أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات المساهمة

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أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات المساهمة

نطرح لكم اسعار الأسهم الكويتية اليوم للشركات المقيدة في البورصة مع معلومات عن كل سهم من اسهم الشركات المساهمة، وذلك حتى يسهل على المستثمرين في الشركات الكويتية الحصول على المعلومات الكافية من خلال منصة مباشر وذلك لسهولة اتخاذ القرار الاستثماري لدى الشركات المختلفة، مع بيان وضع الشركة من خلال إمكانية مراقبة تحركات السهم خلال أي فترة زمنية سابقة، كما أن أسعار الأسهم الكويتية اليومية تعمل منصة مباشر على تحديثها كل ربع ساعة تقريبا، بغرض تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمراقبين لحركة الأسهم الكويتية لمختلف الشركات المساهمة، وتقديم المعلومات للمتداولين وشركات الوساطة المالية التي تعمل في مجال استثمار الأرواق المالية وصاحبة القرار الاستثماري في الأسهم لعملائها.

اسعار الاسهم الكويتية اليوم
اسعار الاسهم الكويتية اليوم فى البورصة

اسعار الاسهم الكويتية اليوم

من خلال جدول اسعار الاسهم الكويتية اليوم يمكنكم الحصول على المعلومات الاتية:

  • اسعار الأسهم للشركات الكويتية في البورصة اليوم.
  • تحديد اخر أسعار للأسهم الكويتية في البورصة.
  • معرفة نسبة التغير في حركة الأسهم الكويتية للشركات.
  • مقدار التغير في أسعار الأسهم الكويتية لجميع الشركات المختلفة.
  • عدد اسهم الشركات الكويتية.
  • كمية أسعار الأسهم الكويتية.
  • أسعار الأسهم الكويتية اليوم وقت فتح السوق.
  • أسعار الأسهم الكويتية اليومي وقت الإغلاق.
  • اعلي سعر للأسهم الكويتية.
  • اقل سعر للأسهم الكويتية.أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة - مباشر جميع الشركات المساهمة

أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
معادن 65.00 441.67% 53.00 3.90 60 65.00 65.00 65.00
تجارة 51.00 9.44% 4.40 2,331.02 50,020 46.60 51.00 46.60
كامكو 74.00 8.03% 5.50 4,738.23 65,400 68.00 74.00 68.00
أم القوين للاستثمارا 65.00 7.44% 4.50 9.62 148 65.00 65.00 65.00
وربة ت 71.00 7.41% 4.90 6,582.95 100,173 70.00 71.00 65.00
أصول 57.00 7.34% 3.90 2,280.00 40,000 57.00 57.00 57.00
سينما 980.00 6.52% 60.00 23,126.76 25,231 905.00 980.00 830.00
تنظيف 60.00 5.26% 3.00 140,967.33 2,392,587 57.00 60.50 57.00
الكوت 800.00 3.90% 30.00 351,327.47 440,000 770.00 800.00 770.00
التخصيص 53.50 2.88% 1.50 954.40 18,416 51.20 53.50 51.20
اكتتاب 22.00 2.80% 0.60 8,783.87 400,025 21.70 22.40 21.70
أولى وقود 120.00 2.56% 3.00 2,557.58 21,884 117.00 120.00 116.00
ألافكو 369.00 2.50% 9.00 15,046.90 42,100 365.00 369.00 357.00
مينا 31.40 2.28% 0.70 10,878.02 348,010 31.80 31.80 30.90
أهلي 295.00 2.08% 6.00 6,521.35 22,150 289.00 295.00 289.00
اوريدو 740.00 2.07% 15.00 6,358.05 8,877 750.00 750.00 700.00
الأهلي المتحد 209.00 1.95% 4.00 5,112,748.62 24,751,622 204.00 209.00 204.00
المال 23.30 1.75% 0.40 18,431.33 800,002 23.30 23.30 22.70
الدولي 255.00 1.59% 4.00 2,079,089.96 8,231,454 251.00 255.00 250.00
فيفا 800.00 1.27% 10.00 156,962.82 196,161 799.00 802.00 799.00
السلام 32.60 1.24% 0.40 3,707.08 115,110 32.20 32.60 32.20
إنوفست 85.80 1.18% 1.00 8.41 98 85.80 85.80 85.80
مدار 174.00 1.16% 2.00 191,756.51 1,111,514 172.00 175.00 171.00
المركز 92.00 1.10% 1.00 1,417.32 16,105 88.00 92.00 88.00
المغاربية 46.80 1.08% 0.50 2,319.68 50,100 46.30 46.80 46.30
المتحد 290.00 1.05% 3.00 51,868.92 181,170 286.00 290.00 286.00
أسس 100.00 1.01% 1.00 3,845.26 40,050 96.10 100.00 96.00
آسيا 33.60 0.90% 0.30 2,479.32 73,938 33.10 33.60 33.10
رمال 36.40 0.83% 0.30 4,306.76 120,900 36.40 36.40 35.30
بورتلاند 1,054.00 0.76% 8.00 2,728.60 2,590 1,040.00 1,054.00 1,040.00
تعليمية 310.00 0.65% 2.00 3,100.00 10,000 310.00 310.00 310.00
صناعات 159.00 0.63% 1.00 132,075.71 833,593 158.00 159.00 157.00
هيومن سوفت 3,370.00 0.60% 20.00 350,024.70 105,464 3,370.00 3,370.00 3,300.00
جياد 80.00 0.38% 0.30 19,843.39 249,599 81.90 81.90 79.00
وطنية 93.30 0.32% 0.30 8,225.54 88,622 92.40 93.30 92.00
وطني 826.00 0.24% 2.00 874,648.84 1,061,612 824.00 827.00 822.00
الأمان 47.30 0.21% 0.10 730.22 15,438 47.30 47.30 47.30
بيان 49.00 0.20% 0.10 7,160.15 150,979 45.10 49.00 45.10
بوبيان 527.00 0.19% 1.00 229,313.35 436,603 525.00 527.00 523.00
الرابطة 93.00 0.11% 0.10 34,600.74 378,010 91.50 96.00 91.00
مشاعر 42.80 0.00% 0.00 214.00 5,000 42.80 42.80 42.80
تسهيلات 171.00 0.00% 0.00 1,710.00 10,000 171.00 171.00 171.00
كويت ت 334.00 0.00% 0.00 601.53 1,801 334.00 334.00 334.00
شركة صكوك القابضة 42.50 0.00% 0.00 3,643.25 90,100 40.10 42.50 40.10
السور 117.00 0.00% 0.00 4,633.68 39,809 116.00 117.00 116.00
المدن 30.00 0.00% 0.00 1,650.31 55,010 30.90 30.90 30.00
كفيك 34.50 0.00% 0.00 13,914.99 403,460 34.40 34.50 34.10
التجارية 84.00 0.00% 0.00 80,633.24 964,500 84.00 84.80 83.00
مشاريع 210.00 0.00% 0.00 52,249.57 249,596 211.00 211.00 208.00
وطنية م ب 168.00 0.00% 0.00 18,060.00 107,500 168.00 168.00 168.00
خليج ب 263.00 0.00% 0.00 2,192,467.84 8,368,678 262.00 263.00 261.00
المستثمرون 12.90 0.00% 0.00 10,836.36 840,001 13.10 13.10 12.90
المعامل 240.00 0.00% 0.00 71,954.40 300,560 240.00 240.00 239.00
أبيار 17.00 0.00% 0.00 10,165.86 601,610 17.10 17.10 16.80
تجاري 499.00 0.00% 0.00 54,820.00 110,000 498.00 499.00 497.00
كويتية 126.00 0.00% 0.00 6,200.13 50,001 124.00 126.00 124.00
الامتياز 127.00 0.00% 0.00 20,222.91 159,888 127.00 127.00 126.00
المتكاملة 844.00 0.00% 0.00 59,140.86 70,372 836.00 844.00 836.00
طيران الجزيرة 749.00 -0.13% -1.00 30,299.72 40,700 740.00 750.00 740.00
الخصوصية 69.00 -0.14% -0.10 30,583.56 443,600 68.50 70.00 68.50
