أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

أسعار التكييفات صيف 2019، هو الملف الأكثر أهمية مع قدوم كل صيف، وسوف نُقدم بالسطور التالية كل المعلومات التي تتعلق بأسعار التكييفات بالسوق المصرية، شاملاً أيضاً لنصائح عامة للشراء يجب علينا أن نهتم كثيراً بيها عند شراء تكييف جديد، وسوف نوضح أسعار التكييفات بجميع أحجامها من الواحد ونص حصان إلى 2.25 حصان وحتى 5 و 6 حصان كل هذا بمختلف ماركات التكييفات بمصر من شارب وسامسونج وفريش وينيون اير وكاريير و L.G ووايت ويل وغيرها من العديد من ماركات وموديلات التكييفات بالسوق المصرية، فإليكم الآن التفاصيل كاملة .

ما هى أسعار التكييفات اليوم

نقدم إليكم وفق المتابعة اليومية والمستمرة الآن وبسعر السوق الأسعار الكاملة لكافة الماركات المتاحة والمتداولة من التكييف بالسوق المصري وبجميع أحجامها مع التحديثات اللازمة في الأسعار أول بأول، خاصة بعد تراجع اسعار صرف الدولار .

ليكون تقريرنا عن أسعار التكييفات اليوم شاملاً بل واسترشادياً بحق لكل مقدم على شراء تكييف جديد، والآن هيا بنا نقدم إليكم كافة المعلومات التي قد تحتاج إليها حول أسعار التكييفات لكل ماركة على حدا .

ما هى اسعار تكييفات شارب 2019

الأن اليك وبسعر اليوم اسعار كافة الماركات المتاحة بالسوق المصرى لتكييفات شارب والتى نقدمها اليك بموديلاتها المتاحة وأحجامها المتواجدة والتى تبدأ من واحد ونص حصان وحتى 5 حصان .

موديل التكييف شارب مواصفات التكييف شارب السعر تكييف شارب 1.5 حصان بارد فقط بتقنية البلازما اسبليت 7900 جنيه تكييف شارب 1.5 حصان بارد + ساخن بتقنية البلازما 8800 جنيه تكييف شارب 2.25 حصان بارد فقط بتقنية البلازما كلاستر 10960 جنيه تكييف شارب 2.25 حصان بارد فقط مدعم بخواص الديجتال ومزود بتقنية البلازما كلاستر 11430 جنيه تكييف شارب 3 حصان بارد فقط ومدعوم بخاصية البلازما مع شاشة ديجيتال 13000 جنيه تكييف شارب 3 حصان بارد فقط وغير مزود بخواص الديجيتال 12700 جنيه تكييف شارب 3 حصان بارد + ساخن بخواص الديجيتال والبلازما 13700 جنيه تكييف شارب 5 حصان بارد + ساخن بخواص الديجيتال مع البلازما 22300 جنيه

ما هى اسعار تكييفات فريش فى مصر 2019

والأن ننتقل بكم لكى نوضح وبسعر السوق اليوم، ما هى اسعار تكييفات فريش فى مصر ونتناولها بكافة موديلاتها التى قد تتوافر فعليا بالسوق، وبالمواصفات والامكانيات التى تم دعم تكييفات فريش بيها

موديل التكييف فريش مواصفات التكييف فريش السعر تكييف فريش 1.5 حصان بارد فقط اسبليت بخواص الديجيتال 7300 جنيه تكييف فريش 1.25 جصان بارد فقط بخواص الديجيتال اسبليت 6700 جنيه تكييف فريش 2.25 بارد + ساخن مزود بتقنية الديجيتال 10500 جنيه تكييف فريش 3 حصان مزود بتقنية الديجيتال وبارد فقط 11700 جنيه تكييف فريش 3 حصان غير مدعوم بخواص البلازما وبارد فقط 10800 جنيه تكييف فريش 1.5 حصان بارد مع ساخن مزود بخواص البلازما 8500 جنيه تكييف فريش 3 حصان مدعوم بخواص البلازما ساخن + بارد 13000 جنيه

ما هى اسعار تكييفات كاريير فى مصر 2019

واليكم بكافة التفاصيل السوقية، اسعار تكييفات كاريير بمصر بالموديلات المتاحة وايضا بكافة الأحجام المتوافرة بسوق التكييفات بمصر، كل هذا وفق المتابعة التى توفر اليك البيانات والمعلومات حول اسعار تكييفات كاريير بسعر اليوم .

موديل التكييف كاريير مواصفات التكييف كاريير السعر تكييف كاريير واحد ونص حصان بارد وفقط حائطى أويتيماكس 9400 جنيه تكييف كاريير 1.5 حصان بارد مع ساخن حائطى أويتيماكس 9830 جنيه تكييف كاريير 2 وربع حصان بارد فقط حائطى بخواص البلازما 11900 جنيه تكييف كاريير 2.25 حصان بارد مع ساخن مزود بخاصية البلازما 12630 جنيه تكييف كاريير 3 حصان بارد مع ساخن كوتسيلد 15100 جنيه تكييف كاريير 3 حصان بارد مع ساخن حائطى 14700 جنيه تكييف كاريير 4 حصان بارد مع ساخن حائطى بلازما 21370 جنيه تكييف كاريير 5 حصان بارد مع ساخن كوتسيلد 21970 جنيه تكييف كاريير 5 حصان بارد + ساخن مزود بخواص البلازما 24100 جنيه

ما هى اسعار تكييفات ميديا ميراكو فى مصر 2019

اسعار تكييفات ميديا ميراكو، نقدمها اليك بأسعار السوق الأن فى مصر بأحجام واحد ونص حصان و 2.25 حصان و 3 حصان و 5 حصان وفق ما هو متوافر من موديلات بالسوق .

موديل تكييف ميديا ميراكو مواصفات تكييف ميديا ميراكو السعر تكييف ميديا ميراكو واحد ونص حصان حائطى بارد فقط 7350 جنيه تكييف ميديا ميراكو 1.5 حصان بارد مع ساخن حائطى 8500 جنيه تكييف ميديا ميراكو 2.25 حصان بارد فقط حائطى 10230 جنيه تكييف ميديا ميراكو 2 وربع حصان بارد+ساخن حائطى 11380 جنيه تكييف ميديا ميراكو 3 حصان بارد فقط حائطى 12050 جنيه تكييف ميديا ميراكو 3 حصان بارد مع ساخن حائطى 13200 جنيه تكييف ميديا 5 حصان بارد فقط حائطى 22000 جنيه تكييف ميديا ميراكو خمسة حصان بارد+ساخن حائطى 24500 جنيه

ما هى اسعار تكييفات يونيون اير فى مصر 2019

اسعار تكييفات يونيون اير بمصر من واحد ونص حصان وحتى ثلاثة حصان بالتوافق مع بيانات السوق حول الاحجام والموديلات المتوافرة من التكييفات عبر منتجها يونيون اير .

موديل التكييف يونيون اير مواصفات التكييف يونيون اير السعر تكييف يونيون اير واحد ونص حصان بتقنية البلازما بارد فقط 6500 جنيه تكييف يونيون اير 1.5 حصان بارد مع ساخن بتقنية البلازما 6880 جنيه تكييف يونيون اير 2.25 حصان بتقنية البلازما أرتتى فاى بارد فقط 10300 جنيه تكييف يونيون اير 2 وربع حصان بارد فقط اسبليت أى كول بارد فقط 9100 جنيه تكييف يونيون اير 2.25 حصان بارد مع ساخن 10800 جنيه تكييف يونيون اير 3 حصان ارتى فاى بارد فقط بتقنية البلازما 11600 جنيه تكييف يونيون اير ثلاثة حصان بارد مع ساخن ارتتى فاى بتقنية البلازما 12100 جنيه تكييف يونيون اير 3 حصان أى كول اسبليت بارد فقط 10050

ما هى اسعار تكييفات ال جى فى مصر 2019

وبالجدول التالى اليكم اسعار تكييفات ال جى بالسوق المصرى للعام 2018 ابتداء من الواحد ونص حصان الى 4 حصان موضحين اسعار تكييفات ال جى المدعومة بخاصية الانفرتر الموفرة للطاقة .

موديل التكييف L.G مواصفات التكييف L.G السعر تكييف ال جى واحد ونص حصان بارد فقط جيت كول اسبليت 8490 جنيه تكييف ال جى 1.5 حصان بارد مع ساخن اسبليت 8900 جنيه تكييف ال جى واحد ونص حصان مزود بتقنية البلازما بارد مع ساخن 9620 جنيه تكييف ال جى 2.25 حصان بارد فقط مدعوم بخاصية توفير الطاقة 15100 جنيه تكييف ال جى 2 وبع حصان بارد مع ساخن 15450 جنيه تكييف ال جى تلاته حصان بارد فقط بخاصية انفرتر الموفرة للطاقة 16000 جنيه تكييف ال جى 3 حصان بارد مع ساخن 16880 جنيه تكييف ال جى 4 حصان بارد فقط اسبليت بتقنية البلازما والانفرتر 22550 جنيه تكييف ال جى 4 حصان بارد مع ساخن مدعوم بخاصية توفير الطاقة 23300 جنيه

