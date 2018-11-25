نطرح لكم اسعار الأسهم الكويتية اليوم للشركات المقيدة في البورصة مع معلومات عن كل سهم من اسهم الشركات المساهمة، وذلك حتى يسهل على المستثمرين في الشركات الكويتية الحصول على المعلومات الكافية من خلال منصة مباشر وذلك لسهولة اتخاذ القرار الاستثماري لدى الشركات المختلفة، مع بيان وضع الشركة من خلال إمكانية مراقبة تحركات السهم خلال أي فترة زمنية سابقة، كما أن أسعار الأسهم الكويتية اليومية تعمل منصة مباشر على تحديثها كل ربع ساعة تقريبا، بغرض تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمراقبين لحركة الأسهم الكويتية لمختلف الشركات المساهمة، وتقديم المعلومات للمتداولين وشركات الوساطة المالية التي تعمل في مجال استثمار الأرواق المالية وصاحبة القرار الاستثماري في الأسهم لعملائها.
اسعار الاسهم الكويتية اليوم
من خلال جدول اسعار الاسهم الكويتية اليوم يمكنكم الحصول على المعلومات الاتية:
- اسعار الأسهم للشركات الكويتية في البورصة اليوم.
- تحديد اخر أسعار للأسهم الكويتية في البورصة.
- معرفة نسبة التغير في حركة الأسهم الكويتية للشركات.
- مقدار التغير في أسعار الأسهم الكويتية لجميع الشركات المختلفة.
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- أسعار الأسهم الكويتية اليومي وقت الإغلاق.
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- اقل سعر للأسهم الكويتية.
أسعار الأسهم الكويتية اليوم في البورصة
|السهم
|آخر سعر
|نسبة التغير
|التغير
|القيمة
|الكمية
|سعر الفتح
|أعلى سعر
|أقل سعر
|معادن
|65.00
|441.67%
|53.00
|3.90
|60
|65.00
|65.00
|65.00
|تجارة
|51.00
|9.44%
|4.40
|2,331.02
|50,020
|46.60
|51.00
|46.60
|كامكو
|74.00
|8.03%
|5.50
|4,738.23
|65,400
|68.00
|74.00
|68.00
|أم القوين للاستثمارا
|65.00
|7.44%
|4.50
|9.62
|148
|65.00
|65.00
|65.00
|وربة ت
|71.00
|7.41%
|4.90
|6,582.95
|100,173
|70.00
|71.00
|65.00
|أصول
|57.00
|7.34%
|3.90
|2,280.00
|40,000
|57.00
|57.00
|57.00
|سينما
|980.00
|6.52%
|60.00
|23,126.76
|25,231
|905.00
|980.00
|830.00
|تنظيف
|60.00
|5.26%
|3.00
|140,967.33
|2,392,587
|57.00
|60.50
|57.00
|الكوت
|800.00
|3.90%
|30.00
|351,327.47
|440,000
|770.00
|800.00
|770.00
|التخصيص
|53.50
|2.88%
|1.50
|954.40
|18,416
|51.20
|53.50
|51.20
|اكتتاب
|22.00
|2.80%
|0.60
|8,783.87
|400,025
|21.70
|22.40
|21.70
|أولى وقود
|120.00
|2.56%
|3.00
|2,557.58
|21,884
|117.00
|120.00
|116.00
|ألافكو
|369.00
|2.50%
|9.00
|15,046.90
|42,100
|365.00
|369.00
|357.00
|مينا
|31.40
|2.28%
|0.70
|10,878.02
|348,010
|31.80
|31.80
|30.90
|أهلي
|295.00
|2.08%
|6.00
|6,521.35
|22,150
|289.00
|295.00
|289.00
|اوريدو
|740.00
|2.07%
|15.00
|6,358.05
|8,877
|750.00
|750.00
|700.00
