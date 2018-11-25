أسعار الأسهم السعودية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات

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أسعار الأسهم السعودية اليوم في البورصة – مباشر جميع الشركات
اسعار الاسهم السعودية اليوم

اسعار الأسهم السعودية اليوم من خلال منصة مباشر لجميع شركات السعودية المقيدة في البورصة، مع إمكانية تحليل السهم، ومعرفة معدلات التغير وكمية الأسهم المتداولة، من خلال جدول عام يوضح تفاصيل اسعار الاسهم السعودية لمختلف الشركات، وبالضغط على اسم الشكة من الجدول يتم استعراض البيانات المختلفة والخاصة بأسعار الأسهم وحركة السهم المتغيرة والتي تستطيع من خلل بيانات مباشر أن تبنى قرارا استثماريا فعالا، وأيضا توضيح سعر الإغلاق والفتح لاسعار الاسهم السعودية المختلفة والتي تطرحها منصة مباشر لاستعراض حركة الاسهم في البورصة السعودية، وتتحدث بيانات مباشر لحركة اسعار الاسهم السعودية كل دقائق والتي تستطيع أن تبنى قرار استثماري من خلال استعراض اسعار الاسهم السعودية لمنصة مباشر.

اسعار الاسهم السعودية مباشر
اسعار الاسهم السعودية اليوم

بيانات أسعار الأسهم السعودية

بيانات مراقبة حركة الأسهم السعودية من خلال منصة مباشر توضح ما يلي:

  • سعر فتح السهم.
  • سعر الإغلاق اليومي للسهم.
  • تحديد اسعار الاسهم السعودية لأعلي سعر اليوم
  • تحديد اسعار الاسهم السعودية لأدني سعر اليوم.
  • مقدار حجم تداول الاسهم.
  • قيمة تداول الاسهم.
  • تحديد اسعار الاسهم السعودية لأي فترة زمنية.
  • استعراض أخبار السهم السعودى لأي شركة.
  • الإعلانات المختلفة لسوق السهم.

