اسعار الأسهم السعودية اليوم من خلال منصة مباشر لجميع شركات السعودية المقيدة في البورصة، مع إمكانية تحليل السهم، ومعرفة معدلات التغير وكمية الأسهم المتداولة، من خلال جدول عام يوضح تفاصيل اسعار الاسهم السعودية لمختلف الشركات، وبالضغط على اسم الشكة من الجدول يتم استعراض البيانات المختلفة والخاصة بأسعار الأسهم وحركة السهم المتغيرة والتي تستطيع من خلل بيانات مباشر أن تبنى قرارا استثماريا فعالا، وأيضا توضيح سعر الإغلاق والفتح لاسعار الاسهم السعودية المختلفة والتي تطرحها منصة مباشر لاستعراض حركة الاسهم في البورصة السعودية، وتتحدث بيانات مباشر لحركة اسعار الاسهم السعودية كل دقائق والتي تستطيع أن تبنى قرار استثماري من خلال استعراض اسعار الاسهم السعودية لمنصة مباشر.
بيانات أسعار الأسهم السعودية
بيانات مراقبة حركة الأسهم السعودية من خلال منصة مباشر توضح ما يلي:
- سعر فتح السهم.
- سعر الإغلاق اليومي للسهم.
- تحديد اسعار الاسهم السعودية لأعلي سعر اليوم
- تحديد اسعار الاسهم السعودية لأدني سعر اليوم.
- مقدار حجم تداول الاسهم.
- قيمة تداول الاسهم.
- تحديد اسعار الاسهم السعودية لأي فترة زمنية.
- استعراض أخبار السهم السعودى لأي شركة.
- الإعلانات المختلفة لسوق السهم.
أسعار الأسهم السعودية اليوم
الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم السعودية اليوم
|السهم
|آخر سعر
|نسبة التغير
|التغير
|القيمة
|الكمية
|سعر الفتح
|أعلى سعر
|أقل سعر
|أنعام القابضة
|13.86
|10.00%
|1.26
|62,921,295.20
|4,683,574
|12.88
|13.86
|12.80
|أبو معطي
|9.99
|9.18%
|0.84
|126,485.34
|13,039
|9.99
|9.99
|9.99
|الكثيري
|38.00
|7.95%
|2.80
|49,687.30
|1,309
|38.00
|38.00
|38.00
|الوطنية للتعليم
|20.54
|5.33%
|1.04
|110,633,224.68
|5,380,100
|19.48
|21.44
|19.42
|الخليج للتدريب
|13.30
|4.40%
|0.56
|4,630,321.84
|353,718
|12.74
|13.36
|12.74
|دله الصحية
|59.30
|4.04%
|2.30
|24,069,359.50
|407,814
|57.20
|60.00
|57.20
|الفخارية
|51.20
|3.43%
|1.70
|6,267,664.25
|120,826
|50.10
|53.20
|50.10
|نادك
|28.25
|3.29%
|0.90
|2,786,664.95
|100,089
|27.70
|28.30
|27.50
|جاكو
|10.72
|3.28%
|0.34
|23,076,377.84
|2,118,698
|10.46
|11.30
|10.38
|ينساب
|68.00
|3.03%
|2.00
|19,497,539.40
|291,149
|65.40
|68.00
|65.40
|التعاونية
|54.70
|3.01%
|1.60
|25,174,986.40
|459,908
|53.20
|56.00
|53.00
|أسمنت الشمالية
|8.65
|2.98%
|0.25
|7,091,463.16
|823,434
|8.52
|8.74
|8.50
|معدنية
|18.00
|2.97%
|0.52
|8,122,206.26
|457,677
|17.62
|18.02
|17.40
|اسمنت حائل
|8.20
|2.76%
|0.22
|1,029,500.44
|127,253
|8.00
|8.20
|8.00
|بوبا العربية
|104.80
|2.75%
|2.80
|13,273,927.40
|127,693
|103.00
|105.00
|102.20
|إعمار
|8.13
|2.65%
|0.21
|12,328,684.77
|1,530,633
|7.95
|8.13
|7.95
|الكيميائية
|32.80
|2.50%
|0.80
|3,720,070.20
|113,227
|32.15
