أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في المحافظات المصرية للمستهلك وتسليم أرض المصنع

نقدم لكم أخبار بورصة أسعار الحديد اليوم في المصانع والشركات العاملة والمتواجدة في السوق المصري، حيث نستعرض سعر الحديد اليوم في مصر تسليم أرض المصنع وكذلك سعر الحديد للمستهلك النهائي، لأغلب مصانع حديد التسليح سواء كان منتج حديد عز الذي يعتبر واحد من أشهر المصانع في هذا المجال، أو حديد المصريين والجارحي وبيشاي ومصر ستيل وغيرها الكثير، وتشهد حاليا أسعار الحديد في مصر بعض الاستقرار، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي تعرض لها في أواخر عام 2017، ورغم هذا الاستقرار في السعر إلا أنه من وجهة نظر المستهلك المصري فأن متوسط سعر يقارب مستوى 13 ألف جنيه لطن حديد التسليح يعتبر مرتفع نسبيا، مما يؤدي إلى قلة حركة تداول بيع وشراء منتجات الحديد بمختلف أنوعها.

أسعار الحديد اليوم في مصر

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار حديد التسليح في مصر، وتشمل ثلاثة أسعار هي سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع، وسعر طن الحديد تسليم المستهلك الذي ينقسم وفق محافظة المستهلك سواء كانت في الوجه البحري أو الوجه القبلي، حيث تؤدي أسعار وتكاليف النقل إلى اختلاف قيمة سعر الحديد وفق المحافظة المقيم فيها المشتري لسلعة الحديد، وكان سعر الحديد اليوم للمستهلك في مصر الآن على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 12330 12450 12600 شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600 شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600 شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500 شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500 شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500 شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450 شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500 مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350 مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500 شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450 شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350 شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500 شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450 شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450 شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350 شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350 شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

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الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد ارتفاع أسعار الحديد خلال عام

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له أن أسعار الحديد قد ارتفعت في السوق المصري بشكل ملاحظ، حيث ارتفعت الأسعار بما يصل قيمته 3600 جنيه مصري لكل طن حديد، وذلك في مقارنة بين أسعار الحديد في نوفمبر لعام 2016 ونوفمبر 2017

المنتج السعر في نوفمبر 2016 السعر في نوفمبر 2017 نسبة الزيادة طن حديد التسليح 8573.3 12220.7 %42.45 أسمنت عادي 50 كم 40 44.4 %11 أسمنت أبيض 50 كم 80 92.70 %15.87 أسمنت حديدي 50 كم 40 48 %20

كذلك شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا خلال الفترة الزمنية ذاتها، ولعل أبرز وأهم سبب لذلك الارتفاع هو اتخاذ الحكومة المصرية قرار بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات، والذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر لعام 2016، كذلك زيادة سعر مدخلات الإنتاج مثل الحديد الخردة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

سعر الحديد في السوق المصرية الآن مبالغ فيه

أكد رئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن الأسعار الحالية للحديد في السوق المصري مبالغ فيه بدرجة كبيرة، وقد أوضح الزيني وجهة نظره بأن الأسعار على المستوى الدولي الخاصة بمنتجات ومدخلات صناعة الحديد قد انخفضت بنسبة كبيرة، لكن لم يقابلها انخفاض بنفس القيمة في السوق المحلية، وقد أشار الزيني إلى أن هناك شبهة استغلال للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية من قبل بعض مصانع الحديد، وذلك نتيجة قرار بعض الشركات بعدم تشغيل المصنع بكامل الطاقة الإنتاجية المتاحة له، مما يؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة أسعار الحديد في مصر، وهو ما يعود على تلك المصانع بزيادة في أرباحها الخاصة.

رئيس شعبة مواد البناء ينتقد عدم انخفاض أسعار الحديد في السوق المصري

انتقد السيد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات له قرار مصانع الحديد الذي تم اتخاذه خلال الأيام السابقة، والذي ترتب عليه انخفاض سعر الحديد في مصر بقيمة 300 جنيه فقط لكل طن، وذلك على الرغم من هبوط أسعار بعض خامات الحديد مثل البيليت عالميا بقيمة 50 دولار، وهو ما يقارب نحو ألف جنيه مصري ورغم ذلك قامت المصانع بتخفيض قيمة الثلث فقط (300 جنيه)، وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تصل في المتوسط ما بين 12600 إلى 13 ألف جنيه مصري، ويرجع ذلك الاختلاف إلى اسم المصنع المنتج لحديد التسليح.