|الأهلي المتحد
|209.00
|1.95%
|4.00
|5,112,748.62
|24,751,622
|204.00
|209.00
|204.00
|المال
|23.30
|1.75%
|0.40
|18,431.33
|800,002
|23.30
|23.30
|22.70
|الدولي
|255.00
|1.59%
|4.00
|2,079,089.96
|8,231,454
|251.00
|255.00
|250.00
|فيفا
|800.00
|1.27%
|10.00
|156,962.82
|196,161
|799.00
|802.00
|799.00
|السلام
|32.60
|1.24%
|0.40
|3,707.08
|115,110
|32.20
|32.60
|32.20
|إنوفست
|85.80
|1.18%
|1.00
|8.41
|98
|85.80
|85.80
|85.80
|مدار
|174.00
|1.16%
|2.00
|191,756.51
|1,111,514
|172.00
|175.00
|171.00
|المركز
|92.00
|1.10%
|1.00
|1,417.32
|16,105
|88.00
|92.00
|88.00
|المغاربية
|46.80
|1.08%
|0.50
|2,319.68
|50,100
|46.30
|46.80
|46.30
|المتحد
|290.00
|1.05%
|3.00
|51,868.92
|181,170
|286.00
|290.00
|286.00
|أسس
|100.00
|1.01%
|1.00
|3,845.26
|40,050
|96.10
|100.00
|96.00
|آسيا
|33.60
|0.90%
|0.30
|2,479.32
|73,938
|33.10
|33.60
|33.10
|رمال
|36.40
|0.83%
|0.30
|4,306.76
|120,900
|36.40
|36.40
|35.30
|بورتلاند
|1,054.00
|0.76%
|8.00
|2,728.60
|2,590
|1,040.00
|1,054.00
|1,040.00
|تعليمية
|310.00
|0.65%
|2.00
|3,100.00
|10,000
|310.00
|310.00
|310.00
|صناعات
|159.00
|0.63%
|1.00
|132,075.71
|833,593
|158.00
|159.00
|157.00
|هيومن سوفت
|3,370.00
|0.60%
|20.00
|350,024.70
|105,464
|3,370.00
|3,370.00
|3,300.00
|جياد
|80.00
|0.38%
|0.30
|19,843.39
|249,599
|81.90
|81.90
|79.00
|وطنية
|93.30
|0.32%
|0.30
|8,225.54
|88,622
|92.40
|93.30
|92.00
|وطني
|826.00
|0.24%
|2.00
|874,648.84
|1,061,612
|824.00
|827.00
|822.00
|الأمان
|47.30
|0.21%
|0.10
|730.22
|15,438
|47.30
|47.30
|47.30
|بيان
|49.00
|0.20%
|0.10
|7,160.15
|150,979
|45.10
|49.00
|45.10
|بوبيان
|527.00
|0.19%
|1.00
|229,313.35
|436,603
|525.00
|527.00
|523.00
|الرابطة
|93.00
|0.11%
|0.10
|34,600.74
|378,010
|91.50
|96.00
|91.00
|مشاعر
|42.80
|0.00%
|0.00
|214.00
|5,000
|42.80
|42.80
|42.80
|تسهيلات
|171.00
|0.00%
|0.00
|1,710.00
|10,000
|171.00
|171.00
|171.00
|كويت ت
|334.00
|0.00%
|0.00
|601.53
|1,801
|334.00
|334.00
|334.00
|شركة صكوك القابضة
|42.50
|0.00%
|0.00
|3,643.25
|90,100
|40.10
|42.50
|40.10
|السور
|117.00
|0.00%
|0.00
|4,633.68
|39,809
|116.00
|117.00
|116.00
|المدن
|30.00
|0.00%
|0.00
|1,650.31
|55,010
|30.90
|30.90
|30.00
|كفيك
|34.50
|0.00%
|0.00
|13,914.99
|403,460
|34.40
|34.50
|34.10
|التجارية
|84.00
|0.00%
|0.00
|80,633.24
|964,500
|84.00
|84.80
|83.00
|مشاريع
|210.00
|0.00%
|0.00
|52,249.57
|249,596
|211.00
|211.00
|208.00
|وطنية م ب
|168.00
|0.00%
|0.00
|18,060.00
|107,500
|168.00
|168.00
|168.00
|خليج ب
|263.00
|0.00%
|0.00
|2,192,467.84
|8,368,678
|262.00
|263.00
|261.00
|المستثمرون
|12.90