ما هى اسعار تكييفات سامسونج فى مصر 2019

الأن اسعار تكييفات سامسونج بمصر للعام 2018 وفق الاسعار الواردة من السوق مع اجراء التحديثات اللازمة أول بأول

موديل التكييف سامسونج مواصفات التكييف سامسونج السعر تكييف سامسونج واحد ونص حصان بارد فقط 7450 جنيه تكييف سامسونج 1.5 حصان بارد مع ساخن بلازما موفر للطاقة 8690 جنيه تكييف سامسونج 2.25 حصان بارد فقط 11100 جنيه تكييف سامسونج 2.25 حصان بارد مع ساخن مع خاصية الانفرتر 12380 جنيه تكييف سامسونج 3 حصان بارد مع ساخن وموفر للطاقة سيريس 7 18200 جنيه تكييف سامسونج 3 حصان بارد فقط غير مدعوم بخاصية الانفرتر 13000 جنيه تكييف سامسونج 4 حصان بارد مع ساخن وغير مدعوم بخاصية الانفرتر 17200 جنيه

ما هى اسعار تكييفات وايت ويل فى مصر 2019

والأن هيا بنا نوضح بالسرد التفصيلى اسعار تكييفات وايت ويل للعام الجديد بالسوق المصرى، شامل كل الموديلات المتاحة بالسوق بالاحجام المتوافرة بيه .

موديل التكييف وايت ويل مواصفات التكييف وايت ويل السعر تكييف وايت ويل واحد ونص حصان بارد مع ساخن مزود بتقنية البلازما والديجيتال 7750 جنيه تكييف وايت ويل 1.5 حصان بارد فقط بلازما مع الديجيتال 7400 جنيه تكييف وايت ويل 2 وربع حصان بارد مع ساخن بتقنية البلازما ديجيتال 9600 جنيه تكييف وايت ويل 2.25 حصان بارد فقط ديجيتال بلازما 9280 جنيه تكييف وايت ويل 3 حصان بارد مع ساخن حائطى بتقنية البلازما ديجيتال 12100 جنيه تكييف وايت ويل 3 حصان بارد فقط حائطى بلازما ديجيتال 11650 جنيه تكييف وايت ويل 4 حصان بارد مع ساخن 20000 جنيه تكييف وايت ويل 4 حصان بارد فقط 19000 جنيه تكييف وايت ويل 5 حصان بارد مع ساخن بتقنية البلازما 25000 جنيه

نصائح هامة عند شراء تكييف جديد

نقدم إليك كل ما قد يكون مفيدا حول النصائح التي قد تحتاج إليها عند شراءك لتكييف جديد، والتي من المهم أن تتسلح بيها عند الشراء لتنجز مهمتك بالحصول على تكييف قد يمتد معك لسنوات وأنت راضيا عن أداءه :

اهتم جيدا بشراء ماركات التكييفات التي يتوافر لديها مراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع جيدة .

اهتم بشكل كبير بعدد سنوات الضمان التي سوف تمنح لك من قبل الشركة التي تبيع إليك التكييف .

احرص جيدا على تركيب كافة الوصلات الكهربائية اللازمة لتركيب التكييف في بيتك، فتركيب تكييف بالمنزل يحتاج زيارة الكهربائي للتأكد من جاهزية وصلات الكهرباء لتلك المهمة .

احرص على تركيب مفتاح قوى لتوصيل الكهرباء للتكييف وليس مجرد ” فيشة ” أو مفتاح ضعيف الأداء أو رديء .

اهتم بالتناسق بين حجم المكيف الجديد لمنزلك ومساحة الغرفة التي ستضع بيها التكييف .

متابعة أسعار التكييفات فى مصر كل شهر

وبهذا القسم سوف نتابع الأسعار الخاصة بكل ماركة تكييف على حدا الشهر بشهره للعام 2019، وذلك لكى نقدم اليكم البيان الدقيق للاسعار أول بأول ورصد أى تغيرات تحدث بقوائم أسعار التكييفات فور حدوثها .

متابعة أسعار تكييفات L.G شهر أبريل 2019

وفق متابعة حركة السوق للطلب على تكييفات ال جى خلال شهر مارس 2019 تبين لنا أن حركة الأسعار تتميز بالتالى :

سعر التكييف واحد ونص حصان من L.G يتراوح من 8500 الى 9900 جنيه .

سعر التكييف ال جى 2.25 حصان يتراوح من 15000 الى 16000 جنيه .

سعر تكييف L.G ثلاثة حصان يتراوح من 16200 الى 17200 جنيه .

