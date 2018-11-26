أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود الثلاثاء 27-11-2018

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أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود الثلاثاء 27-11-2018
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق السوداء اليوم

نستعرض معكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الأسود لتجارة وتداول العملات الأجنبية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك السودانية والسوق الأسود، حيث يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي في شهر فبراير 2018 بشأن تخفيض وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الدولية، ويهدف البنك المركزي السوداني من وراء تلك الخطوة الإصلاحية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنوك الرسمية وكذلك السوق الأسود في تقرير شامل محدث بشكل يومي.

 

أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود

تنتشر في العديد من دول العالم فكرة تجارة وتداول العملات في السوق السوداء، وذلك استغلال لبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ويشهد سعر صرف الدولار واليورو والعملات في السوق الأسود بالسودان زيادة ملاحظة في الأسعار عن السعر المتداول في البنوك، وكان السعر في السوق الحرة وفق مؤشر النيلين اليوم على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 54.50
الريال السعودي 14.53
اليورو الأوروبي 61.58
الدرهم ألإمارتي 14.93
الريال القطري 14.95
الجنيه المصري 3.05
الجنيه الاسترليني 69.76
الدينار الكويتي 135.20

 

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سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم

يعتبر الدولار العملة الدولية الأولي في مجال التجارة العالمية، ويؤثر مستوى سعر صرف الدولار على العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدول وكذلك الأفراد، حيث كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك  السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
47.5000
47.7375
بنك بيبلوس أفريقيا
47.5000
47.7375
البنك السعودي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
47.5000
47.7375
بنك النيل الأزرق المشرق
47.5000
47.7375
البنك السوداني الفرنسي
47.5000
47.7375
بنك التضامن الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الوطني الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الجزيرة السوداني الأردني
47.5000
47.7375
بنك فيصل الإسلامي السوداني
47.5000
47.7375
بنك المال المتحد
47.5000
47.7375
البنك الزراعي السوداني
47.5000
47.7375
البنك السوداني المصري
47.5000
47.7375
البنك الأهلي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الثروة الحيوانية
47.5000
47.7375
مصرف السلام
47.5000
47.7375
مصرف التنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك البركة السوداني
47.5000
47.7375
البنك العربى السودانى
47.5000
47.7375
بنك النيل
47.5000
47.7375
مصرف المزارع التجاري
47.5000
47.7375
بنك العمال الوطني
47.5000
47.7375
بنك أمدرمان الوطني
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الوطني
47.5000
47.7375
البنك العقاري التجاري
47.5000
47.7375
بنك النيلين للتنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك تنمية الصادرات
47.5000
47.7375
بنك الإستثمار المالي
47.5000
47.7375
بنك آيفوري
47.5000
47.7375
بنك الشمال الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الساحل والصحراء
47.5000
47.7375
البنك الإسلامي السوداني
47.4990
47.7375
البنك الأهلي المصري
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الخليج
47.5000
47.7375

 

أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود الثلاثاء 27-11-2018
سعر الدولار في السودان اليوم

 

 سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

العملة الثانية من حيث الأهمية في سوق صرف العملات في السودان هي عملة دول الاتحاد الأوروبي، وكان سعر صرف اليورو اليوم مقابل العملة الوطنية السودانية على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو
بنك الخرطوم
54.1476
54.4184
بنك بيبلوس أفريقيا
54.1476
54.4184
البنك السعودي السوداني
54.1476
54.4184
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
54.1476
54.4183
بنك النيل الأزرق المشرق
54.1476
54.4183
البنك السوداني الفرنسي
54.1476
54.4184
بنك التضامن الإسلامي
54.1476
54.4176
بنك قطر الوطني الإسلامي
53.8698
54.1391
بنك الجزيرة السوداني الأردني
54.1476
54.4184
بنك فيصل الإسلامي السوداني
54.1476
54.4184
بنك المال المتحد
54.1476
54.4184
البنك الزراعي السوداني
54.1476
54.4184
البنك السوداني المصري
54.1476
54.4184
البنك الأهلي السوداني
54.1476
54.4180
بنك الثروة الحيوانية
54.1476
54.4184
مصرف السلام
54.1476
54.4184
مصرف التنمية الصناعية
54.1476
54.4184
بنك البركة السوداني
54.1476
54.4184
البنك العربى السودانى
54.1476
54.4184
بنك النيل
54.1476
54.4183
مصرف المزارع التجاري
54.1476
54.1476
بنك العمال الوطني
54.1476
54.4183
بنك أمدرمان الوطني
54.1476
54.4183
بنك أبوظبي الوطني
54.1476
54.4184
البنك العقاري التجاري
54.1476
54.4183
بنك النيلين للتنمية الصناعية
54.1476
51.4184
بنك تنمية الصادرات
54.1476
54.4184
بنك الإستثمار المالي
54.1476
54.4184
بنك آيفوري
54.1476
54.4180
بنك الشمال الإسلامي
54.1476
54.4184
بنك الساحل والصحراء
54.1476
54.4184
البنك الإسلامي السوداني
54.1476
54.4184
البنك الأهلي المصري
54.1476
54.4184
بنك أبوظبي الإسلامي
54.1476
54.4183
بنك قطر الإسلامي
54.1476
54.4183
بنك الخليج
54.1476
54.4184

 




     