|0.00%
|0.00
|10,836.36
|840,001
|13.10
|13.10
|12.90
|المعامل
|240.00
|0.00%
|0.00
|71,954.40
|300,560
|240.00
|240.00
|239.00
|أبيار
|17.00
|0.00%
|0.00
|10,165.86
|601,610
|17.10
|17.10
|16.80
|تجاري
|499.00
|0.00%
|0.00
|54,820.00
|110,000
|498.00
|499.00
|497.00
|كويتية
|126.00
|0.00%
|0.00
|6,200.13
|50,001
|124.00
|126.00
|124.00
|الامتياز
|127.00
|0.00%
|0.00
|20,222.91
|159,888
|127.00
|127.00
|126.00
|المتكاملة
|844.00
|0.00%
|0.00
|59,140.86
|70,372
|836.00
|844.00
|836.00
|طيران الجزيرة
|749.00
|-0.13%
|-1.00
|30,299.72
|40,700
|740.00
|750.00
|740.00
|الخصوصية
|69.00
|-0.14%
|-0.10
|30,583.56
|443,600
|68.50
|70.00
|68.50
|المباني
|635.00
|-0.16%
|-1.00
|215,442.46
|340,229
|635.00
|640.00
|630.00
|البيت
|51.50
|-0.19%
|-0.10
|28,553.74
|564,912
|50.50
|51.50
|50.50
|م الأعمال
|47.40
|-0.21%
|-0.10
|5,036.71
|109,026
|47.50
|47.50
|46.00
|زين
|455.00
|-0.22%
|-1.00
|907,752.35
|2,004,019
|454.00
|456.00
|451.00
|ساحل
|32.10
|-0.31%
|-0.10
|2,758.20
|88,050
|31.40
|32.10
|31.20
|ع عقارية
|31.00
|-0.32%
|-0.10
|2,862.81
|95,395
|30.00
|31.00
|30.00
|الإثمار القابضة
|29.30
|-0.34%
|-0.10
|80,107.43
|2,749,917
|29.40
|29.40
|29.00
|برقان
|280.00
|-0.36%
|-1.00
|506,325.98
|1,808,718
|280.00
|281.00
|279.00
|المعدات
|26.70
|-0.37%
|-0.10
|1,087.75
|41,500
|27.00
|27.10
|26.20
|الديرة
|21.50
|-0.46%
|-0.10
|2,790.98
|134,374
|21.60
|22.50
|19.60
|بيتك
|593.00
|-0.50%
|-3.00
|1,579,479.53
|2,663,770
|594.00
|594.00
|591.00
|جي اف اتش
|97.50
|-0.51%
|-0.50
|23,939.75
|246,405
|96.30
|99.00
|96.30
|كابلات
|373.00
|-0.53%
|-2.00
|10,133.39
|27,260
|374.00
|374.00
|371.00
|مزايا
|74.90
|-0.53%
|-0.40
|20,539.61
|275,021
|75.00
|75.00
|74.50
|سلطان
|51.90
|-0.57%
|-0.30
|8,590.08
|168,200
|55.00
|55.00
|50.20
|نابيسكو
|850.00
|-0.58%
|-5.00
|10,410.30
|12,246
|853.00
|853.00
|850.00
|استثمارات
|83.60
|-0.59%
|-0.50
|48,247.15
|585,000
|83.20
|83.60
|82.00
|منتزهات
|56.70
|-0.70%
|-0.40
|32,385.40
|569,450
|57.00
|57.00
|56.70
|لوجستيك
|40.90
|-0.73%
|-0.30
|83,974.04
|2,062,286
|41.40
|41.40
|40.50
|أعيان
|37.20
|-0.80%
|-0.30
|51,295.11
|1,372,232
|37.70
|37.80
|36.80
|العقارية
|23.70
|-0.84%
|-0.20
|405.40
|17,100
|25.00
|25.00
|23.70
|مراكز
|22.80
|-0.87%
|-0.20
|703.58
|32,700
|23.00
|23.00
|21.50
|نور
|60.40
|-0.98%
|-0.60
|72,160.03
|1,201,384
|60.90
|61.00
|59.20
|أجوان
|20.20
|-0.98%
|-0.20
|24,648.74
|1,231,929
|20.40
|20.40
|20.00
|التعمير
|27.50
|-1.08%
|-0.30
|17,129.60
|630,300
|27.30
|27.70
|27.00
|أسيكو
|176.00
|-1.12%
|-2.00
|4,928.00
|28,000
|176.00
|176.00
|176.00
|دبي الاولى
|40.50
|-1.22%
|-0.50
|4,802.02
|120,050
|40.00
|40.50
|40.00
|المدينة
|23.50
|-1.26%
|-0.30
|10,968.22
|470,300
|23.80
|24.00
|23.00
|صلبوخ
|38.70
|-1.28%
|-0.50
|3,787.10
|95,500
|39.00
|40.00
|38.70
|المنتجعات
|22.00
|-1.35%
|-0.30
|12,746.80
|579,400
|22.00
|22.00
|22.00
|أجيليتي
|798.00
|-1.36%
|-11.00
|3,174,006.51
|4,003,059
|807.00
|807.00
|786.00
|بتروجلف
|29.00
|-1.36%
|-0.40
|414,055.26
|14,160,733
|29.20
|29.60
|28.70
|بوبيان د ق
|20.60
|-1.44%
|-0.30
|7,558.86
|375,515
|20.30
|20.60
|20.00
|عربي قابضة
|68.00
|-1.45%
|-1.00
|2,720.00
|40,000
|68.00
|68.00
|68.00
|عقارات ك
|53.00
|-1.49%
|-0.80
|52,132.48
|987,533
|53.40
|53.40
|52.20
|الخليجي
|19.20
|-1.54%
|-0.30
|528.00
|27,500
|19.20
|19.20
|19.20
|آن
|18.40
|-1.60%
|-0.30
|10,403.90
|560,810
|18.90
|18.90
|18.40
|متحدة
|61.50
|-1.60%
|-1.00
|8,731.28
|140,100
|61.00
|62.80
|61.00
|إيفا
|34.90
|-1.69%
|-0.60
|74,988.28
|2,133,753
|36.00
|36.50
|34.50
|أعيان ع
|60.90
|-1.77%
|-1.10
|1,187.05
|20,050
|59.20
|60.90
|59.20
|ميزان
|550.00
|-1.79%
|-10.00
|85,458.41
|155,344
|555.00
|555.00
|542.00
|سفن
|425.00
|-1.85%
|-8.00
|114,184.30
|267,404
|426.00
|433.00
|422.00
|منشآت
|106.00
|-1.85%
|-2.00
|19,853.95
|198,075
|103.00
|106.00
|100.00
|القرين
|367.00
|-2.13%
|-8.00
|163,687.78
|449,582
|372.00
|372.00
|361.00
|بنك وربة
|217.00
|-2.25%
|-5.00
|177,589.43
|810,522
|222.00
|223.00
|217.00
|بوبيان ب
|999.00
|-2.44%
|-25.00
|1,580,639.22
|1,579,232
|1,021.00
|1,021.00
|991.00
|السورية
|39.50
|-2.47%
|-1.00
|140,648.90
|3,520,788
|39.40
|40.40
|39.20
|دانة
|38.00
|-2.56%
|-1.00
|21,841.15
|574,763
|38.10
|38.10
|37.70
|الإنماء
|32.20
|-2.72%
|-0.90
|28,507.35
|876,959
|33.00
|33.50
|32.20
|الأولى
|39.70
|-2.93%
|-1.20
|4,863.09
|121,710
|40.00
|40.30
|39.70
|وطنية د ق
|58.00
|-3.17%
|-1.90
|9,507.08
|158,791
|59.90
|60.00
|58.00
|أرزان
|29.70
|-3.57%
|-1.10
|2,970.00
|100,000
|29.70
|29.70
|29.70
|الراي
|70.10
|-3.84%
|-2.80
|19,510.80
|278,000
|70.10
|72.40
|70.10
|منازل
|28.20
|-4.41%
|-1.30
|8,476.41
|298,321
|29.50
|29.50
|28.20
|مبرد
|59.10
|-4.52%
|-2.80
|52.60
|890
|59.10
|59.10
|59.10
|أسمنت الخليج
|68.00
|-4.90%
|-3.50
|867.00
|12,750
|68.00
|68.00
|68.00
|رماية
|16.40
|-5.75%
|-1.00
|3.36
|205
|16.40
|16.40
|16.40
|كميفك
|29.00
|-6.45%
|-2.00
|762.59
|25,003
|32.00
|32.00
|29.00
|المشتركة
|308.00
|-10.72%
|-37.00
|15,582.20
|50,190
|319.00
|345.00
|308.00
الجدول التالي يوضح اسعار الاسهم الكويتية اليوم في البورصة
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