أسعار الأسهم السعودية اليوم

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم السعودية اليوم

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
أنعام القابضة 13.86 10.00% 1.26 62,921,295.20 4,683,574 12.88 13.86 12.80
أبو معطي 9.99 9.18% 0.84 126,485.34 13,039 9.99 9.99 9.99
الكثيري 38.00 7.95% 2.80 49,687.30 1,309 38.00 38.00 38.00
الوطنية للتعليم 20.54 5.33% 1.04 110,633,224.68 5,380,100 19.48 21.44 19.42
الخليج للتدريب 13.30 4.40% 0.56 4,630,321.84 353,718 12.74 13.36 12.74
دله الصحية 59.30 4.04% 2.30 24,069,359.50 407,814 57.20 60.00 57.20
الفخارية 51.20 3.43% 1.70 6,267,664.25 120,826 50.10 53.20 50.10
نادك 28.25 3.29% 0.90 2,786,664.95 100,089 27.70 28.30 27.50
جاكو 10.72 3.28% 0.34 23,076,377.84 2,118,698 10.46 11.30 10.38
ينساب 68.00 3.03% 2.00 19,497,539.40 291,149 65.40 68.00 65.40
التعاونية 54.70 3.01% 1.60 25,174,986.40 459,908 53.20 56.00 53.00
أسمنت الشمالية 8.65 2.98% 0.25 7,091,463.16 823,434 8.52 8.74 8.50
معدنية 18.00 2.97% 0.52 8,122,206.26 457,677 17.62 18.02 17.40
اسمنت حائل 8.20 2.76% 0.22 1,029,500.44 127,253 8.00 8.20 8.00
بوبا العربية 104.80 2.75% 2.80 13,273,927.40 127,693 103.00 105.00 102.20
إعمار 8.13 2.65% 0.21 12,328,684.77 1,530,633 7.95 8.13 7.95
الكيميائية 32.80 2.50% 0.80 3,720,070.20 113,227 32.15 33.20 32.15
الاهلي 43.30 2.49% 1.05 26,517,891.65 615,208 42.40 43.35 42.35
المستشفى السعودي الأ 33.20 2.47% 0.80 17,378,873.15 525,150 32.50 33.40 32.45
الراجحي 85.40 2.28% 1.90 149,836,049.10 1,767,447 83.90 85.40 83.90
المواساة 74.00 2.21% 1.60 16,036,032.10 218,314 72.50 74.50 72.50
مدينة المعرفة 9.80 2.08% 0.20 8,275,715.70 843,568 9.66 9.92 9.66
العالمية 34.70 2.06% 0.70 9,421,569.70 269,006 33.55 36.30 33.55
هرفي للأغذية 45.50 2.02% 0.90 881,130.40 19,458 44.50 45.75 44.50
عسير 9.13 2.01% 0.18 3,160,902.61 348,026 9.00 9.15 8.99
بحر العرب 10.20 2.00% 0.20 313,791.52 30,956 10.40 10.40 10.08
إتحاد إتصالات 16.54 1.97% 0.32 19,664,974.50 1,195,414 16.28 16.62 16.26
العقارية 12.52 1.95% 0.24 2,262,933.54 181,631 12.30 12.54 12.28
ساب 31.80 1.92% 0.60 3,735,694.75 116,719 31.60 32.45 31.60
السعودي الفرنسي 32.10 1.90% 0.60 2,835,030.15 88,951 31.50 32.20 31.50
الاتحاد التجاري 24.10 1.86% 0.44 7,164,740.36 299,479 23.70 24.20 23.70
الخليجية العامة 13.14 1.86% 0.24 770,448.92 58,407 13.20 13.28 13.12
اسمنت ينبع 24.74 1.81% 0.44 2,251,257.88 91,663 24.16 24.90 24.16
رعاية 42.50 1.80% 0.75 3,782,511.25 89,136 42.00 42.85 42.00
سافكو 75.40 1.75% 1.30 7,191,550.80 96,064 74.70 75.40 74.40
تهامه 43.90 1.74% 0.75 31,674,930.55 718,010 43.70 44.60 43.40
الأسمنت السعودي 45.10 1.69% 0.75 1,970,918.15 43,859 45.00 45.10 44.50
فيبكو 33.30 1.68% 0.55 1,858,641.75 55,273 33.45 33.95 33.25
جرير 147.60 1.65% 2.40 12,448,132.20 84,921 146.00 147.60 146.00
سلامة 14.98 1.63% 0.24 13,842,006.28 921,727 14.84 15.34 14.80
سبكيم العالمية 20.06 1.62% 0.32 7,972,507.54 399,935 19.76 20.08 19.76
الأهلية 11.38 1.61% 0.18 3,668,006.74 324,892 11.24 11.40 11.20
تبوك الزراعية 10.10 1.61% 0.16 14,264,960.77 1,400,471 9.96 10.38 9.96
جبل عمر 35.85 1.56% 0.55 17,953,883.00 501,276 35.20 36.10 35.20
