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أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

كتب محمد هلال آخر تحديث

أسعار التكييفات صيف 2019، هو الملف الأكثر أهمية مع قدوم كل صيف، وسوف نُقدم بالسطور التالية كل المعلومات التي تتعلق بأسعار التكييفات بالسوق المصرية، شاملاً أيضاً لنصائح عامة للشراء يجب علينا أن نهتم كثيراً بيها عند شراء تكييف جديد، وسوف نوضح أسعار التكييفات بجميع أحجامها من الواحد ونص حصان إلى 2.25 حصان وحتى 5 و 6 حصان كل هذا بمختلف ماركات التكييفات بمصر من شارب وسامسونج وفريش وينيون اير وكاريير و L.G ووايت ويل وغيرها من العديد من ماركات وموديلات التكييفات بالسوق المصرية، فإليكم الآن التفاصيل كاملة .

ما هى أسعار التكييفات اليوم

نقدم إليكم وفق المتابعة اليومية والمستمرة الآن وبسعر السوق الأسعار الكاملة لكافة الماركات المتاحة والمتداولة من التكييف بالسوق المصري وبجميع أحجامها مع التحديثات اللازمة في الأسعار أول بأول، خاصة بعد تراجع اسعار صرف الدولار .

ليكون تقريرنا عن أسعار التكييفات اليوم شاملاً بل واسترشادياً بحق لكل مقدم على شراء تكييف جديد، والآن هيا بنا نقدم إليكم كافة المعلومات التي قد تحتاج إليها حول أسعار التكييفات لكل ماركة على حدا .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

ما هى اسعار تكييفات شارب 2019 

الأن اليك وبسعر اليوم اسعار كافة الماركات المتاحة بالسوق المصرى لتكييفات شارب والتى نقدمها اليك بموديلاتها المتاحة وأحجامها المتواجدة والتى تبدأ من واحد ونص حصان وحتى 5 حصان .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة
اسعار تكييف شارب فى مصر .
موديل التكييف شاربمواصفات التكييف شاربالسعر
تكييف شارب 1.5 حصانبارد فقط بتقنية البلازما اسبليت7900 جنيه
تكييف شارب 1.5 حصانبارد + ساخن بتقنية البلازما8800 جنيه
تكييف شارب 2.25 حصانبارد فقط بتقنية البلازما كلاستر10960 جنيه
تكييف شارب 2.25 حصانبارد فقط مدعم بخواص الديجتال

ومزود بتقنية البلازما كلاستر

11430 جنيه
تكييف شارب 3 حصانبارد فقط ومدعوم بخاصية البلازما

مع شاشة ديجيتال

13000 جنيه
تكييف شارب 3 حصانبارد فقط وغير مزود بخواص الديجيتال12700 جنيه
تكييف شارب 3 حصانبارد + ساخن بخواص الديجيتال والبلازما13700 جنيه
تكييف شارب 5 حصانبارد + ساخن بخواص الديجيتال مع البلازما22300 جنيه

ما هى اسعار تكييفات فريش فى مصر 2019 

والأن ننتقل بكم لكى نوضح وبسعر السوق اليوم، ما هى اسعار تكييفات فريش فى مصر ونتناولها بكافة موديلاتها التى قد تتوافر فعليا بالسوق، وبالمواصفات والامكانيات التى تم دعم تكييفات فريش بيها

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة
اسعار تكييفات فريش فى مصر .
موديل التكييف فريشمواصفات التكييف فريشالسعر
تكييف فريش 1.5 حصانبارد فقط اسبليت بخواص الديجيتال7300 جنيه
تكييف فريش 1.25 جصانبارد فقط بخواص الديجيتال اسبليت6700 جنيه
تكييف فريش 2.25بارد + ساخن مزود بتقنية الديجيتال10500 جنيه
تكييف فريش 3 حصانمزود بتقنية الديجيتال وبارد فقط11700 جنيه
تكييف فريش 3 حصانغير مدعوم بخواص البلازما وبارد فقط10800 جنيه
تكييف فريش 1.5 حصانبارد مع ساخن مزود بخواص البلازما8500 جنيه
تكييف فريش 3 حصانمدعوم بخواص البلازما ساخن + بارد13000 جنيه

