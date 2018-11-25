اسعار الأسهم السعودية اليوم من خلال منصة مباشر لجميع شركات السعودية المقيدة في البورصة، مع إمكانية تحليل السهم، ومعرفة معدلات التغير وكمية الأسهم المتداولة، من خلال جدول عام يوضح تفاصيل اسعار الاسهم السعودية لمختلف الشركات، وبالضغط على اسم الشكة من الجدول يتم استعراض البيانات المختلفة والخاصة بأسعار الأسهم وحركة السهم المتغيرة والتي تستطيع من خلل بيانات مباشر أن تبنى قرارا استثماريا فعالا، وأيضا توضيح سعر الإغلاق والفتح لاسعار الاسهم السعودية المختلفة والتي تطرحها منصة مباشر لاستعراض حركة الاسهم في البورصة السعودية، وتتحدث بيانات مباشر لحركة اسعار الاسهم السعودية كل دقائق والتي تستطيع أن تبنى قرار استثماري من خلال استعراض اسعار الاسهم السعودية لمنصة مباشر.

بيانات أسعار الأسهم السعودية

بيانات مراقبة حركة الأسهم السعودية من خلال منصة مباشر توضح ما يلي:

سعر فتح السهم.

سعر الإغلاق اليومي للسهم.

تحديد اسعار الاسهم السعودية لأعلي سعر اليوم

تحديد اسعار الاسهم السعودية لأدني سعر اليوم.

مقدار حجم تداول الاسهم.

قيمة تداول الاسهم.

تحديد اسعار الاسهم السعودية لأي فترة زمنية.

استعراض أخبار السهم السعودى لأي شركة.

الإعلانات المختلفة لسوق السهم.

أسعار الأسهم السعودية اليوم

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم السعودية اليوم

جدول أسعار الأسهم السعودية