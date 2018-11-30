ننشر لمتابعينا الكرام متابعي موقعنا نجوم مصرية عرض كامل عن أسعار الدواجن اليوم السبت 01-12-2018 في المزارع والأسواق التجارية، وتشمل هذه الأسعار كلاً من أسعار الفراخ البلدي والبط بجميع أنواعه والفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض، الجدير بالذكر أن الأسعار قد ارتفعت هذه الأيام نتيجة إلى ارتفاع أسعار العلف والكهرباء مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتعتبر هذه الأسعار منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ويتم تحديث هذه الأسعار فور حدوث أي تغير في بورصة الدواجن على مدار اليوم بشكل تفصيلي ولحظي.

أسعار الدواجن اليوم السبت 01-12-2018

لا شك أنه من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن هو سعر الدولار، حيث يؤثر على جميع أسعار السلع والتعاملات اليومية، لذلك ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار العلف، وأيضاً ارتفاع سعر الأدوية الخاصة بالطيور، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، أيضاً من العوامل المؤثرة على بورصة الدواجن العمومية العرض والطلب بالسوق المصري، حيث أن الطلب عليها كثير، فهي لا غنى عنها، وبارتفاع أسعارها يرتفع أسعار البيض أيضاً، ونقدم لكم متابعينا الكرام جدول تفصيلي عن أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري، ويتم تحديثه فور تغير السعر في السوق المصري وفي المزارع:-

النوع الفئة السعر لحم بلدي كيلو 29.50 جنيه لحم ساسو كيلو 26.50 جنيه لحم أبيض كيلو 22.50 جنيه كتكوت بلدي فرخ 4.50 جنيه كتكوت ساسو فرخ 2.25 جنيه كتكوت أبيض فرخ 5.25 جنيه بط مولار كيلو 17.00 جنيه بط مسكوفي كيلو 17.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 38.00 جنيه بيض أحمر كرتونه 38.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 36.00 جنيه

توقعات اسعار الدواجن خلال الفترة القادمة

هناك توقعات تشير بارتفاع اسعار الدواجن خلال الفترة القادمة بسبب كثرة الطلب عليها، وبسبب دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة مما يؤدي إلى نفوق أعداد هائلة من الفراخ فيقل العرض مقارنة بالطلب، وقد أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن طبق البيض يتراوح سعره ما بين 28 جنيه إلى 32 جنيها في المزرعة وسعر كيلو الدواجن ما بين 24 إلى 26 جنيها.

خلال الفترة القادمة بسبب كثرة الطلب عليها، وبسبب دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة مما يؤدي إلى نفوق أعداد هائلة من الفراخ فيقل العرض مقارنة بالطلب، وقد أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن طبق البيض يتراوح سعره ما بين 28 جنيه إلى 32 جنيها في المزرعة ما بين 24 إلى 26 جنيها. وقد أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن السبب وراء هذا الارتفاع هو زيادة أسعار العلف، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهناك احتمال كبير بارتفاع سعر العلف، مما سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الدواجن، الجدير بالذكر أن اسعار الدواجن قد انخفضت الفترة الماضية، بسبب انتشارها بكميات كبيرة في الأسواق، حيث تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وجهات تابعة للدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيهاً، مما أدى إلى انخفاض قيمتها في الأسواق بشكل عام خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن قد انخفضت الفترة الماضية، بسبب انتشارها بكميات كبيرة في الأسواق، حيث تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وجهات تابعة للدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيهاً، مما أدى إلى انخفاض قيمتها في الأسواق بشكل عام خلال هذه الفترة. صرح رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، وأشار سيادته إلى سبب تراجع أسعار الدواجن زيادة المعروض في السوق، حيث أن أسعار العلف ثابتة ولم تتغير خلال هذه الفترة، تابعونا.

تحديث: أسعار الدواجن اليوم السبت 01-12-2018

استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت 01-12-2018 في المزارع والأسواق التجارية، حيث يهتم بها ويتابعها باستمرار شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وعلى رأسهم أصحاب المزارع، وكذلك البائع والمشتري المهتمين بمعرفة الأسعار الصحيحة، وقد سجل متوسط سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك اليوم 29 جنيه، تابعونا ومزيد من التحديثات والتفاصيل عن أسعار الدواجن اليوم.

يرجى ترك تعليقكم بتوقعاتكم لما قد يحدث في بورصة الدواجن العمومية خلال الفترة المقبلة.