أميانتيت 5.93 1.54% 0.09 7,608,631.96 1,284,672 5.87 6.02 5.87
زجاج 18.62 1.53% 0.28 2,223,973.86 118,592 18.54 18.98 18.40
تكوين 9.59 1.48% 0.14 1,961,567.95 205,023 9.63 9.63 9.54
العربي 31.00 1.47% 0.45 4,313,576.35 138,903 30.80 31.30 30.80
وفرة 16.60 1.47% 0.24 15,152,935.54 906,464 16.48 17.10 16.38
الحمادي 23.40 1.47% 0.34 2,259,791.84 96,765 23.18 23.44 23.18
اسمنت القصيم 34.70 1.46% 0.50 3,245,153.55 93,121 34.50 35.50 34.50
العبداللطيف 11.36 1.43% 0.16 1,487,756.92 132,079 11.20 11.36 11.20
إتحاد الخليج 13.38 1.36% 0.18 1,500,113.28 112,216 13.30 13.60 13.10
الخزف السعودي 21.14 1.34% 0.28 3,434,717.72 162,699 20.84 21.46 20.80
باتك 38.10 1.33% 0.50 1,801,023.45 47,668 37.60 38.10 37.35
ساسكو 17.02 1.31% 0.22 55,759,040.62 3,326,699 16.80 17.38 16.66
المراعي 46.90 1.30% 0.60 6,286,258.30 135,033 46.35 46.90 46.25
الوطنية 23.48 1.29% 0.30 556,626.56 23,814 23.50 23.50 23.22
متلايف إيه أي جي الع 20.58 1.28% 0.26 6,026,252.18 291,948 20.74 21.10 20.28
سدافكو 96.20 1.26% 1.20 4,816,452.10 50,145 95.40 96.40 94.40
سامبا 29.50 1.20% 0.35 17,006,284.05 575,525 29.30 29.65 29.20
أمانة للتأمين 18.76 1.19% 0.22 46,972,150.12 2,469,091 19.20 19.56 18.52
متطورة 12.00 1.18% 0.14 1,744,732.54 144,983 11.92 12.18 11.92
بترو رابغ 20.60 1.18% 0.24 13,787,965.60 669,346 20.60 20.80 20.38
الكابلات 34.45 1.17% 0.40 15,220,747.10 446,380 34.25 34.45 33.80
مجموعة السريع 13.82 1.17% 0.16 29,705,471.58 2,119,030 13.78 14.28 13.70
أسترا الصناعية 15.68 1.16% 0.18 1,507,950.50 96,275 15.60 15.88 15.54
الجزيرة 14.04 1.15% 0.16 33,955,565.42 2,429,493 13.96 14.06 13.88
اكسا التعاونية 22.40 1.08% 0.24 396,640.04 17,732 22.36 22.50 22.36
اليمامة للحديد 15.10 1.07% 0.16 615,677.58 40,917 14.90 15.10 14.90
الجوف 21.94 1.01% 0.22 2,414,440.38 109,237 21.74 22.44 21.72
أسواق المزرعة 16.62 0.97% 0.16 716,221.90 43,095 16.54 16.70 16.54
الأول 14.64 0.97% 0.14 3,404,226.06 234,734 14.48 14.64 14.40
انابيب السعودية 18.94 0.96% 0.18 4,005,424.90 209,946 18.88 19.26 18.80
اللجين 21.18 0.95% 0.20 9,396,922.64 443,502 21.06 21.30 21.06
اسمنت نجران 8.53 0.95% 0.08 12,666,784.89 1,484,558 8.52 8.63 8.47
تْشب 17.44 0.93% 0.16 492,362.08 28,377 17.34 17.44 17.20
الاحساء 10.08 0.90% 0.09 1,366,471.20 135,881 10.02 10.10 10.02
بى سى آى 22.80 0.88% 0.20 481,116.14 21,186 22.58 22.80 22.58
التصنيع 16.30 0.87% 0.14 18,383,807.74 1,124,722 16.20 16.48 16.18
ملاذ للتأمين 11.56 0.87% 0.10 4,276,711.90 370,394 11.44 11.66 11.44
البحر الأحمر 14.06 0.86% 0.12 1,499,523.88 107,441 13.92 14.06 13.90
أسلاك 14.32 0.85% 0.12 367,841.54 25,822 14.08 14.40 14.08
دور 19.70 0.82% 0.16 3,196,453.36 163,724 19.50 19.70 19.46
جبسكو 12.40 0.81% 0.10 750,742.70 60,770 12.26 12.40 12.26
تكافل الراجحي 62.70 0.80% 0.50 20,674,078.60 330,264 62.50 63.20 61.90
شاكر 8.80 0.80% 0.07 4,393,773.68 497,685 8.75 8.95 8.75
اسمنت العربية 23.16 0.78% 0.18 1,768,753.32 76,456 23.00 23.28 23.00
صافولا 26.45 0.76% 0.20 11,371,697.25 428,675 26.40 26.70 26.30
مجموعة السعودية 24.20 0.75% 0.18 24,371,379.48 1,007,804 24.02 24.48 24.02
استثمار 16.76 0.72% 0.12 8,640,350.10 512,687 16.80 16.90 16.74