|33.20
|32.15
|الاهلي
|43.30
|2.49%
|1.05
|26,517,891.65
|615,208
|42.40
|43.35
|42.35
|المستشفى السعودي الأ
|33.20
|2.47%
|0.80
|17,378,873.15
|525,150
|32.50
|33.40
|32.45
|الراجحي
|85.40
|2.28%
|1.90
|149,836,049.10
|1,767,447
|83.90
|85.40
|83.90
|المواساة
|74.00
|2.21%
|1.60
|16,036,032.10
|218,314
|72.50
|74.50
|72.50
|مدينة المعرفة
|9.80
|2.08%
|0.20
|8,275,715.70
|843,568
|9.66
|9.92
|9.66
|العالمية
|34.70
|2.06%
|0.70
|9,421,569.70
|269,006
|33.55
|36.30
|33.55
|هرفي للأغذية
|45.50
|2.02%
|0.90
|881,130.40
|19,458
|44.50
|45.75
|44.50
|عسير
|9.13
|2.01%
|0.18
|3,160,902.61
|348,026
|9.00
|9.15
|8.99
|بحر العرب
|10.20
|2.00%
|0.20
|313,791.52
|30,956
|10.40
|10.40
|10.08
|إتحاد إتصالات
|16.54
|1.97%
|0.32
|19,664,974.50
|1,195,414
|16.28
|16.62
|16.26
|العقارية
|12.52
|1.95%
|0.24
|2,262,933.54
|181,631
|12.30
|12.54
|12.28
|ساب
|31.80
|1.92%
|0.60
|3,735,694.75
|116,719
|31.60
|32.45
|31.60
|السعودي الفرنسي
|32.10
|1.90%
|0.60
|2,835,030.15
|88,951
|31.50
|32.20
|31.50
|الاتحاد التجاري
|24.10
|1.86%
|0.44
|7,164,740.36
|299,479
|23.70
|24.20
|23.70
|الخليجية العامة
|13.14
|1.86%
|0.24
|770,448.92
|58,407
|13.20
|13.28
|13.12
|اسمنت ينبع
|24.74
|1.81%
|0.44
|2,251,257.88
|91,663
|24.16
|24.90
|24.16
|رعاية
|42.50
|1.80%
|0.75
|3,782,511.25
|89,136
|42.00
|42.85
|42.00
|سافكو
|75.40
|1.75%
|1.30
|7,191,550.80
|96,064
|74.70
|75.40
|74.40
|تهامه
|43.90
|1.74%
|0.75
|31,674,930.55
|718,010
|43.70
|44.60
|43.40
|الأسمنت السعودي
|45.10
|1.69%
|0.75
|1,970,918.15
|43,859
|45.00
|45.10
|44.50
|فيبكو
|33.30
|1.68%
|0.55
|1,858,641.75
|55,273
|33.45
|33.95
|33.25
|جرير
|147.60
|1.65%
|2.40
|12,448,132.20
|84,921
|146.00
|147.60
|146.00
|سلامة
|14.98
|1.63%
|0.24
|13,842,006.28
|921,727
|14.84
|15.34
|14.80
|سبكيم العالمية
|20.06
|1.62%
|0.32
|7,972,507.54
|399,935
|19.76
|20.08
|19.76
|الأهلية
|11.38
|1.61%
|0.18
|3,668,006.74
|324,892
|11.24
|11.40
|11.20
|تبوك الزراعية
|10.10
|1.61%
|0.16
|14,264,960.77
|1,400,471
|9.96
|10.38
|9.96
|جبل عمر
|35.85
|1.56%
|0.55
|17,953,883.00
|501,276
|35.20
|36.10
|35.20
|أميانتيت
|5.93
|1.54%
|0.09
|7,608,631.96
|1,284,672
|5.87
|6.02
|5.87
|زجاج
|18.62
|1.53%
|0.28
|2,223,973.86
|118,592
|18.54
|18.98
|18.40
|تكوين
|9.59
|1.48%
|0.14
|1,961,567.95
|205,023
|9.63
|9.63
|9.54
|العربي
|31.00
|1.47%
|0.45
|4,313,576.35
|138,903
|30.80
|31.30
|30.80
|وفرة
|16.60
|1.47%
|0.24
|15,152,935.54
|906,464
|16.48
|17.10
|16.38
|الحمادي
|23.40
|1.47%
|0.34
|2,259,791.84
|96,765
|23.18
|23.44
|23.18
|اسمنت القصيم
|34.70
|1.46%
|0.50
|3,245,153.55
