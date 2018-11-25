نطرح لكم اسعار الأسهم الكويتية اليوم للشركات المقيدة في البورصة مع معلومات عن كل سهم من اسهم الشركات المساهمة، وذلك حتى يسهل على المستثمرين في الشركات الكويتية الحصول على المعلومات الكافية من خلال منصة مباشر وذلك لسهولة اتخاذ القرار الاستثماري لدى الشركات المختلفة، مع بيان وضع الشركة من خلال إمكانية مراقبة تحركات السهم خلال أي فترة زمنية سابقة، كما أن أسعار الأسهم الكويتية اليومية تعمل منصة مباشر على تحديثها كل ربع ساعة تقريبا، بغرض تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمراقبين لحركة الأسهم الكويتية لمختلف الشركات المساهمة، وتقديم المعلومات للمتداولين وشركات الوساطة المالية التي تعمل في مجال استثمار الأرواق المالية وصاحبة القرار الاستثماري في الأسهم لعملائها.

اسعار الاسهم الكويتية اليوم

من خلال جدول اسعار الاسهم الكويتية اليوم يمكنكم الحصول على المعلومات الاتية:

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أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة

الجدول التالي يوضح اسعار الاسهم الكويتية اليوم في البورصة