ما هى اسعار تكييفات كاريير فى مصر 2019 

واليكم بكافة التفاصيل السوقية، اسعار تكييفات كاريير بمصر بالموديلات المتاحة وايضا بكافة الأحجام المتوافرة بسوق التكييفات بمصر، كل هذا وفق المتابعة التى توفر اليك البيانات والمعلومات حول اسعار تكييفات كاريير بسعر اليوم .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة
اسعار تكييفات كاريير فى مصر .
موديل التكييف كارييرمواصفات التكييف كارييرالسعر
تكييف كاريير واحد ونص حصانبارد وفقط حائطى أويتيماكس9400 جنيه
تكييف كاريير 1.5 حصانبارد مع ساخن حائطى أويتيماكس9830 جنيه
تكييف كاريير 2 وربع حصانبارد فقط حائطى بخواص البلازما11900 جنيه
تكييف كاريير 2.25 حصانبارد مع ساخن مزود بخاصية البلازما12630 جنيه
تكييف كاريير 3 حصانبارد مع ساخن كوتسيلد15100 جنيه
تكييف كاريير 3 حصانبارد مع ساخن حائطى14700 جنيه
تكييف كاريير 4 حصانبارد مع ساخن حائطى بلازما21370 جنيه
تكييف كاريير 5 حصانبارد مع ساخن كوتسيلد21970 جنيه
تكييف كاريير 5 حصانبارد + ساخن مزود بخواص البلازما24100 جنيه

ما هى اسعار تكييفات ميديا ميراكو فى مصر 2019 

اسعار تكييفات ميديا ميراكو، نقدمها اليك بأسعار السوق الأن فى مصر بأحجام واحد ونص حصان و 2.25 حصان و 3 حصان و 5 حصان وفق ما هو متوافر من موديلات بالسوق .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة
اسعار تكييفات ميديا ميراكو بمصر .
موديل تكييف ميديا ميراكومواصفات تكييف ميديا ميراكوالسعر 
تكييف ميديا ميراكو واحد ونص حصانحائطى بارد فقط7350 جنيه
تكييف ميديا ميراكو 1.5 حصانبارد مع ساخن حائطى8500 جنيه
تكييف ميديا ميراكو 2.25 حصانبارد فقط حائطى10230 جنيه
تكييف ميديا ميراكو 2 وربع حصانبارد+ساخن حائطى11380 جنيه
تكييف ميديا ميراكو 3 حصانبارد فقط حائطى12050 جنيه
تكييف ميديا ميراكو 3 حصانبارد مع ساخن حائطى13200 جنيه
تكييف ميديا 5 حصانبارد فقط حائطى22000 جنيه
تكييف ميديا ميراكو خمسة حصانبارد+ساخن حائطى24500 جنيه

ما هى اسعار تكييفات يونيون اير فى مصر 2019 

اسعار تكييفات يونيون اير بمصر من واحد ونص حصان وحتى ثلاثة حصان بالتوافق مع بيانات السوق حول الاحجام والموديلات المتوافرة من التكييفات عبر منتجها يونيون اير .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

موديل التكييف يونيون اير مواصفات التكييف يونيون ايرالسعر
تكييف يونيون اير واحد ونص حصانبتقنية البلازما بارد فقط6500 جنيه
تكييف يونيون اير 1.5 حصانبارد مع ساخن بتقنية البلازما6880 جنيه
تكييف يونيون اير 2.25 حصانبتقنية البلازما أرتتى فاى بارد فقط10300 جنيه
تكييف يونيون اير 2 وربع حصانبارد فقط اسبليت أى كول بارد فقط9100 جنيه
تكييف يونيون اير 2.25 حصانبارد مع ساخن10800 جنيه
تكييف يونيون اير 3 حصانارتى فاى بارد فقط بتقنية البلازما11600 جنيه
تكييف يونيون اير ثلاثة حصانبارد مع ساخن ارتتى فاى بتقنية البلازما12100 جنيه
تكييف يونيون اير 3 حصانأى كول اسبليت بارد فقط10050

ما هى اسعار تكييفات ال جى فى مصر 2019

وبالجدول التالى اليكم اسعار تكييفات ال جى بالسوق المصرى للعام 2018 ابتداء من الواحد ونص حصان الى 4 حصان موضحين اسعار تكييفات ال جى المدعومة بخاصية الانفرتر الموفرة للطاقة .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

موديل التكييف L.Gمواصفات التكييف L.Gالسعر
تكييف ال جى واحد ونص حصانبارد فقط جيت كول اسبليت8490 جنيه
تكييف ال جى 1.5 حصانبارد مع ساخن اسبليت8900 جنيه
تكييف ال جى واحد ونص حصانمزود بتقنية البلازما بارد مع ساخن9620 جنيه
تكييف ال جى 2.25 حصانبارد فقط مدعوم بخاصية توفير الطاقة15100 جنيه
تكييف ال جى 2 وبع حصانبارد مع ساخن15450 جنيه
تكييف ال جى تلاته حصانبارد فقط بخاصية انفرتر الموفرة للطاقة16000 جنيه
تكييف ال جى 3 حصانبارد مع ساخن16880 جنيه
تكييف ال جى 4 حصانبارد فقط اسبليت بتقنية البلازما والانفرتر22550 جنيه
تكييف ال جى 4 حصانبارد مع ساخن مدعوم بخاصية توفير الطاقة23300 جنيه