|93,121
|34.50
|35.50
|34.50
|العبداللطيف
|11.36
|1.43%
|0.16
|1,487,756.92
|132,079
|11.20
|11.36
|11.20
|إتحاد الخليج
|13.38
|1.36%
|0.18
|1,500,113.28
|112,216
|13.30
|13.60
|13.10
|الخزف السعودي
|21.14
|1.34%
|0.28
|3,434,717.72
|162,699
|20.84
|21.46
|20.80
|باتك
|38.10
|1.33%
|0.50
|1,801,023.45
|47,668
|37.60
|38.10
|37.35
|ساسكو
|17.02
|1.31%
|0.22
|55,759,040.62
|3,326,699
|16.80
|17.38
|16.66
|المراعي
|46.90
|1.30%
|0.60
|6,286,258.30
|135,033
|46.35
|46.90
|46.25
|الوطنية
|23.48
|1.29%
|0.30
|556,626.56
|23,814
|23.50
|23.50
|23.22
|متلايف إيه أي جي الع
|20.58
|1.28%
|0.26
|6,026,252.18
|291,948
|20.74
|21.10
|20.28
|سدافكو
|96.20
|1.26%
|1.20
|4,816,452.10
|50,145
|95.40
|96.40
|94.40
|سامبا
|29.50
|1.20%
|0.35
|17,006,284.05
|575,525
|29.30
|29.65
|29.20
|أمانة للتأمين
|18.76
|1.19%
|0.22
|46,972,150.12
|2,469,091
|19.20
|19.56
|18.52
|متطورة
|12.00
|1.18%
|0.14
|1,744,732.54
|144,983
|11.92
|12.18
|11.92
|بترو رابغ
|20.60
|1.18%
|0.24
|13,787,965.60
|669,346
|20.60
|20.80
|20.38
|الكابلات
|34.45
|1.17%
|0.40
|15,220,747.10
|446,380
|34.25
|34.45
|33.80
|مجموعة السريع
|13.82
|1.17%
|0.16
|29,705,471.58
|2,119,030
|13.78
|14.28
|13.70
|أسترا الصناعية
|15.68
|1.16%
|0.18
|1,507,950.50
|96,275
|15.60
|15.88
|15.54
|الجزيرة
|14.04
|1.15%
|0.16
|33,955,565.42
|2,429,493
|13.96
|14.06
|13.88
|اكسا التعاونية
|22.40
|1.08%
|0.24
|396,640.04
|17,732
|22.36
|22.50
|22.36
|اليمامة للحديد
|15.10
|1.07%
|0.16
|615,677.58
|40,917
|14.90
|15.10
|14.90
|الجوف
|21.94
|1.01%
|0.22
|2,414,440.38
|109,237
|21.74
|22.44
|21.72
|أسواق المزرعة
|16.62
|0.97%
|0.16
|716,221.90
|43,095
|16.54
|16.70
|16.54
|الأول
|14.64
|0.97%
|0.14
|3,404,226.06
|234,734
|14.48
|14.64
|14.40
|انابيب السعودية
|18.94
|0.96%
|0.18
|4,005,424.90
|209,946
|18.88
|19.26
|18.80
|اللجين
|21.18
|0.95%
|0.20
|9,396,922.64
|443,502
|21.06
|21.30
|21.06
|اسمنت نجران
|8.53
|0.95%
|0.08
|12,666,784.89
|1,484,558
|8.52
|8.63
|8.47
|تْشب
|17.44
|0.93%
|0.16
|492,362.08
|28,377
|17.34
|17.44
|17.20
|الاحساء
|10.08
|0.90%
|0.09
|1,366,471.20
|135,881
|10.02
|10.10
|10.02
|بى سى آى
|22.80
|0.88%
|0.20
|481,116.14
|21,186
|22.58
|22.80
|22.58
|التصنيع
|16.30
|0.87%
|0.14
|18,383,807.74
|1,124,722
|16.20
|16.48
|16.18
|ملاذ للتأمين
|11.56
|0.87%
|0.10
|4,276,711.90
|370,394
|11.44
|11.66
|11.44
|البحر الأحمر
|14.06
|0.86%
|0.12
|1,499,523.88
|107,441
|13.92
|14.06
|13.90
|أسلاك
|14.32
|0.85%
|0.12
|367,841.54
|25,822
|14.08
|14.40
|14.08
|دور
|19.70
|0.82%
|0.16
|3,196,453.36
|163,724
|19.50
|19.70
|19.46
|جبسكو
