أسعار الدولار والعملات في ليبيا اليوم بالبنك المركزي والسوق الموازية الثلاثاء 27-11-2018

نقدم لكم عبر هذا الموضوع أسعار صرف عملة ليبيا الوطنية الدينار مقابل العملات الأجنبية اليوم، حيث نستعرض معكم أخبار سوق بورصة العملات وسعر صرف الدينار الليبي في البنك المركزي وكذلك السوق السوداء، أمام اشهر العملات الدولية والعربية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه المصري والريال السعودي وغيرها الكثير، في تقرير شامل يتناول بورصة الدولار محدث بشكل يومي إن شاء الله.

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي صباح اليوم في البنك المركزي حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح سعر الشراء بقيمة 1.3944 دينار أما سعر البيع فكان 1.4014 دينار ليبي، بينما يختلف سعر الدولار في السوق الموازي أو ما يعرف بالسوق السوداء في ليبيا بدرجة كبيرة حيث كان كان السعر اليوم 5.220 لكل دولار، ليزيد بذلك بشكل عام السعر في السوق الموازي بنسبة كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الدولار الرسمي في البنوك الليبية.

أسعار صرف العملات اليوم في ليبيا السوق السوداء

هذا الجدول يحتوي على سعر بيع وشراء الدينار الليبي مقابل أشهر العملات وذلك في السوق السوداء، مع ملاحظة أن الأسعار تتغير باستمرار وفق عدة عوامل على مدار الساعة ولعل من أبرزها المدينة التي تحدث فيها المعاملة، حيث كانت الأسعار على النحو التالي

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.220 دينار 5.210 دينار اليورو 5.880 دينار 5.800 دينار الجنية الاسترليني 6.500 دينار 6.420 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار الجنية المصري 0.281 دينار 0.272 دينار الدولار الكندي 4.020 دينار 3.940 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي اليوم في البنك المركزي

هذا الجدول يحتوي على أسعار صرف العملات الرسمية من قبل البنك المركزي الليبي وفق آخر تحديث له بشأن اسعار العملات حيث كان سعر صرف الدينار اليوم على النحو التالي

العملة الوحدة بيع شراء الجنيه الاسترليني جنيه واحد 1.7948 د‫.‬ل 1.7858 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 1.589 د‫.‬ل 1.5811 د‫.‬ل الدولار الامريكي دولار واحد 1.4014 د‫.‬ل 1.3944 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 1.0576 د‫.‬ل 1.0523 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 1.014 د‫.‬ل 1.009 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 1.4043 د‫.‬ل 1.3973 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.1542 د‫.‬ل 0.1535 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.1632 د‫.‬ل 0.1624 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.213 د‫.‬ل 0.2119 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 1.23 د‫.‬ل 1.23 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 0.3735 د‫.‬ل 0.3716 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 0.3815 د‫.‬ل 0.3796 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 0.4777 د‫.‬ل 0.4753 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.118 د‫.‬ل 0.118 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.1473 د‫.‬ل 0.1466 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل فرنك افريقي 100 فرنـك 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.209 د‫.‬ل 0.208 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2679 د‫.‬ل 0.2666 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.2017 د‫.‬ل 0.2007 د‫.‬ل

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تتواجد العديد من العمالة المصرية للعمل في دولة ليبيا وكذلك يتواجد العديد من الشعب الليبي في مصر، ونتيجة لذلك يمثل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي أحد الاهتمامات المشتركة بين الفئتين، ووصل سعر الدينار مقابل الجنيه اليوم في السوق السوداء ما قيمته 0.281 لكل جنيه مصري، ورغم حظر الدولة المصرية السفر إلى ليبيا بشكل رسمي إلا أن أغلب العمالة المصرية تقوم بعملية هروب عبر الحدود الغربية، وذلك بحثا عن العمل ولقمة العيش، رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا حاليا.