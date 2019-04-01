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أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الإثنين 1-4-2019 في مصر جميع الشركات المصرية لمواد البناء تحديث يومي بالجنيه المصري

كتب محمد عصام آخر تحديث

نستعرض معاً أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي، كما نعمل أولاً بأول تحديث هذة الجداول في حالة تواجد أي تغيرات في السعر، كما يجد المتابع حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصاً بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وهنا صار سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الإستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.

أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.

أسعار الأسمنت في مصر

المصنعاسم المنتجالسعر تسليم أرض المصنع
السويديالسويدي880 جنيه
أسمنت مصر بني سويفمصر بني سويف840 جنيه
أسمنت طرةطرة860 جنيه
أسمنت حلوانحلوان860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس850 جنيه
أسمنت العريشالعسكري835 جنيه
أسمنت سيناءسيناء835 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيه
أسمنت أسيوطالمهندس_______
الشركة العربية للأسمنتالنصر850 جنيه
المسلح870 جنيه

أسعار الحديد في مصر

المصنعاسم المنتجالسعر بالجنيه المصري
المصريينالمصريين11600
بشايبشاي11600
عزعز11600
عز الدخيلة11600
الجارحيالجارحي10150
الكوميالكومي11430
العتالالعتال——
المراكبيالمراكبي11550
العشريالعشري11500
الجيوشيالجيوشي11500
مصر ستيلمصر ستيل11500

لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.

– حالة الإستقرار لازالت على نحو ملحوظ مسيطرة على سعر مواد البناء في الأسواق المصرية المحلية حتى تلك اللحظة، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال.
– نتابع سوياً آخر مستجدات وتطورات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المصرية على مدار الساعة، وعند حدوث التغيير في السعر، حيث لوحظ هبوط طفيف في سعر طن الأسمنت بجميع الشركات.


عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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