|12.40
|0.81%
|0.10
|750,742.70
|60,770
|12.26
|12.40
|12.26
|تكافل الراجحي
|62.70
|0.80%
|0.50
|20,674,078.60
|330,264
|62.50
|63.20
|61.90
|شاكر
|8.80
|0.80%
|0.07
|4,393,773.68
|497,685
|8.75
|8.95
|8.75
|اسمنت العربية
|23.16
|0.78%
|0.18
|1,768,753.32
|76,456
|23.00
|23.28
|23.00
|صافولا
|26.45
|0.76%
|0.20
|11,371,697.25
|428,675
|26.40
|26.70
|26.30
|مجموعة السعودية
|24.20
|0.75%
|0.18
|24,371,379.48
|1,007,804
|24.02
|24.48
|24.02
|استثمار
|16.76
|0.72%
|0.12
|8,640,350.10
|512,687
|16.80
|16.90
|16.74
|الرياض
|16.92
|0.71%
|0.12
|10,245,128.18
|607,007
|16.88
|16.94
|16.78
|سابك
|117.40
|0.69%
|0.80
|384,079,582.00
|3,280,973
|116.40
|118.20
|116.20
|الزامل للصناعة
|17.74
|0.68%
|0.12
|740,096.60
|41,818
|17.62
|17.80
|17.56
|طيبة
|30.05
|0.67%
|0.20
|9,387,383.80
|312,945
|29.90
|30.05
|29.90
|الصحراء
|15.60
|0.65%
|0.10
|15,916,308.56
|1,017,925
|15.54
|15.70
|15.54
|أنابيب
|9.46
|0.64%
|0.06
|2,624,533.88
|277,213
|9.42
|9.52
|9.42
|اسمنت المدينة
|9.49
|0.64%
|0.06
|4,348,441.28
|457,663
|9.46
|9.55
|9.45
|الخدمات الأرضية
|31.40
|0.64%
|0.20
|11,649,571.10
|371,220
|31.20
|31.60
|31.20
|البحري
|32.00
|0.63%
|0.20
|22,178,304.10
|693,007
|31.80
|32.15
|31.80
|اسمنت الجوف
|7.94
|0.63%
|0.05
|4,641,020.26
|583,782
|7.92
|8.00
|7.90
|مكة
|81.70
|0.62%
|0.50
|1,079,953.60
|13,256
|81.40
|81.70
|81.20
|الإتصالات
|81.50
|0.62%
|0.50
|14,931,246.80
|182,776
|80.90
|82.00
|80.80
|بوان
|13.52
|0.60%
|0.08
|989,727.14
|73,245
|13.50
|13.54
|13.48
|مجموعة الحكير
|17.06
|0.59%
|0.10
|2,589,792.76
|151,509
|17.04
|17.20
|17.00
|البلاد
|24.30
|0.58%
|0.14
|7,818,608.02
|321,779
|24.24
|24.36
|24.20
|جازادكو
|14.08
|0.57%
|0.08
|5,457,060.04
|386,771
|14.04
|14.20
|13.96
|سيسكو
|11.66
|0.52%
|0.06
|1,527,521.18
|130,936
|11.66
|11.72
|11.62
|اسمنت الشرقية
|19.40
|0.52%
|0.10
|318,978.28
|16,448
|19.30
|19.40
|19.30
|الإنماء طوكيو م
|16.64
|0.48%
|0.08
|6,198,027.58
|371,203
|16.68
|16.96
|16.50
|زين السعودية
|6.47
|0.47%
|0.03
|13,569,861.91
|2,097,015
|6.46
|6.52
|6.44
|التموين
|85.60
|0.47%
|0.40
|5,932,043.90
|69,573
|85.20
|85.60
|85.00
|كيان السعودية
|13.78
|0.44%
|0.06
|95,057,069.80
|6,902,187
|13.76
|13.86
|13.70
|التأمين العربية
|18.18
|0.44%
|0.08
|4,399,453.26
|243,554
|18.00
|18.20
|17.92
|الواحة
|36.45
|0.41%
|0.15
|1,396,480.05
|38,155
|36.60
|36.75
|36.40
|المملكة
|7.64
|0.39%
|0.03
|1,474,385.14
|193,905
|7.61
|7.64
|7.58
|مجموعة فتيحي
|10.84
|0.37%
|0.04
|564,062.98
|51,832
|10.96
|11.00
|10.82
|الغاز
|28.20
|0.36%
|0.10
|460,824.15
|16,332
|28.20
|28.30
