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أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 و سعر كرتونة البيض

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

أسعار الدواجن في مصر, تعد من أهم الأشياء التي تهم الشارع المصري ويتابع أسعارها بشكل يومي خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتكون البديل للأسرة عوضا عن اللحوم وكانت مصر شهدت العام الماضي موجة من غلاء الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية مما أدى الى تذبذب الأسعار بشكل عام ومن بينهم أسعار الطيور و الدواجن وسعر البيض والكتاكيت ومن الأسباب التي أدت الى ذلك هو تفاوت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما أدى الى ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في مصر والتي يجب أن تكون صحيه وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي قد يتسبب في احداث ضرر للمواطن.

أسعار الدواجن في مصر.

والجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الدواجن ينتج عنه ارتفاع بجميع المشتقات فنلاحظ ارتفاع في سعر الكتاكيت وبالتالي يرتفع سعر  البيض سواء كان البيض الأبيض أو البيض الأحمر حيث أنه المعوض الوحيد عن عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن  والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء ولا تستغنى عنه ربة المنزل في تحضير الوجبات والحلويات ومن خلال هذا الجدول التفصيلي نعرض لكم أحدث أسعار الدواجن في مصر.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 و سعر كرتونة البيض

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو25.00 جنيه25.50 جنيه
لحم ساسوكيلو39.00 جنيه39.50 جنيه
لحم بلديكيلو29.50 جنيه29.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم.

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.75 جنيه07.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم4.80 جنيه5.00 جنيه

أسعار الدواجن في مصر.

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم06.50 جنيه07.00 جنيه
بط مسكوفييوم17.00 جنيه17.50 جنيه
بط مولارديوم18.00 جنيه18.50 جنيه

وكانت الأسواق المصرية شهدت في الفترة السابقة ارتفاع طفيف في سعر الدواجن غير مؤثر على استقرار الأسعار وفي نفس السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الأسعار مستقرة نتيجة تراجع الطلب خلال الأيام الحالية وذلك يعود الى تحسن الوضع الإقتصادي للبلاد واستقرار سعر الورقة الخضراء في مصر منذ نهاية عام 2017 حتى الأن ومن المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار في جميع السلع وخاصة سعر الدواجن الذي يعتمد على استيراد العلف والأداوية من الخارج بالعملة الصعبة.

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 و سعر كرتونة البيض

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه34.00 جنيه34.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه33.00 جنيه33.50 جنيه
بيض بلديكرتونه38.00 جنيه38.50 جنيه


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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