الرياض 16.92 0.71% 0.12 10,245,128.18 607,007 16.88 16.94 16.78
سابك 117.40 0.69% 0.80 384,079,582.00 3,280,973 116.40 118.20 116.20
الزامل للصناعة 17.74 0.68% 0.12 740,096.60 41,818 17.62 17.80 17.56
طيبة 30.05 0.67% 0.20 9,387,383.80 312,945 29.90 30.05 29.90
الصحراء 15.60 0.65% 0.10 15,916,308.56 1,017,925 15.54 15.70 15.54
أنابيب 9.46 0.64% 0.06 2,624,533.88 277,213 9.42 9.52 9.42
اسمنت المدينة 9.49 0.64% 0.06 4,348,441.28 457,663 9.46 9.55 9.45
الخدمات الأرضية 31.40 0.64% 0.20 11,649,571.10 371,220 31.20 31.60 31.20
البحري 32.00 0.63% 0.20 22,178,304.10 693,007 31.80 32.15 31.80
اسمنت الجوف 7.94 0.63% 0.05 4,641,020.26 583,782 7.92 8.00 7.90
مكة 81.70 0.62% 0.50 1,079,953.60 13,256 81.40 81.70 81.20
الإتصالات 81.50 0.62% 0.50 14,931,246.80 182,776 80.90 82.00 80.80
بوان 13.52 0.60% 0.08 989,727.14 73,245 13.50 13.54 13.48
مجموعة الحكير 17.06 0.59% 0.10 2,589,792.76 151,509 17.04 17.20 17.00
البلاد 24.30 0.58% 0.14 7,818,608.02 321,779 24.24 24.36 24.20
جازادكو 14.08 0.57% 0.08 5,457,060.04 386,771 14.04 14.20 13.96
سيسكو 11.66 0.52% 0.06 1,527,521.18 130,936 11.66 11.72 11.62
اسمنت الشرقية 19.40 0.52% 0.10 318,978.28 16,448 19.30 19.40 19.30
الإنماء طوكيو م 16.64 0.48% 0.08 6,198,027.58 371,203 16.68 16.96 16.50
زين السعودية 6.47 0.47% 0.03 13,569,861.91 2,097,015 6.46 6.52 6.44
التموين 85.60 0.47% 0.40 5,932,043.90 69,573 85.20 85.60 85.00
كيان السعودية 13.78 0.44% 0.06 95,057,069.80 6,902,187 13.76 13.86 13.70
التأمين العربية 18.18 0.44% 0.08 4,399,453.26 243,554 18.00 18.20 17.92
الواحة 36.45 0.41% 0.15 1,396,480.05 38,155 36.60 36.75 36.40
المملكة 7.64 0.39% 0.03 1,474,385.14 193,905 7.61 7.64 7.58
مجموعة فتيحي 10.84 0.37% 0.04 564,062.98 51,832 10.96 11.00 10.82
الغاز 28.20 0.36% 0.10 460,824.15 16,332 28.20 28.30 28.10
دار الأركان 8.38 0.36% 0.03 54,790,150.98 6,520,901 8.37 8.46 8.36
نوفا للإستثمارات الس 29.60 0.34% 0.10 11,629,117.50 394,590 29.30 29.60 29.30
ساب للتكافل 17.66 0.34% 0.06 1,525,765.30 86,313 17.68 17.72 17.64
اسمنت تبوك 11.66 0.34% 0.04 4,028,260.36 344,247 11.74 11.80 11.62
الجماعي 13.80 0.29% 0.04 4,901,878.28 356,188 13.80 13.82 13.66
الإنماء 20.82 0.29% 0.06 411,673,210.68 19,802,478 20.78 20.92 20.66
اسمنت الجنوب 38.20 0.26% 0.10 2,638,566.10 68,840 38.10 38.55 38.10
لازوردي 16.56 0.24% 0.04 1,192,073.04 72,184 16.52 16.66 16.46
المتقدمة 50.10 0.20% 0.10 11,903,129.10 238,284 49.90 50.10 49.90
الطيار 20.64 0.19% 0.04 11,931,691.40 576,733 20.60 20.84 20.54
اسمنت ام القرى 11.42 0.18% 0.02 3,946,478.56 344,569 11.44 11.52 11.36
أسمنت اليمامة 13.52 0.15% 0.02 2,226,409.48 164,215 13.56 13.62 13.44
الدرع العربي 17.40 0.12% 0.02 4,599,776.74 263,740 17.42 17.56 17.38
بروج للتأمين 24.02 0.08% 0.02 1,914,792.68 79,120 24.20 24.48 24.02
ريدان 11.82 0.00% 0.00 7,188.00 600 11.82 11.82 11.82
الطاقة 30.90 0.00% 0.00 62.10 2 31.10 31.10 31.10
الصمعاني 42.00 0.00% 0.00 16,354.55 390 42.00 46.10 36.05
ثوب الأصيل 23.00 0.00% 0.00 173,650.00 7,550 23.00 23.00 23.00
التطويرية الغذائية 62.00 0.00% 0.00 7,273.30 114 62.00 62.00 62.00
باعظيم 25.80 0.00% 0.00 22,939.62 914 25.80 25.80 25.80
