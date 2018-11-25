أسعار الدولار اليوم الأحد 25/11/2018 فى البنوك المصرية والسوق السوداء

نقدم اليوم أخر تحديث شهده سعر العملة الأمريكية وفق آخر تقرير أقتصادى حالة من الهدوء والإستقرار نسبياً حيث واصل الدولار اليوم الأحد 25/11/2018

ثبات أسعاره فى أغلب بنوك الجمهورية والبنوك الخاصة أيضاً الموجودة في مصر، حيث سجل سعر الدولار وفق آخرالتعاملات البنكية اليوم سعره 17.89ج سعر الشراء وبالنسبة للسعر البيع فقد سجل الدولار

17.91 ،حيث أن هذا الرسمى للدولار فى بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة وأيضاً بنك الأسكندرية.

أما عن سعر الدولار فى بعض البنوك الآخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربى الأفريقى فقد كان سعر الورقة الخضراء بها على نفس وتيرة البنوك سابقة الذكر فقد بلغ سعر الدولار نحو17.80جنية الشراء وعن سعر البيع فقد سجل 17.95جنية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية وفق آخر تحديث للسعر:

سعر الدولار الدولار فى البنوك المصرية اليوم

اليوم الأحد 25/11/2018 :

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.89 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.89 17.96 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.89 17.96 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.88 17.96 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.88 17.96 أسبوعين بنك عودة 17.88 17.96 4 أسابيع بنك مصر إيران التنمية 17.88 17.98 7 أيام المصرف المتحد 17.88 17.96 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 11 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.88 17.98 3 أيام بنك البركة 17.88 17.96 شهر واحد كريدى أجريكول 17.86 17.96 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.86 17.96 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 3 شهور بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 3 أسابيع بنك بلوم 17.86 17.96 3 شهور اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 شهر واحد بنك قناة السويس 17.86 17.96 3 أيام بنك القاهرة 17.86 17.96 شهرين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.86 17.96 أسبوعين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.86 17.96 أسبوعين بنك الإسكندرية 17.86 17.96 شهرين بنك المشرق 17.86 17.96 شهر واحد المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 3 شهور البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 3 أيام بنك مصر 17.79 17.89 شهرين البنك الأهلي المصري 17.78 17.88 3 شهور البنك الزراعى المصرى 17.78 17.88 3 شهور البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

سعر الدولار في السوق السوداء

نتابع سعر الدولار اليوم فى الأسواق الموازية وشركات الصرافة حيث أن سعر الدولار بها مازال مستفر وذلك حيث أنها الآن أصبحت لا تشهد تعامل المواطنين والتجار والمستثمرين معها كما كان فى السابق فى ظل أزمة الدولار وأصبح الجميع يفضل التعامل مع البنوك وذلك لأن فارق السعر أصبح ضئيل للغاية بين سعر صرف الدولار بالبنوك والسعر فى السوق السوداء بعد تطبيق قرار تعويم الجنية ووفقاً لذلك فقد سجل الدولار بالأسواق الموازية اليوم سعر يتراوح ما بين 17,85 ج وسعر البيع 17,95ج وذلك حسب يختلف بين كل سوق وسوق آخر فى محافظة أخرى بمعدل لا يذكر .

بالرغم من الاستقرار النسبي لسعر الدولار فى البنوك الا انه يواصل الارتفاع بشكل غير ملحوظ مابين 10 وال20 قرش مابين الحين والآخر الأمر الذي يجعل المؤشرات تشير إلى احتمال قوى لصعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فى الفترة المقبلة.

تحديث وبمتابعة سعر الدولار الأمريكي اليوم فى الفترة فى تعاملات البنوك يتبين أستقرار سعره فى جميع البنوك ليسجل فى المتوسط 17.88 جنية دون أى وجود زيادة أو نقصان فى سعره منذ أيام حيث أن هذا السعر هو آخر ما سجلته العملة الأمريكية في تعاملات أمس .

تحديث بمتابعة أحدث التغيرات فى أسعار العنالع الأجنبية نجد أن متوسط سعر الدولار اليوم مازال مستقر على أخر سعر سجلة بالأمس 17.90ج حيث أن ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يعد من الإيجابيات التى حدثت فى الأ قتصاد المصري فى الفترة الأخيرة.

تحديث بعد متابعة حركة صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنية المصري يتبين أن حالة أستقرار السعر تسود فى جميع البنوك المصرية والبنوم الخاصة حيث أن متوسط سعر صرف الدولار اليوم 17.89ج أنتظرونا مع متابعة حصريا بشكل يومى للتغيرات فى أسواق العملات .