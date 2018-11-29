أسعار الثلاجات في مصر 2018 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار)

أسعار الثلاجات في مصر 2018 , تعد من الأمور الأساسية التي تهم كل الأسر المصرية نظرا لكون الثلاجة من الأجهزة المهمة لذلك فالجميع لا يستغني عن وجودها في المنزل، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة وبأسعار تختلف من شركة الى أخرى كما تتنوع مقاسات الثلاجات التي تبدأ من 8 قدم الى 29 قدم كما أنه يوجد العديد من الماركات والموديلات العالمية من الثلاجات في الأسواق والتي تم تطويرها بمميزات تكنولوجيا ورفاهية عالية مثل (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى,هيتاشي, كريازي, الكتروستار).
أسعار الثلاجات في مصر 2018.
كما أن الثلاجة في المنزل لها فوائد لا تحصى ولا تعد فهي تستخدم فى حفظ الأطعمه والمواد الغذائية واللحوم والاسماك وغيرها وجود الثلاجة يغنيك عن التسوق اليومى حيث يمكنك شراء احتياجاتك وحفظها بها كما انها تمدك بالماء البارد وتساعد الثلاجة سيدة المنزل خاصة التي تعمل بوظيفة حكومية أو خاصة على طهى الطعام في الصباح وحفظه لحين عودتها من العمل ونرصد لكم اليوم أسعار الثلاجات في مصر 2018 عقب موجة من الغلاء وإرتفاع هائل في الأسعار بجميع السلع والمستلزمات المعيشية التي لا يستطيع المواطن الإستغناء عنها ولمعرفة أسعار شاشات التلفزيون من هنا
أسعار ثلاجات وايت ويل 2018.
ثلاجة وايت ويل 18 قدم السعر 14500
ثلاجة وايت ويل 20 قدم السعر 15500
ثلاجة وايت ويل 22 قدم السعر 19000
ثلاجة وايت ويل 24 قدم السعر 22000
ثلاجة وايت ويل 28 قدم السعر 25200
أسعار ثلاجات ال جى L G 2018
ثلاجة ال جى 14 قدم السعر 11700
ثلاجة ال جى 16 قدم بالحنفية ديجيتال السعر 19800
ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 16500
ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 11700
ثلاجة ال جى 21 قدم السعر 17500
ثلاجة ال جى 20 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 20500
ثلاجة ال جى 23 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 26000
ثلاجة ال جى 25 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 30700
ثلاجة ال جى 27 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 34000.
أسعار ثلاجات توشيبا 2018
الحجم 277 لتر السعر 4600 جنيه
الحجم 317 لتر السعر 5700 جنيه
الحجم 328 لتر عدد باب اثنين السعر 6300 جنيه
الحجم 335 لتر عدد اثنين باب السعر 6600 جنيه
الحجم 409 لتر السعر 12200 جنيه
الحجم 664 لتر عدد 2 باب السعر 24700 جنيه
الحجم 377 لتر السعر 7600جنيه
الحجم 307 لتر عدد ثلاثة باب السعر 4900 جنيه
الحجم 657 لتر السعر 22700 جنيه.
أسعار ثلاجات كريازى 2018
الحجم 11 قدم السعر 5300 جنيه
الحجم 12 قدم السعر 5800 جنيه
الحجم 14 قدم السعر 7900 جنيه
الحجم تيربو 16 قدم السعر 9300 جنيه
الحجم تيربو 18 قدم السعر 10000جنيه
الحجم 20 قدم السعر 13800جنيه.
أسعار ثلاجات سامسونج 2018
الحجم 516 لتر رقمية السعر 20300 جنيه
الحجم 320 لتر السعر 11400 جنيه
الحجم 350 لتر السعر 12300جنيه
الحجم 397 لتر السعر 13900جنيه
الحجم 454 لتر السعر 16600جنيه
الحجم 384 لتر السعر 13400 جنيه
الحجم 380 لتر السعر 13300جنيه.
أسعار ثلاجات الكتروستار 2018
الحجم 11 قدم السعر 4200 جنيه
الحجم 12 قدم السعر 4700جنيه
الحجم 14 قدم السعر 5400جنيه
الحجم 15 قدم السعر 7000جنيه.
أسعار ثلاجات شارب 2018
الحجم 12 قدم السعر 5900جنيه
الحجم 14 قدم السعر 6800 جنيه
الحجم 16 قدم السعر 8900 جنيه
الحجم 18 قدم السعر 9900 جنية
الحجم 20 قدم السعر 14200جنيه.
وعلى الجانب الأخر أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، تؤدى لانخفاض أسعار أغلبية أنواع السيارات الملاكى والثلاجات والتليفزيونات وأجهزة التكييف.
أسعار الثلاجات 2018
- وايت ويل مينى بار 4,5 قدم ابيض… بسعر 2,950 جنية مصري
- وايت ويل مينى بار 4,5 قدم لون فضي… بسعر 2,950 جنية مصري
- يونيون إير ثلاجة 16 قدم نو فروست لون إستانلس… بسعر 5,995 جنية مصري
- بيكو ثلاجة 290 لتر دي فروست لون سيلفر… بسعر 5,999 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 335 لتر لون سيلفر… بسعر 1,150 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 365 لتر باب زجاج بني نوفروست… بسعر 11,850 جنية مصري
- بيكو ثلاجة 500 لتر نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 12,099 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة باب زجاج اسود 395 لتر نوفروست… بسعر 12,250 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 450 لتر نوفروست دي لون سيلفر… بسعر 13,551 جنية مصري
- وايت بوينت ثلاجة 24 قدم نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 14,890 جنية مصري
- وايت ويل توينز 655 لتر ثلاجة و فريزر نوفروست لون إينوكس… بسعر 19,999 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 28 قدم 720 لترنو فروست سيلفر… بسعر 22,450 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 509 لتر نوفروست لون أسود… بسعر 24,200 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج أسود و صانع ثلج… بسعر 27,200 جنية مصري
- وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج بني… بسعر 28,333 جنية مصري
- بيكو ثلاجة 590 لتر سايد باى سايد نوفروست ديجيتال بالحنفية لون استانليس… بسعر 30,099 جنية مصري
- يونيون إير ثلاجة 14 قدم نو فروست ديجيتال لون أسود… بسعر 5,745 جنية مصري
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