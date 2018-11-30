أسعار الخرفان الصغيرة فى مصر، تختلف أسعار الخرفان الصغيرة والكبيرة عن أسعار العجول سواء كان من البقر أو الجاموس، حيث شهد العام الماضي ارتفاع في أسعار العجول فيما بلغ سعرها نحو 65 ألف جنيه مصري، والسعر شهد ارتفاع خلال تعاملات التجار العام الحالي، وشهدت معه ارتفاع في سعر الماعز والجديان وعجول البقر، ومن خلال ذلك المقال سنتعرف على سعر الخرفان الصغيرة في مصر وسعر العجول داخل الأسواق المصرية.

أسعار الخرفان الصغيرة في مصر

تختلف أسعار الخرفان الصغيرة من مكان بيعها لمكان آخر، حيث انه ينخفض سعر الخرفان الصغيرة في مناطق الأرياف والمناطق الشعبية، كما يقبل الكثير من الناس في شراء الخرفان الصغيرة من مناطق الأرياف، كما يزيد الإقبال على شراء لحم الضان بسبب سهولة هضمها واستخدامها في أنواع كثيرة من الأطعمة المختلفة.

ارتفعت أسعار لحم الخروف خلال العام الحالي عن الأعوام السابقة، ويجب قبل شراء الخروف التأكد من صحته وسلامته وانه خالي من الإمراض وليس نصاب بالجروح أو ميكروبات آو أن العين تدمع بكثرة، والصوف وبرها لامع، والخروف ليس كسلان ولا مصاب بالخمول ولكن نشيط وسريع الحركة، وليست رفيعة آو وجود بها نوع من أنواع المرض الواضح عليها.

ومن المتعارف علي بان سعر الخروف يزداد في الأماكن الراقية وفي الأعياد والمواسم، وصرح عدد من تجار المواشي والخرفان بان الأسعار خلال العام الحالي مرتفعة منذ عيد الأضحى بسبب إقبال الناس على شراء الأضاحي، كما أن ارتفاع سعر العلف والعليقة الخاصة بالمواشي، كما يوجد أسباب كثيرة وعوامل تعمل على ارتفاع سعر الخرفان.

يختلف سعر الخروف في جمهورية مصر العربية من بين محافظة لأخرى، حيث أن سعر الخروف يبدأ من 3 ألاف جنيه مصري، كما تشهد بعض الأسواق ارتفاع في سعر لحوم الضأن وارتفاع سعر العلف والبرسيم الذي بلغ سعره للطن حوالي 600 جنيه مصري، وبل سعر علف المواشي للطن حوالي 2500 جنيه مصري، وأما عن سعر الخرفان الصغيرة في السوق المصري فإنها يتمثل في الأتي:

سعر الخروف يتراوح ما بين 3.800 جنيه مصري إلى 7.700 جنيه مصري.

سعر الجدي يتراوح ما بين 1.900 جنيه مصري إلى 2.700 جنيه مصري.

سعر الماعز يتراوح ما بين 2.800 جنيه مصري إلى 3.800 جنيه مصري.

سعر العجل يتراوح ما بيم 19 ألف جنيه مصري إلى 65 ألف جنيه مصري، ويتحدد السعر وفق وزن العجل حيث يتراوح وزن العجل ما بين 300 كيلو إلى 1000 كيلو جرام.

سعر لحم الخروف والعجول

على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولكن يوجد شريحة من المجتمع تقبل على شراء اللحوم الحمراء خصوصا أوقات المواسم والأعياد، وبسبب ارتفاع العلف ارتفعت أسعار اللحوم أيضا حيث قد بلغ سعر لحم الضان ما بين 60 جنيه إلى 65 جنيه مصري، وسعر كيلو لحم العجول يبلغ نحو 75 جنيه مصري، سعر كيلو لحم الماعز يبلغ نحو 55 جنيه مصري.