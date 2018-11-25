سنقوم اليوم بعرض أسعار الدراجات “العجل” فى مصر أو ما يطلق عليها بالعامية في مصر العجل وذك من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يعد العجل من أهم وسائل الترفيه في مصر ويعد أيضاً من وسائل المواصلات الشائعة جدا والتي توجد في جميع أنحاء مصر ويستخدمها كلا من الكبار والصغار، ويتم استخدام العجل في الأمور السريعة أو استخدامها في الرياضة فهي مفيدة جدا لتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان كما أنها تساعد في تنشيط عضلة القلب وهناك العديد من المسابقات التي يتم استخدام العجل بها وأنها من أهم النشاطات التي من السهل ممارستها.

أسعار الدراجات “العجل” فى مصر

أسعار الدراجات “العجل” فى مصر، يتم اختلاف أسعار العجل في مصر من حيث الماركة والإمكانيات التي تتميز بها الدراجة حيث يوجد الكثير من الأنواع والأشكال والمقاسات التي تختلف بها كل دراجة عن الأخري وأيضا يوجد ما يتناسب مع الأطفال ودرجات أخري تتناسب مع الكبار والشباب والعديد من الأنواع التي تتناسب مع المسابقات والتحديات وكل منها ذات سعر مناسب لها، وقد شهد سوق الدرجات في الفترات الأخيرة ارتفاع هائل في الأسعار حيث تم ارتفاع أسعار الخامات التي يتم صنع الدرجات منها والإمكانيات التي يتم إضافتها إلي الدرجات، وتبدأ أسعار الدرجات للأطفال من سعر 400 جنية وتكون أقل الدرجات في الإمكانيات ,اصغرهم في الحجم وقد تكون في بعض الأوقات من الدرجات المستعملة من قبل ولكنها ذات حالة جيدة.

أسعار الدراجات “العجل” فى مصر 2018

أسعار الدراجات “العجل” فى مصر، ونقوم الآن بعرض أسعار الدرجات والتي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة وكما ذكرنا من قبل أنه يوجد درجات للأطفال ودرجات للشباب ودرجات أخري للمسابقات لذلك تختلف أسعارهم.

سعر درجات الأطفال في مصر تتراوح ما بين 400 جنية مصري إلي 1000 جنية مصري.

سعر درجات الشباب في مصر تتراوح ما بين 1200 جنية إلي 2000 جنية مصري.

سعر درجات المسابقات يتم تحديد سعرها علي حسب ما يت أختياره من إمكانيات بها حيث تتراوح سعرها أعلى من 3000 جنيهاً.

وتلك كانت أسعار الدرجات في السوق المحلي بمصر وقد تصل سعر الدرجات إلي 38 ألف جنية مصري وتلك هي أغلي الدرجات في مصر، وبهذا نكون قد تحدثنا عن أسعار الدراجات بكل شمولية.