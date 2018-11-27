أسعار الخضار والفاكهة اليوم 27 /11 /2018

كما اعتدنا عزيزي القارئ على تقديم أخر أسعار سوق الخضار والفاكهة من خلال موقع نجوم مصرية، يسعدنا أن نعرض عليك الأسعار المسجلة اليوم الاثنين الموافق 27 /11 /2018 بسوق العبور للجملة، والتي شهدت استقرار كبيرا في أسعار الخضار والفاكهة، فمثلا سجلت الطماطم سعر تراوح بين 1.75 و 4.25 جنيه للكيلو، بينما سجلت البطاطس سعر من 3 إلى 5، وسعر البصل من 3 إلى 5.5 جنيها، والبسلة سعر تراوح بين 7و 10 جنيها، وبخصوص أسعار الفاكهة، فقد سجلت الجوافة سعر تراوح بين 3 و 8 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار البرتقال بين 2 و 4 جنيها للكيلو، وفيما يلي الأسعار التفصيلية بالسوق اليوم.

أسعار الخضار اليوم 27 / 11 /2018

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى طماطم 1.75 4.25 بطاطس 3 5 بصل 3 5.5 كوسه 4 6.5 جزر 2 5 فاصوليا 6 9 باذنجان 1 3 فلفل رومي 3 5.5 فلفل حامي 2 4 فلفل ألوان 10 15 خيار صوب 4 5 خيار بلدي 2.5 4 بسلة 7 10 سبانخ 3 5 قلقاس 3 5

أسعار الفاكهة اليوم 27 / 11 /2018

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى جوافه 3 8 برتقال بلدي 2 4 برتقال سكري 3 4 برتقال أبو سرة 2 4 يوسفي 2 4.5 ليمون 5 8 عنب كرمسن 15 20 عنب رومي احمر 3 5 تفاح أمريكاني / إيطالي 18 20 تفاح سوري / لبناني 10 18 بلح سماني 0 0 بلح زغلول 0 0 بلح رملي 7 0 تين برشومي 5 10 رمان 4 10 كانتلوب 5 8 كاكا 5 10 فراولة 9 13 كمثرى ثلاجة 0 0

يجب الإشارة هنا إلى أن الأسعار السابقة هي الأسعار المعلنة بسوق الجملة من موقع السوق نفسة وليست السعر النهائي لدي تاجر التجزئة، ويجب إضافة عليها قيمة مصروفات النقل وقيمة الفاقد بالإضافة إلى هامش الربح لتاجر التجزئة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة.