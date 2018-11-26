سنتحدث اليوم في موضوعنا عن أسعار الحج القرعة والسياحي، يعد الحج والعمرة من الشعائر الدينية عند المسلمين في جميع أنحاء العالم والتي يرجو الجميع من الله سبحانه وتعالي أن يقوموا بتأديتها حتي يناولوا الثواب والرضي والبركة من الله، ويتطلع الكثير من الأفراد للسف للحج ولهذا لابد من القيام بالبحث عن أسعار تذاكر الحج ومعرفة كيفية وسيلة الطيران وما الخدمات التي تتوافر في الرحلة ولهذا سنقوم اليوم بعرض أسعار تذاكر الطيار للحج بالقرعة والسياحة.

أسعار الحج القرعة والسياحي

أسعار الحج القرعة والسياحي، يوجد اليوم الكثير من الشركات التي تعلن عن رحلات إلي السعودية والقيام بفريضة الحج للمسلمين ومنهم القرعة وذلك لتخفيض أسعار الحج عليهم ومنهم الحج الساحي وكل مرتبة لها الخدمات الخاصة بها فمثلا الحج المميز يكون بأسعار عالية جدا وهذا لما به من خدمات يتم تقديمها إلي المسافرين وأيضا يوجد حج بري وحج بحري وطيران ومن أكثر الشركات التي تقوم بمثل تلك الرحلات للحج والعمرة شراكه مصر للطيران تعد من الشركات المعتمدة جدا في رحلات الحج والعمرة والتي يتجه إليها الكثير من الحجاج لما لها من معاملة جيدة جدا وكل الخدمات متوافرة ويمكن أيضا حجز الفندق وكامل الرحلة وإضافتها علي التذاكر وغيرها من الأمور التي تساعد الحجاج علي الراحة النفسية وتأدية جميع الفرائض في الحج بكل سلامة وأمان وهدوء تام.

أسعار تذاكر الحج القرعة والسياحي 2018

أسعار الحج القرعة والسياحي، ونقوم الآن بعرض أسعار الحج القرعة والسياحي من القاهرة إلي جدة أو من القاهرة إلي الدينة وعدد الأيام التي يتم قضائها.

رحلة من القاهرة إلي جدة إلي القاهرة مره أخري بسعر 15 ألف جنية.

رحلة الحج من القاهرة إلي المدينة إلي القاهرة مره أخري بسعر 15.3 ألف جنية من 18 إلي 23 يوم.

رحلة من القاهرة إلي جدة إلي القاهرة بسعر 16.8 ألف جنية.

رحلة من القاهرة إلي جدة إلي المدينة والرجوع مرة أخري إلي القاهرة بسعر 17.100 ألف جنية مدة 16 يوم أو أقل.

رحلة من القاهرة إلي جدة إلي القاهرة مره أخري بسعر 18 ألف جنية.

الحج المميز بسعر 32.000 ألف جنية، ودرجة رجال الأعمال بسعر 35.100 ألف جنية.