ما هى اسعار تكييفات سامسونج فى مصر 2019

الأن اسعار تكييفات سامسونج بمصر للعام 2018 وفق الاسعار الواردة من السوق مع اجراء التحديثات اللازمة أول بأول

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

موديل التكييف سامسونجمواصفات التكييف سامسونجالسعر
تكييف سامسونج واحد ونص حصانبارد فقط7450 جنيه
تكييف سامسونج 1.5 حصانبارد مع ساخن بلازما موفر للطاقة8690 جنيه
تكييف سامسونج 2.25 حصانبارد فقط11100 جنيه
تكييف سامسونج 2.25 حصانبارد مع ساخن مع خاصية الانفرتر12380 جنيه
تكييف سامسونج 3 حصانبارد مع ساخن وموفر للطاقة سيريس 718200 جنيه
تكييف سامسونج 3 حصانبارد فقط غير مدعوم بخاصية الانفرتر13000 جنيه
تكييف سامسونج 4 حصانبارد مع ساخن وغير مدعوم بخاصية الانفرتر17200 جنيه

ما هى اسعار تكييفات وايت ويل فى مصر 2019

والأن هيا بنا نوضح بالسرد التفصيلى اسعار تكييفات وايت ويل للعام الجديد بالسوق المصرى، شامل كل الموديلات المتاحة بالسوق بالاحجام المتوافرة بيه .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

موديل التكييف وايت ويلمواصفات التكييف وايت ويلالسعر
تكييف وايت ويل واحد ونص حصانبارد مع ساخن مزود بتقنية البلازما والديجيتال7750 جنيه
تكييف وايت ويل 1.5 حصانبارد فقط بلازما مع الديجيتال7400 جنيه
تكييف وايت ويل 2 وربع حصانبارد مع ساخن بتقنية البلازما ديجيتال9600 جنيه
تكييف وايت ويل 2.25 حصانبارد فقط ديجيتال بلازما9280 جنيه
تكييف وايت ويل 3 حصانبارد مع ساخن حائطى بتقنية البلازما ديجيتال12100 جنيه
تكييف وايت ويل 3 حصانبارد فقط حائطى بلازما ديجيتال11650 جنيه
تكييف وايت ويل 4 حصانبارد مع ساخن20000 جنيه
تكييف وايت ويل 4 حصانبارد فقط19000 جنيه
تكييف وايت ويل 5 حصانبارد مع ساخن بتقنية البلازما25000 جنيه

نصائح هامة عند شراء تكييف جديد

نقدم إليك كل ما قد يكون مفيدا حول النصائح التي قد تحتاج إليها عند شراءك لتكييف جديد، والتي من المهم أن تتسلح بيها عند الشراء لتنجز مهمتك بالحصول على تكييف قد يمتد معك لسنوات وأنت راضيا عن أداءه :

  • اهتم جيدا بشراء ماركات التكييفات التي يتوافر لديها مراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع جيدة .
  • اهتم بشكل كبير بعدد سنوات الضمان التي سوف تمنح لك من قبل الشركة التي تبيع إليك التكييف .
  • احرص جيدا على تركيب كافة الوصلات الكهربائية اللازمة لتركيب التكييف في بيتك، فتركيب تكييف بالمنزل يحتاج زيارة الكهربائي للتأكد من جاهزية وصلات الكهرباء لتلك المهمة .
  • احرص على تركيب مفتاح قوى لتوصيل الكهرباء للتكييف وليس مجرد ” فيشة ” أو مفتاح ضعيف الأداء أو رديء .
  • اهتم بالتناسق بين حجم المكيف الجديد لمنزلك ومساحة الغرفة التي ستضع بيها التكييف .

متابعة أسعار التكييفات فى مصر كل شهر 

وبهذا القسم سوف نتابع الأسعار الخاصة بكل ماركة تكييف على حدا الشهر بشهره للعام 2019، وذلك لكى نقدم اليكم البيان الدقيق للاسعار أول بأول ورصد أى تغيرات تحدث بقوائم أسعار التكييفات فور حدوثها .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

متابعة أسعار تكييفات L.G شهر أبريل 2019 

وفق متابعة حركة السوق للطلب على تكييفات ال جى خلال شهر مارس 2019 تبين لنا أن حركة الأسعار تتميز بالتالى :

  • سعر التكييف واحد ونص حصان من L.G يتراوح من 8500 الى 9900 جنيه .
  • سعر التكييف ال جى 2.25 حصان يتراوح من 15000 الى 16000 جنيه .
  • سعر تكييف L.G ثلاثة حصان يتراوح من 16200 الى 17200 جنيه .
  • سعر تكييف L.G أربعة حصان بالسوق يتراوح من 22600 الى 23600 جنيه .

