أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود الثلاثاء 27-11-2018

نستعرض معكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الأسود لتجارة وتداول العملات الأجنبية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك السودانية والسوق الأسود، حيث يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي في شهر فبراير 2018 بشأن تخفيض وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الدولية، ويهدف البنك المركزي السوداني من وراء تلك الخطوة الإصلاحية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنوك الرسمية وكذلك السوق الأسود في تقرير شامل محدث بشكل يومي.
أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود
تنتشر في العديد من دول العالم فكرة تجارة وتداول العملات في السوق السوداء، وذلك استغلال لبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ويشهد سعر صرف الدولار واليورو والعملات في السوق الأسود بالسودان زيادة ملاحظة في الأسعار عن السعر المتداول في البنوك، وكان السعر في السوق الحرة وفق مؤشر النيلين اليوم على النحو التالي
|العملة
|السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني
|الدولار الأمريكي
|54.50
|الريال السعودي
|14.53
|اليورو الأوروبي
|61.58
|الدرهم ألإمارتي
|14.93
|الريال القطري
|14.95
|الجنيه المصري
|3.05
|الجنيه الاسترليني
|69.76
|الدينار الكويتي
|135.20
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سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم
يعتبر الدولار العملة الدولية الأولي في مجال التجارة العالمية، ويؤثر مستوى سعر صرف الدولار على العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدول وكذلك الأفراد، حيث كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|
بنك الخرطوم
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.4990
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
العملة الثانية من حيث الأهمية في سوق صرف العملات في السودان هي عملة دول الاتحاد الأوروبي، وكان سعر صرف اليورو اليوم مقابل العملة الوطنية السودانية على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء اليورو
|سعر بيع اليورو
|
بنك الخرطوم
|
54.4184
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
54.4184
|
البنك السعودي السوداني
|
54.4184
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
54.4183
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
54.4183
|
البنك السوداني الفرنسي
|
54.4184
|
بنك التضامن الإسلامي
|
54.4176
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
54.1391
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
54.4184
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
54.4184
|
بنك المال المتحد
|
54.4184
|
البنك الزراعي السوداني
|
54.4184
|
البنك السوداني المصري
|
54.4184
|
البنك الأهلي السوداني
|
54.4180
|
بنك الثروة الحيوانية
|
54.4184
|
مصرف السلام
|
54.4184
|
مصرف التنمية الصناعية
|
54.4184
|
بنك البركة السوداني
|
54.4184
|
البنك العربى السودانى
|
54.4184
|
بنك النيل
|
54.4183
|
مصرف المزارع التجاري
|
54.1476
|
بنك العمال الوطني
|
54.4183
|
بنك أمدرمان الوطني
|
54.4183
|
بنك أبوظبي الوطني
|
54.4184
|
البنك العقاري التجاري
|
54.4183
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
51.4184
|
بنك تنمية الصادرات
|
54.4184
|
بنك الإستثمار المالي
|
54.4184
|
بنك آيفوري
|
54.4180
|
بنك الشمال الإسلامي
|
54.4184
|
بنك الساحل والصحراء
|
54.4184
|
البنك الإسلامي السوداني
|
54.4184
|
البنك الأهلي المصري
|
54.4184
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
54.4183
|
بنك قطر الإسلامي
|
54.4183
|
بنك الخليج
|
54.4184