أسعار الثلاجات في مصر 2018 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار)

أسعار الثلاجات في مصر 2018 , تعد من الأمور الأساسية التي تهم كل الأسر المصرية نظرا لكون الثلاجة من الأجهزة المهمة لذلك فالجميع لا يستغني عن وجودها في المنزل، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة وبأسعار تختلف من شركة الى أخرى كما تتنوع مقاسات الثلاجات التي تبدأ من 8 قدم الى 29 قدم كما أنه يوجد العديد من الماركات والموديلات العالمية من الثلاجات في الأسواق والتي تم تطويرها بمميزات تكنولوجيا ورفاهية عالية مثل (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى,هيتاشي, كريازي, الكتروستار).

أسعار الثلاجات في مصر 2018.

كما أن الثلاجة في المنزل لها فوائد لا تحصى ولا تعد فهي تستخدم فى حفظ الأطعمه والمواد الغذائية واللحوم والاسماك وغيرها وجود الثلاجة يغنيك عن التسوق اليومى حيث يمكنك شراء احتياجاتك وحفظها بها كما انها تمدك بالماء البارد وتساعد الثلاجة سيدة المنزل خاصة التي تعمل بوظيفة حكومية أو خاصة على طهى الطعام في الصباح وحفظه لحين عودتها من العمل ونرصد لكم اليوم أسعار الثلاجات في مصر 2018 عقب موجة من الغلاء وإرتفاع هائل في الأسعار بجميع السلع والمستلزمات المعيشية التي لا يستطيع المواطن الإستغناء عنها ولمعرفة أسعار شاشات التلفزيون من هنا

أسعار ثلاجات وايت ويل 2018.

ثلاجة وايت ويل 18 قدم السعر 14500

ثلاجة وايت ويل 20 قدم السعر 15500

ثلاجة وايت ويل 22 قدم السعر 19000

ثلاجة وايت ويل 24 قدم السعر 22000

ثلاجة وايت ويل 28 قدم السعر 25200

أسعار ثلاجات ال جى L G 2018

ثلاجة ال جى 14 قدم السعر 11700

ثلاجة ال جى 16 قدم بالحنفية ديجيتال السعر 19800

ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 16500

ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 11700

ثلاجة ال جى 21 قدم السعر 17500

ثلاجة ال جى 20 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 20500

ثلاجة ال جى 23 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 26000

ثلاجة ال جى 25 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 30700

ثلاجة ال جى 27 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 34000.

أسعار ثلاجات توشيبا 2018

الحجم 277 لتر السعر 4600 جنيه

الحجم 317 لتر السعر 5700 جنيه

الحجم 328 لتر عدد باب اثنين السعر 6300 جنيه

الحجم 335 لتر عدد اثنين باب السعر 6600 جنيه

الحجم 409 لتر السعر 12200 جنيه

الحجم 664 لتر عدد 2 باب السعر 24700 جنيه

الحجم 377 لتر السعر 7600جنيه

الحجم 307 لتر عدد ثلاثة باب السعر 4900 جنيه

الحجم 657 لتر السعر 22700 جنيه.

أسعار ثلاجات كريازى 2018

الحجم 11 قدم السعر 5300 جنيه

الحجم 12 قدم السعر 5800 جنيه

الحجم 14 قدم السعر 7900 جنيه

الحجم تيربو 16 قدم السعر 9300 جنيه

الحجم تيربو 18 قدم السعر 10000جنيه

الحجم 20 قدم السعر 13800جنيه.

أسعار ثلاجات سامسونج 2018

الحجم 516 لتر رقمية السعر 20300 جنيه

الحجم 320 لتر السعر 11400 جنيه

الحجم 350 لتر السعر 12300جنيه

الحجم 397 لتر السعر 13900جنيه

الحجم 454 لتر السعر 16600جنيه

الحجم 384 لتر السعر 13400 جنيه

الحجم 380 لتر السعر 13300جنيه.

أسعار ثلاجات الكتروستار 2018

الحجم 11 قدم السعر 4200 جنيه

الحجم 12 قدم السعر 4700جنيه

الحجم 14 قدم السعر 5400جنيه

الحجم 15 قدم السعر 7000جنيه.

أسعار ثلاجات شارب 2018

الحجم 12 قدم السعر 5900جنيه

الحجم 14 قدم السعر 6800 جنيه

الحجم 16 قدم السعر 8900 جنيه

الحجم 18 قدم السعر 9900 جنية

الحجم 20 قدم السعر 14200جنيه.

وعلى الجانب الأخر أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، تؤدى لانخفاض أسعار أغلبية أنواع السيارات الملاكى والثلاجات والتليفزيونات وأجهزة التكييف.

أسعار الثلاجات 2018

وايت ويل مينى بار 4,5 قدم ابيض… بسعر 2,950 جنية مصري

وايت ويل مينى بار 4,5 قدم لون فضي… بسعر 2,950 جنية مصري

يونيون إير ثلاجة 16 قدم نو فروست لون إستانلس… بسعر 5,995 جنية مصري

بيكو ثلاجة 290 لتر دي فروست لون سيلفر… بسعر 5,999 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 335 لتر لون سيلفر… بسعر 1,150 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 365 لتر باب زجاج بني نوفروست… بسعر 11,850 جنية مصري

بيكو ثلاجة 500 لتر نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 12,099 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة باب زجاج اسود 395 لتر نوفروست… بسعر 12,250 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 450 لتر نوفروست دي لون سيلفر… بسعر 13,551 جنية مصري

وايت بوينت ثلاجة 24 قدم نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 14,890 جنية مصري

وايت ويل توينز 655 لتر ثلاجة و فريزر نوفروست لون إينوكس… بسعر 19,999 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 28 قدم 720 لترنو فروست سيلفر… بسعر 22,450 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 509 لتر نوفروست لون أسود… بسعر 24,200 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج أسود و صانع ثلج… بسعر 27,200 جنية مصري

وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج بني… بسعر 28,333 جنية مصري

بيكو ثلاجة 590 لتر سايد باى سايد نوفروست ديجيتال بالحنفية لون استانليس… بسعر 30,099 جنية مصري