|28.10
|دار الأركان
|8.38
|0.36%
|0.03
|54,790,150.98
|6,520,901
|8.37
|8.46
|8.36
|نوفا للإستثمارات الس
|29.60
|0.34%
|0.10
|11,629,117.50
|394,590
|29.30
|29.60
|29.30
|ساب للتكافل
|17.66
|0.34%
|0.06
|1,525,765.30
|86,313
|17.68
|17.72
|17.64
|اسمنت تبوك
|11.66
|0.34%
|0.04
|4,028,260.36
|344,247
|11.74
|11.80
|11.62
|الجماعي
|13.80
|0.29%
|0.04
|4,901,878.28
|356,188
|13.80
|13.82
|13.66
|الإنماء
|20.82
|0.29%
|0.06
|411,673,210.68
|19,802,478
|20.78
|20.92
|20.66
|اسمنت الجنوب
|38.20
|0.26%
|0.10
|2,638,566.10
|68,840
|38.10
|38.55
|38.10
|لازوردي
|16.56
|0.24%
|0.04
|1,192,073.04
|72,184
|16.52
|16.66
|16.46
|المتقدمة
|50.10
|0.20%
|0.10
|11,903,129.10
|238,284
|49.90
|50.10
|49.90
|الطيار
|20.64
|0.19%
|0.04
|11,931,691.40
|576,733
|20.60
|20.84
|20.54
|اسمنت ام القرى
|11.42
|0.18%
|0.02
|3,946,478.56
|344,569
|11.44
|11.52
|11.36
|أسمنت اليمامة
|13.52
|0.15%
|0.02
|2,226,409.48
|164,215
|13.56
|13.62
|13.44
|الدرع العربي
|17.40
|0.12%
|0.02
|4,599,776.74
|263,740
|17.42
|17.56
|17.38
|بروج للتأمين
|24.02
|0.08%
|0.02
|1,914,792.68
|79,120
|24.20
|24.48
|24.02
|ريدان
|11.82
|0.00%
|0.00
|7,188.00
|600
|11.82
|11.82
|11.82
|الطاقة
|30.90
|0.00%
|0.00
|62.10
|2
|31.10
|31.10
|31.10
|الصمعاني
|42.00
|0.00%
|0.00
|16,354.55
|390
|42.00
|46.10
|36.05
|ثوب الأصيل
|23.00
|0.00%
|0.00
|173,650.00
|7,550
|23.00
|23.00
|23.00
|التطويرية الغذائية
|62.00
|0.00%
|0.00
|7,273.30
|114
|62.00
|62.00
|62.00
|باعظيم
|25.80
|0.00%
|0.00
|22,939.62
|914
|25.80
|25.80
|25.80
|العمران
|14.94
|0.00%
|0.00
|1,148.00
|82
|14.94
|14.94
|14.94
|تعليم ريت
|10.50
|0.00%
|0.00
|1,727,699.18
|163,886
|10.50
|10.62
|10.50
|الأهلي للتكافل
|26.00
|0.00%
|0.00
|2,885,663.80
|110,767
|26.00
|26.20
|26.00
|التعمير
|17.24
|0.00%
|0.00
|1,421,404.60
|82,611
|17.10
|17.30
|17.10
|أليانز إس إف
|24.44
|0.00%
|0.00
|810,929.12
|33,165
|24.50
|24.74
|24.22
|المتحدة للتأمين
|11.16
|0.00%
|0.00
|1,448,697.26
|130,253
|11.14
|11.20
|11.06
|كيمانول
|9.84
|0.00%
|0.00
|14,223,707.99
|1,441,302
|9.88
|9.92
|9.83
|إكسترا
|60.00
|0.00%
|0.00
|8,143,022.80
|135,537
|60.10
|60.90
|59.70
|صناعات كهربائية
|17.00
|0.00%
|0.00
|1,949,902.98
|114,270
|17.04
|17.14
|16.96
|ولاء
|20.56
|-0.10%
|-0.02
|1,739,231.52
|84,219
|20.54
|20.80
|20.50
|معادن
|47.70
|-0.10%
|-0.05
|28,481,279.90
|595,694
|48.00
|48.30
|47.50
|المصافي
|39.35
|-0.13%
|-0.05
|7,705,317.40
|194,335
|39.60
|39.90
|39.35
|ميدغلف للتأمين
|15.62
|-0.13%
|-0.02
|16,261,599.96
|1,028,542
|15.80
|16.06
|15.60
|كهرباء السعودية
|14.56
|-0.14%
|-0.02
|11,656,658.86