العمران 14.94 0.00% 0.00 1,148.00 82 14.94 14.94 14.94
تعليم ريت 10.50 0.00% 0.00 1,727,699.18 163,886 10.50 10.62 10.50
الأهلي للتكافل 26.00 0.00% 0.00 2,885,663.80 110,767 26.00 26.20 26.00
التعمير 17.24 0.00% 0.00 1,421,404.60 82,611 17.10 17.30 17.10
أليانز إس إف 24.44 0.00% 0.00 810,929.12 33,165 24.50 24.74 24.22
المتحدة للتأمين 11.16 0.00% 0.00 1,448,697.26 130,253 11.14 11.20 11.06
كيمانول 9.84 0.00% 0.00 14,223,707.99 1,441,302 9.88 9.92 9.83
إكسترا 60.00 0.00% 0.00 8,143,022.80 135,537 60.10 60.90 59.70
صناعات كهربائية 17.00 0.00% 0.00 1,949,902.98 114,270 17.04 17.14 16.96
ولاء 20.56 -0.10% -0.02 1,739,231.52 84,219 20.54 20.80 20.50
معادن 47.70 -0.10% -0.05 28,481,279.90 595,694 48.00 48.30 47.50
المصافي 39.35 -0.13% -0.05 7,705,317.40 194,335 39.60 39.90 39.35
ميدغلف للتأمين 15.62 -0.13% -0.02 16,261,599.96 1,028,542 15.80 16.06 15.60
كهرباء السعودية 14.56 -0.14% -0.02 11,656,658.86 800,624 14.58 14.60 14.50
الإعادة السعودية 7.16 -0.14% -0.01 3,062,944.10 427,446 7.18 7.20 7.14
أسواق ع العثيم 67.90 -0.15% -0.10 7,713,866.40 113,465 68.10 68.20 67.80
الصقر للتأمين 12.28 -0.16% -0.02 3,478,316.66 281,514 12.30 12.46 12.26
صناعة الورق 12.12 -0.16% -0.02 8,325,015.18 683,602 12.26 12.30 12.06
سايكو 11.12 -0.18% -0.02 3,458,661.82 309,860 11.14 11.22 11.10
وقت اللياقة 55.00 -0.18% -0.10 18,575,053.10 332,410 55.20 56.90 54.10
بدجت السعودية 26.15 -0.19% -0.05 6,809,700.45 259,740 26.40 26.40 26.00
جزيرة تكافل 17.70 -0.23% -0.04 2,811,230.60 159,306 17.56 17.90 17.52
سوليدرتي تكافل 14.20 -0.28% -0.04 1,829,259.44 127,971 14.30 14.40 14.20
وزارة المالية 99.84 -0.32% -0.32 54,909,500.00 55,000,000 99.84 99.84 99.84
الشرقية للتنمية 45.80 -0.33% -0.15 6,598,877.30 143,039 45.70 46.75 45.70
الأبحاث والتسويق 91.20 -0.33% -0.30 4,796,741.30 52,234 92.00 92.60 91.20
الدوائية 28.85 -0.35% -0.10 1,928,999.10 66,881 29.15 29.15 28.75
صدق 8.42 -0.36% -0.03 13,203,911.17 1,548,904 8.50 8.68 8.41
الأندلس 14.44 -0.41% -0.06 6,018,043.66 415,947 14.52 14.56 14.40
مبكو 20.68 -0.48% -0.10 8,874,848.76 426,578 20.80 21.10 20.64
مسك 12.14 -0.49% -0.06 4,503,439.72 370,784 12.12 12.30 12.10
الحكير 22.18 -0.54% -0.12 17,887,673.16 800,837 22.32 22.60 22.10
شمس 32.90 -0.60% -0.20 19,371,615.25 586,288 33.20 33.60 32.70
الأسماك 27.10 -0.73% -0.20 30,227,383.40 1,102,906 27.75 27.90 27.00
نماء للكيماويات 29.05 -0.85% -0.25 4,603,840.35 158,408 29.20 29.30 28.85
الدريس 36.00 -1.10% -0.40 6,690,445.95 184,117 36.40 36.60 36.00
أسيج 17.20 -1.15% -0.20 1,295,709.40 74,843 17.18 17.46 17.18
البابطين 20.36 -1.17% -0.24 3,403,159.64 166,702 20.48 20.50 20.32
طباعة وتغليف 16.70 -1.18% -0.20 31,531,899.92 1,834,389 17.00 17.72 16.70
الباحة 20.58 -1.34% -0.28 29,138,901.12 1,397,512 20.80 21.30 20.50
بتروكيم 24.98 -1.65% -0.42 27,584,796.13 1,093,597 25.60 25.60 24.96
ساكو 89.50 -1.76% -1.60 8,856,583.50 98,124 91.00 91.10 89.20
حلواني إخوان 43.55 -1.91% -0.85 726,884.85 16,343 44.15 45.10 43.55
عناية 26.55 -2.57% -0.70 22,778,576.30 845,524 27.50 27.60 26.50
صادرات 79.30 -9.99% -8.80 6,253,122.20 78,854 79.30 79.30 79.30

جدول أسعار الأسهم السعودية

 




     