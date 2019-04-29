أسعار الدواجن اليوم الأثنين 29 أبريل 2019.. تعرف علي سعر الفراخ والرومي

نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2019، كما يقدم موقع نجوم مصرية لجمهوره أسعار كافة الطيور ومنها اسعار اللحم الابيض من الفراخ وكذلك أسعار البط، وايضاً أسعار الكتاكيت وأسعار الرومي.

واستقرت أسعار الدواجن اليوم الأثنين، بمختلف أنواعها، وذلك علي حسب ما سجلته بورصة الدواجن الرئيسية وأغلقت تعاملاتها أمس الأحد الموافق 28 أبريل 2019، لتعلن أسعار الدواجن في السوق.

ونقدم لكم تحديث بشكل يومي على ما يطرأ من جديد على أسعار الدواجن في البورصة، ليخبر جمهوره بشكل مستمر بأسعار الفراخ والبط ولحم الأمهات، كما يقدم أسعار كراتين البيض الأبيض والأحمر والبلدي، وأسعار الكتاكيت.

ونقدم لكم في هذا التقرير أسعار كل من الفراخ البلدي، وأسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين، وايضاً نقدم لكم أسعار بورصة البيض وبورصة الفراخ بشكل عام، وأسعار الكتاكيت وأسعار البيض. وأسعار البط.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 30 الأمهات كيلو 21 لحم ساسو كيلو 39 لحم بلدي كيلو 39 لحم رومي برونزي كيلو 45 لحم رومي أبيض كيلو 45 لحم بط مسكوفي كيلو 45 لحم بط مولار كيلو 34 بيض أبيض كرتونه 36 بيض أحمر كرتونه 36 بيض بلدي كرتونه 45 كتكوت أبيض عمر يوم من 7.3 إلى 11.5 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 4.25 إلى 5 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 1.3 إلى 1.75جنيه

ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن في هذه الفترة إلى زيادة أعداد الدواجن النافقة في الفترات الماضية بسبب تقلب وسوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب ما أعلنته بورصة الدواجن العمومية.

وأعلنت بورصة الدواجن اليوم الأثنين، عن سعر الفراخ البيضاء للكيلو والذي سجل 30 جنيه مصري، كما أنه يوجد انخفاض في سعر الساسو بمقدار جنيه، ويشهد سعر الكتكوت الساسو ثبات في السعر. ارتفاع أسعار الدواجن وسجلت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعاً طفيفاً، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق وذلك بسبب موسم رمضان، وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم 30 جنيهاً، أما كرتونه البيض الأبيض فقد سجلت سعر 36 جنيه، أما كرتونة البيض البلدي فسجلت 45 جنيها، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من من 7.3 إلى 11.5 جنيه، والكتكوت البلدي وصل الي 1.3 إلى 1.75 جنيه.

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