|800,624
|14.58
|14.60
|14.50
|الإعادة السعودية
|7.16
|-0.14%
|-0.01
|3,062,944.10
|427,446
|7.18
|7.20
|7.14
|أسواق ع العثيم
|67.90
|-0.15%
|-0.10
|7,713,866.40
|113,465
|68.10
|68.20
|67.80
|الصقر للتأمين
|12.28
|-0.16%
|-0.02
|3,478,316.66
|281,514
|12.30
|12.46
|12.26
|صناعة الورق
|12.12
|-0.16%
|-0.02
|8,325,015.18
|683,602
|12.26
|12.30
|12.06
|سايكو
|11.12
|-0.18%
|-0.02
|3,458,661.82
|309,860
|11.14
|11.22
|11.10
|وقت اللياقة
|55.00
|-0.18%
|-0.10
|18,575,053.10
|332,410
|55.20
|56.90
|54.10
|بدجت السعودية
|26.15
|-0.19%
|-0.05
|6,809,700.45
|259,740
|26.40
|26.40
|26.00
|جزيرة تكافل
|17.70
|-0.23%
|-0.04
|2,811,230.60
|159,306
|17.56
|17.90
|17.52
|سوليدرتي تكافل
|14.20
|-0.28%
|-0.04
|1,829,259.44
|127,971
|14.30
|14.40
|14.20
|وزارة المالية
|99.84
|-0.32%
|-0.32
|54,909,500.00
|55,000,000
|99.84
|99.84
|99.84
|الشرقية للتنمية
|45.80
|-0.33%
|-0.15
|6,598,877.30
|143,039
|45.70
|46.75
|45.70
|الأبحاث والتسويق
|91.20
|-0.33%
|-0.30
|4,796,741.30
|52,234
|92.00
|92.60
|91.20
|الدوائية
|28.85
|-0.35%
|-0.10
|1,928,999.10
|66,881
|29.15
|29.15
|28.75
|صدق
|8.42
|-0.36%
|-0.03
|13,203,911.17
|1,548,904
|8.50
|8.68
|8.41
|الأندلس
|14.44
|-0.41%
|-0.06
|6,018,043.66
|415,947
|14.52
|14.56
|14.40
|مبكو
|20.68
|-0.48%
|-0.10
|8,874,848.76
|426,578
|20.80
|21.10
|20.64
|مسك
|12.14
|-0.49%
|-0.06
|4,503,439.72
|370,784
|12.12
|12.30
|12.10
|الحكير
|22.18
|-0.54%
|-0.12
|17,887,673.16
|800,837
|22.32
|22.60
|22.10
|شمس
|32.90
|-0.60%
|-0.20
|19,371,615.25
|586,288
|33.20
|33.60
|32.70
|الأسماك
|27.10
|-0.73%
|-0.20
|30,227,383.40
|1,102,906
|27.75
|27.90
|27.00
|نماء للكيماويات
|29.05
|-0.85%
|-0.25
|4,603,840.35
|158,408
|29.20
|29.30
|28.85
|الدريس
|36.00
|-1.10%
|-0.40
|6,690,445.95
|184,117
|36.40
|36.60
|36.00
|أسيج
|17.20
|-1.15%
|-0.20
|1,295,709.40
|74,843
|17.18
|17.46
|17.18
|البابطين
|20.36
|-1.17%
|-0.24
|3,403,159.64
|166,702
|20.48
|20.50
|20.32
|طباعة وتغليف
|16.70
|-1.18%
|-0.20
|31,531,899.92
|1,834,389
|17.00
|17.72
|16.70
|الباحة
|20.58
|-1.34%
|-0.28
|29,138,901.12
|1,397,512
|20.80
|21.30
|20.50
|بتروكيم
|24.98
|-1.65%
|-0.42
|27,584,796.13
|1,093,597
|25.60
|25.60
|24.96
|ساكو
|89.50
|-1.76%
|-1.60
|8,856,583.50
|98,124
|91.00
|91.10
|89.20
|حلواني إخوان
|43.55
|-1.91%
|-0.85
|726,884.85
|16,343
|44.15
|45.10
|43.55
|عناية
|26.55
|-2.57%
|-0.70
|22,778,576.30
|845,524
|27.50
|27.60
|26.50
|صادرات
|79.30
|-9.99%
|-8.80
|6,253,122.20
|78,854
|79.30
|79.30
|79.30
جدول أسعار الأسهم السعودية
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