متابعة أسعار تكييفات فريش أبريل 2019

  • سعر تكييف فريش واحد ونص حصان بالسوق الآن يتراوح من 6950 حتى 7300 جنيه .
  • سعر تكييف ماركة فريش وبحجم 2.25 حصان يتراوح من 10000 جنيه حتى10500 جنيه .
  • سعر تكييف من فريش بحجم 3 حصان يتراوح من 10800 حتى 12000 جنيه .

متابعة أسعار تكييفات شارب أبريل 2019

  • يتراوح سعر تكييف شارب بقدرة 1.5 حصان بالسوق المصرية من 8000 جنيه حتى 8850 جنيه .
  • يتراوح سعر تكييف شارب 2.25 حصان بالسوق خلال شهر مارس 2019 من 10800 حتى 11500 جنيه .
  • سعر تكييف شارب 3 حصان خلال شهر مارس 2019 بمصر يتراوح من 12650 جنيه حتى 13100 جنيه .

أنواع وموديلات التكييفات 

وقد يكون بهذا التقرير ذكر موديلات وأنواع المكيفات أهمية كبرى لكي تتعرف على الأشكال المتاحة بالسوق للتكييفات والتى تتعدد أستخدامتها حسب العديد من العوامل التي تدفع المستهلك لشراء التكييف لتحقيق الغرض منه وفي مقدمة ذلك تلطيف الهواء مهما كانت الظروف المحيطة، والتي بدورها حددت شكل وموديل التكييف :

  • المكيفات الشباكية 

هي نوع من المكيفات لا تتعدد فيها الوحدات، فتجد وحدة التبريد مرتبطة مع وحدة التشغيل في هيكل واحد، ويتم عملها عن طريق وضع المكيف بفتحة بالجدران، وتجد فيها جزء من المكيف خارج الغرفة لطرد مخلفات التشغيل والجزء الأخر داخل الغرفة وذلك لتوزيع الهواء البارد .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

مميزات التكييفات الشباكية

تتميز التكييفات الشباكية بسهولة صيانتها والتي قد تتم بالمنزل دون الحاجة لنقل المكيف لمراكز الصيانة، كما أنها تتميز بالأسعار المعقولة والمنخفضة .

عيوب التكييفات الشباكية 

يعيب التكييفات الشباكية أنها تتطلب فتحة كبيرة بالجدار لتثبيتها، كما أنها تُصدر أصوات عالية من وحدة التشغيل أثناء العمل .

  • تكييفات السبلت 

وهي تكييفات مختلفة عن التكييفات الشباكية، فما هو الفرق بين تكييفات الأسبلت والتكييفات الشباكية، يتلخص الفارق بينهما أن التكييفات الأسبلت تتكون من وحدتين منفصلتين وحدة للتشغيل خارج المنزل ووحدة التبريد داخل المنزل ويتم الربط بينهما، أما التكييفات الشباكية فهي وحدة واحد تشغيل مع تبريد كما أسلفنا .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

مميزات التكييفات السبلت

تتميز بتوفير الطاقة فهي تستهلك الطاقة بمقدار استخدامك، كما أن التكييفات الأسبلت أكثر قدرة على التبريد ولا تسبب أصوات مزعجة عند التشغيل ولا تتطلب فتحات كبيرة بالجدران .

عيوب التكييفات السبلت

عملية الصيانة لها معقدة وقد تحتاج للنقل خارج المنزل، كما يصعب عملية تنظيف وحدة التشغيل الخاصة بيها، وأسعارها هي الأعلى بين موديلات وفئات التكييفات المختلفة .

  • المكيفات الصحراوية .

هي نوع من المكييفات تناسب الأماكن شديد الحرارة ولا يمتلك قاطنيها تكاليف او عوامل تركيب مكيف اسبليت أو حتى شباك .

أسعار التكييفات في مصر 2019 | جميع الماركات والموديلات – شامل التقرير الشهري لمتابعة الأسعار والمقارنة بين الماركات المُختلفة

مميزات التكييفات الصحراوية 

تتميز بانخفاض أسعارها، وسهولة تركيبها للدرجة التي يمكن للمستهلك أو المشتري نفسه القيام بعملية التركيب .

عيوب المكييفات الصحراوية

يعيب عليها انها لا تمتلك القدرة الكاملة للتربيد مثل تكييفات اسبليت أو الشباكية، وان كانت تقوم بالغرض أفضل من المراوح ومبردات الهواء .

وبهذا نكون قد قدمنا اليك عزيزى المتابع، كافة ما قد يهمك حول اسعار التكييفات فى مصر وذلك حسب ما يرد الينا بشكل مستمر ووفق المتابعة اليومية من بيانات ومعلومات من سوق التكييف المصرى .


عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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