المباني 635.00 -0.16% -1.00 215,442.46 340,229 635.00 640.00 630.00
البيت 51.50 -0.19% -0.10 28,553.74 564,912 50.50 51.50 50.50
م الأعمال 47.40 -0.21% -0.10 5,036.71 109,026 47.50 47.50 46.00
زين 455.00 -0.22% -1.00 907,752.35 2,004,019 454.00 456.00 451.00
ساحل 32.10 -0.31% -0.10 2,758.20 88,050 31.40 32.10 31.20
ع عقارية 31.00 -0.32% -0.10 2,862.81 95,395 30.00 31.00 30.00
الإثمار القابضة 29.30 -0.34% -0.10 80,107.43 2,749,917 29.40 29.40 29.00
برقان 280.00 -0.36% -1.00 506,325.98 1,808,718 280.00 281.00 279.00
المعدات 26.70 -0.37% -0.10 1,087.75 41,500 27.00 27.10 26.20
الديرة 21.50 -0.46% -0.10 2,790.98 134,374 21.60 22.50 19.60
بيتك 593.00 -0.50% -3.00 1,579,479.53 2,663,770 594.00 594.00 591.00
جي اف اتش 97.50 -0.51% -0.50 23,939.75 246,405 96.30 99.00 96.30
كابلات 373.00 -0.53% -2.00 10,133.39 27,260 374.00 374.00 371.00
مزايا 74.90 -0.53% -0.40 20,539.61 275,021 75.00 75.00 74.50
سلطان 51.90 -0.57% -0.30 8,590.08 168,200 55.00 55.00 50.20
نابيسكو 850.00 -0.58% -5.00 10,410.30 12,246 853.00 853.00 850.00
استثمارات 83.60 -0.59% -0.50 48,247.15 585,000 83.20 83.60 82.00
منتزهات 56.70 -0.70% -0.40 32,385.40 569,450 57.00 57.00 56.70
لوجستيك 40.90 -0.73% -0.30 83,974.04 2,062,286 41.40 41.40 40.50
أعيان 37.20 -0.80% -0.30 51,295.11 1,372,232 37.70 37.80 36.80
العقارية 23.70 -0.84% -0.20 405.40 17,100 25.00 25.00 23.70
مراكز 22.80 -0.87% -0.20 703.58 32,700 23.00 23.00 21.50
نور 60.40 -0.98% -0.60 72,160.03 1,201,384 60.90 61.00 59.20
أجوان 20.20 -0.98% -0.20 24,648.74 1,231,929 20.40 20.40 20.00
التعمير 27.50 -1.08% -0.30 17,129.60 630,300 27.30 27.70 27.00
أسيكو 176.00 -1.12% -2.00 4,928.00 28,000 176.00 176.00 176.00
دبي الاولى 40.50 -1.22% -0.50 4,802.02 120,050 40.00 40.50 40.00
المدينة 23.50 -1.26% -0.30 10,968.22 470,300 23.80 24.00 23.00
صلبوخ 38.70 -1.28% -0.50 3,787.10 95,500 39.00 40.00 38.70
المنتجعات 22.00 -1.35% -0.30 12,746.80 579,400 22.00 22.00 22.00
أجيليتي 798.00 -1.36% -11.00 3,174,006.51 4,003,059 807.00 807.00 786.00
بتروجلف 29.00 -1.36% -0.40 414,055.26 14,160,733 29.20 29.60 28.70
بوبيان د ق 20.60 -1.44% -0.30 7,558.86 375,515 20.30 20.60 20.00
عربي قابضة 68.00 -1.45% -1.00 2,720.00 40,000 68.00 68.00 68.00
عقارات ك 53.00 -1.49% -0.80 52,132.48 987,533 53.40 53.40 52.20
الخليجي 19.20 -1.54% -0.30 528.00 27,500 19.20 19.20 19.20
آن 18.40 -1.60% -0.30 10,403.90 560,810 18.90 18.90 18.40
متحدة 61.50 -1.60% -1.00 8,731.28 140,100 61.00 62.80 61.00
إيفا 34.90 -1.69% -0.60 74,988.28 2,133,753 36.00 36.50 34.50
أعيان ع 60.90 -1.77% -1.10 1,187.05 20,050 59.20 60.90 59.20
ميزان 550.00 -1.79% -10.00 85,458.41 155,344 555.00 555.00 542.00
سفن 425.00 -1.85% -8.00 114,184.30 267,404 426.00 433.00 422.00
منشآت 106.00 -1.85% -2.00 19,853.95 198,075 103.00 106.00 100.00
القرين 367.00 -2.13% -8.00 163,687.78 449,582 372.00 372.00 361.00
بنك وربة 217.00 -2.25% -5.00 177,589.43 810,522 222.00 223.00 217.00
بوبيان ب 999.00 -2.44% -25.00 1,580,639.22 1,579,232 1,021.00 1,021.00 991.00
السورية 39.50 -2.47% -1.00 140,648.90 3,520,788 39.40 40.40 39.20
دانة 38.00 -2.56% -1.00 21,841.15 574,763 38.10 38.10 37.70
الإنماء 32.20 -2.72% -0.90 28,507.35 876,959 33.00 33.50 32.20
الأولى 39.70 -2.93% -1.20 4,863.09 121,710 40.00 40.30 39.70
وطنية د ق 58.00 -3.17% -1.90 9,507.08 158,791 59.90 60.00 58.00
أرزان 29.70 -3.57% -1.10 2,970.00 100,000 29.70 29.70 29.70
الراي 70.10 -3.84% -2.80 19,510.80 278,000 70.10 72.40 70.10
منازل 28.20 -4.41% -1.30 8,476.41 298,321 29.50 29.50 28.20
مبرد 59.10 -4.52% -2.80 52.60 890 59.10 59.10 59.10
أسمنت الخليج 68.00 -4.90% -3.50 867.00 12,750 68.00 68.00 68.00
رماية 16.40 -5.75% -1.00 3.36 205 16.40 16.40 16.40
كميفك 29.00 -6.45% -2.00 762.59 25,003 32.00 32.00 29.00
المشتركة 308.00 -10.72% -37.00 15,582.20 50,190 319.00 345.00 308.00

الجدول التالي يوضح اسعار الاسهم الكويتية اليوم في البورصة

 




     