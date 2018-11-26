أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود الثلاثاء 27-11-2018

نستعرض معكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الأسود لتجارة وتداول العملات الأجنبية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك السودانية والسوق الأسود، حيث يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي في شهر فبراير 2018 بشأن تخفيض وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الدولية، ويهدف البنك المركزي السوداني من وراء تلك الخطوة الإصلاحية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنوك الرسمية وكذلك السوق الأسود في تقرير شامل محدث بشكل يومي.

أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود

تنتشر في العديد من دول العالم فكرة تجارة وتداول العملات في السوق السوداء، وذلك استغلال لبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ويشهد سعر صرف الدولار واليورو والعملات في السوق الأسود بالسودان زيادة ملاحظة في الأسعار عن السعر المتداول في البنوك، وكان السعر في السوق الحرة وفق مؤشر النيلين اليوم على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني الدولار الأمريكي 54.50 الريال السعودي 14.53 اليورو الأوروبي 61.58 الدرهم ألإمارتي 14.93 الريال القطري 14.95 الجنيه المصري 3.05 الجنيه الاسترليني 69.76 الدينار الكويتي 135.20

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سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم

يعتبر الدولار العملة الدولية الأولي في مجال التجارة العالمية، ويؤثر مستوى سعر صرف الدولار على العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدول وكذلك الأفراد، حيث كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 47.5000 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 بنك النيل 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.4990 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000 47.7375

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

العملة الثانية من حيث الأهمية في سوق صرف العملات في السودان هي عملة دول الاتحاد الأوروبي، وكان سعر صرف اليورو اليوم مقابل العملة الوطنية السودانية على النحو التالي