السوق السوداء على مقربة شديدة من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية، حتى أصبح الفارق لا يتعدى الـ 5 قروش، لتسجل أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ بنحو الـ 17.55 عند الشراء، بينما تسجل نحو الـ 17.65 جنيه عند البيع، ويتوقع الخبراء في السوق المصرفي أن تتراجع الأسعار قليلاً على نحو متوازي مع التراجع لدى البنوك المصرية، وهذا بعد أن إنتهى المستوردين من جلب متطلبات السوق المحلي المصري من ملابس وسلع كافية لموسم عيد الفطر المبارك ومن قبله موسم رمضان.

سعر الدولار الجمركي

– الجميع على علم بأن الحكومة المصرية تقوم بتدعيم سعر الدولار الجمركي، وهذا الغرض يؤدي لتخفيض أسعار السلع المستهلكة، ولو على نحو طفيف، وفي الطبيعي نجد سعر الدولار الجمركي يمثل نسبة الـ 90% من سعر الدولار في بنوك مصر، وبالفعل وكما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من الـ 16.25 إلى نحو الـ 16.00 جنيه مصري.

– مصدرة إدارة تقييمات الجمارك عقب القرار الصادر من وزارة المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 جنيه بالنسبة للسلع الإستهلاكية، بينما قضت بتحرير السعر إلى الـ 17.97 جنيه بالنسبة للسلع الإستفزازية والترفيهية، وتلك السلع التي يطبق عليها قرار التحرير شملت السجائر، وهدايا أعياد الميلاد، وأدوات المكياج والتجميل، ومعجون الأسنان، والصابون، وأيضاً بعض الأنواع من الفاكهة، وأيضاً بعض أنواع الأسماك والتي منها الجمبري، كما أن القرار قد شمل الأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية التي تستورد من الخارج.

توقعات أسعار الدولار في مصر الفترة المقبلة

من المتوقع له أن حالة الهبوط التدريجي في أسعار الدولار أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وهذا بعد إنتهاء موسم شهر رمضان المبارك، وأيضاً عيد الفطر المبارك، وحينما يقوم المستوردين من إنتهاء سد ما يحتاجه السوق المصري من سلع متنوعة، وكان سعر العملات في مصر للمتابع، يجده قد تحرك في البنوك المصرية الرسمية في نهايات شهر مايو السابق، حيث خلال الفترة الماضية قد إرتفع سعر الدولار من الـ 17.73 جنيه إلى الـ 17.87 جنيه، ليكون قد وصل منذ تنفيذ قرار التعويم إلى أعلى سعر له.