سعر تكييف L.G أربعة حصان بالسوق يتراوح من 22600 الى 23600 جنيه .

متابعة أسعار تكييفات فريش أبريل 2019

سعر تكييف فريش واحد ونص حصان بالسوق الآن يتراوح من 6950 حتى 7300 جنيه .

سعر تكييف ماركة فريش وبحجم 2.25 حصان يتراوح من 10000 جنيه حتى10500 جنيه .

سعر تكييف من فريش بحجم 3 حصان يتراوح من 10800 حتى 12000 جنيه .

متابعة أسعار تكييفات شارب أبريل 2019

يتراوح سعر تكييف شارب بقدرة 1.5 حصان بالسوق المصرية من 8000 جنيه حتى 8850 جنيه .

يتراوح سعر تكييف شارب 2.25 حصان بالسوق خلال شهر مارس 2019 من 10800 حتى 11500 جنيه .

سعر تكييف شارب 3 حصان خلال شهر مارس 2019 بمصر يتراوح من 12650 جنيه حتى 13100 جنيه .

أنواع وموديلات التكييفات

وقد يكون بهذا التقرير ذكر موديلات وأنواع المكيفات أهمية كبرى لكي تتعرف على الأشكال المتاحة بالسوق للتكييفات والتى تتعدد أستخدامتها حسب العديد من العوامل التي تدفع المستهلك لشراء التكييف لتحقيق الغرض منه وفي مقدمة ذلك تلطيف الهواء مهما كانت الظروف المحيطة، والتي بدورها حددت شكل وموديل التكييف :

المكيفات الشباكية

هي نوع من المكيفات لا تتعدد فيها الوحدات، فتجد وحدة التبريد مرتبطة مع وحدة التشغيل في هيكل واحد، ويتم عملها عن طريق وضع المكيف بفتحة بالجدران، وتجد فيها جزء من المكيف خارج الغرفة لطرد مخلفات التشغيل والجزء الأخر داخل الغرفة وذلك لتوزيع الهواء البارد .

مميزات التكييفات الشباكية

تتميز التكييفات الشباكية بسهولة صيانتها والتي قد تتم بالمنزل دون الحاجة لنقل المكيف لمراكز الصيانة، كما أنها تتميز بالأسعار المعقولة والمنخفضة .

عيوب التكييفات الشباكية

يعيب التكييفات الشباكية أنها تتطلب فتحة كبيرة بالجدار لتثبيتها، كما أنها تُصدر أصوات عالية من وحدة التشغيل أثناء العمل .

تكييفات السبلت

وهي تكييفات مختلفة عن التكييفات الشباكية، فما هو الفرق بين تكييفات الأسبلت والتكييفات الشباكية، يتلخص الفارق بينهما أن التكييفات الأسبلت تتكون من وحدتين منفصلتين وحدة للتشغيل خارج المنزل ووحدة التبريد داخل المنزل ويتم الربط بينهما، أما التكييفات الشباكية فهي وحدة واحد تشغيل مع تبريد كما أسلفنا .

مميزات التكييفات السبلت

تتميز بتوفير الطاقة فهي تستهلك الطاقة بمقدار استخدامك، كما أن التكييفات الأسبلت أكثر قدرة على التبريد ولا تسبب أصوات مزعجة عند التشغيل ولا تتطلب فتحات كبيرة بالجدران .

عيوب التكييفات السبلت

عملية الصيانة لها معقدة وقد تحتاج للنقل خارج المنزل، كما يصعب عملية تنظيف وحدة التشغيل الخاصة بيها، وأسعارها هي الأعلى بين موديلات وفئات التكييفات المختلفة .

المكيفات الصحراوية .

هي نوع من المكييفات تناسب الأماكن شديد الحرارة ولا يمتلك قاطنيها تكاليف او عوامل تركيب مكيف اسبليت أو حتى شباك .

مميزات التكييفات الصحراوية

تتميز بانخفاض أسعارها، وسهولة تركيبها للدرجة التي يمكن للمستهلك أو المشتري نفسه القيام بعملية التركيب .

عيوب المكييفات الصحراوية

يعيب عليها انها لا تمتلك القدرة الكاملة للتربيد مثل تكييفات اسبليت أو الشباكية، وان كانت تقوم بالغرض أفضل من المراوح ومبردات الهواء .

وبهذا نكون قد قدمنا اليك عزيزى المتابع، كافة ما قد يهمك حول اسعار التكييفات فى مصر وذلك حسب ما يرد الينا بشكل مستمر ووفق المتابعة اليومية من بيانات ومعلومات من سوق التكييف المصرى .