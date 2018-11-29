أسعار البوتاجازات في مصر 2018 لجميع الماركات “يونيفرسال،فريش ،كريازى , لاجيرمانيا”

أسعار البوتاجازات في مصر 2018 , تختلف وتتعدد أنواعها لكونها من أهم الأساسيات التي لا غنى عنها لسيدة المنزل ولهذا تحرص دائما على اختيار أفضل أنواع البوتاجازات والتي تتمتع بكفاءة عاليه وقدرة على التحمل وخصائص متعددة تجعلها تنجح في اعداد الأطعمة المناسبة لها ولأسرتها وكانت أسعار البوتاجازات في مصر شهدت ارتفاعات متتاليه منذ عام 2017 وبداية العام الجديد 2018 وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وبالرغم من ذلك لا يوجد منزل يخلو من البوتاجاز فهو وسيلة الطبخ الرئيسية لكل أسرة ووجوده فى كل بيت هو أمر هام وحيوى.

أسعار البوتاجازات في مصر.

كما تتميز صناعة البوتاجازات في مصر بعدد من أفضل الشركات من بينهم شركة زانوسى , كريازى , يونيون اير , وايت بوينت وأيضا شركة يونيون جاز ويونيفرسال وشركة تيلي مصر ولاجارمانيا الجديدة كما تتميز بأشكال عادية وموصفات تلبي احتياجات سيدة المنزل ومنها أنواع مختلفة تستخدم الغاز ومنها تستخدم الكهرباء ومنها الوان مختلفة كالسيلفر والاستلس ستيل والأبيض والأحمر وأيضا منهم أحجام متنوعة البوتجاز 4 شعلة وهناك بوتجاز 5 شعلة و6 شعلة وايضا 7 شعلة كما انه يوجد بوتاجازات مصري والماني وياباني وننشر لكم من خلال نجوم مصرية أحدث أسعار البوتاجازات, كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الثلاجات في مصر 2018 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار)

أسعار بوتاجازات يونيفرسال.

عدد 4 شعلة لا يشمل اشعال ذاتي السعر 1750جنيه.

عدد 5 شعلة استانلس بالمروحة 60*90 السعر 3900 جنيه.

عدد 5 شعلة استانلس 60*80 بالمروحة السعر 3400 جنيه.

بوتاجاز عدد 5 شعلة 55*80 استانلس السعر 3200 جنيه.

عدد 5 شعلة يشمل اشعال ذاتي شواية والغطاء زجاج كريستال السعر 4700 جنيه.

عدد 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5800 جنيه.

عدد 4 شعلة اشعال ذاتي بومبيه السعر 2250 جنيه.

أسعار بوتاجازات كريازى.

بوتاجاز كريازى 8900 ستانلس 5 شعلة السعر 5400 جنيه.

بوتاجاز كريازى 6600 ستانلس 4 شعلة السعر 4900 جنيه.

بوتاجاز كريازى 6400 ستانلس 4 شعلة السعر 4750 جنيه.

بوتاجاز كريازى 6400 ابيض 4 شعلة السعر 4250 جنيه.

بوتاجاز كريازى 9600 M ستانلس 5 شعلة السعر 5900 جنيه.

بوتاجاز كريازى 9601 ستانلس 5 شعلة السعر 7100 جنيه.

أسعار بوتاجازات يونيون اير ويونيون تك.

بوتاجاز يونيون تاك مقاس 55*55 عدد 4 شعلة استانلس السعر 1800جنيه.

بوتاجاز 60*60 يونيون اير 4 شعلة أي شيف مزود بمروحة السعر 4880 جنيه.

بوتاجاز يونيون تك 60*60 4 شعلة السعر 2200 جنيه.

بوتاجاز يونيون تك 80*60 عدد 5 شعلة مزود بمروحة السعر 3500 جنيه.

بوتاجاز يونيون اير 80*60 أي شيف عدد 5 شعلة مزود بمروحة السعر 6500 جنيه.

بوتاجاز يونيون تك 80*60 أي كوك عدد 5 شعلة سمارت تحكم ديجتال السعر 5820 جنيه.

بوتاجاز يونيون تك 90*60 خمسة شعلة بالمروحة و تحكم ديجتال السعر 4500 جنيه

بوتاجاز أي كوك يونيون اير 5 شعلة 90*60 بالمروحة السعر 6200 جنيه.

بوتاجاز يونيون اير 90*60 عدد 5 شعلة أي شيف السعر 7200جنيه.

أسعار بوتاجازات لاجيرمانيا وفرش.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز بريما 90×60 سم السعر 15,068.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 4 شعلة غاز 60×60 سم استانلس السعر 6,800.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 6 شعلة غاز 90×60 سم استانلس السعر 13,224.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز 90×60 سم استانلس السعر 10,469.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز بريما مقاس 60×90 سم السعر 15,068.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز 90×60 سم استانلس السعر 12,824.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز 90×60 سم استانلس السعر 9,829.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 6 شعلة غاز 90×60 سم استانلس السعر 14,264.00 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز باللون الأحمر 90×60 السعر 13,400.00 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة وش استانلس عريض 3200 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة الوان وش استانلس كنز 3100 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة استانلس كامل كنز 3050 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة استانلس كامل عريض 3090 جنيه.

بوتاجاز فريش 60*90 الوان سطح استانلس 3550 جنيه.

بوتاجاز فريش 60*90 استانلس كامل جامبو 3850 جنيه.

طريقة تنظيف البوتاجاز

اسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز, هي عن طريق رش الخل على البقع و تركها من خمس إلى عشر دقائق ، ثم مسحه بقطعة قماش نظيفة و ناشفة ان وجد بقايا الطعام المحترق مثل الحليب أو الصلصة على سطح البوتاجاز ، احضرى لتر ماء دافئ و معه 2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر ، و اتركى الخليط على سطح البوتاجاز لفترة ثم امسحيه بالأسفنجة و يمكن أيضاً أستخدام النشادر فى تنظيف سطح البوتاجاز من بقايا الطعام المحترق.

تحديث بوتاجاز يونيفرسال عدد 5 شعلة يشمل اشعال ذاتي شواية والغطاء زجاج كريستال السعر 4700 جنيه عدد 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5800 جنيه بينما سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ 9600 M ستانلس 5 شعلة السعر 5900 جنيه و 9601 ستانلس 5 شعلة السعر 7100 جنيه وأسعار بوتاجازات يونيون اير ويونيون تك سجلت الـ 90*60 خمسة شعلة بالمروحة وتحكم ديجتال السعر 4500 جنيه و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6200 جني و90*60 عدد 5 شعلة أي شيف سجل سعر 7200 جنيه.